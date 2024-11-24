Как нефтяные гиганты помогали обогащаться Кулибаеву, выяснили иностранные расследователи

00:03 30.11.2024 24 ноября 2024

Никита Дробны



Международные нефтяные корпорации годами помогали одному из богатейших олигархов Казахстана - Тимуру Кулибаеву - наживаться на природных богатствах страны. Большое расследование о том, как фирма, подконтрольная зятю Нурсултана Назарбаева, получала миллионы долларов от зарубежных компаний, опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).



Orda.kz публикует сокращенный пересказ этого расследования, выполненного в рамках проекта Caspian Cabals.



Миллиарды для Кулибаева

В октябре 2012 года представители крупнейших нефтяных корпораций собрались в небольшом британском городке Фарнборо ради крупной сделки. Речь шла о Тенгизе, одном из важнейших нефтегазовых месторождений Казахстана. У зарубежных нефтяных магнатов оставался 21 год на то, чтобы начать добычу нефти и построить инфраструктуру для ее транспортировки с Тенгиза по трубопроводу КТК.



Инвесторы внимательно слушали представителей казахстанского ТОО "ТенизСервис". Те выступили с заманчивым предложением: проложить новый маршрут транспортировки нефти и построить разгрузочный комплекс. Это должно было ускорить процесс добычи и почти вдвое увеличить объем нефти, которую можно было отправлять по трубопроводу в ближайший российский морской порт. В 2009 году Chevron и другие компании, которые взялись осваивать Тенгиз, уже отклонили похожее предложение: его сочли небезопасным и экологически рискованным.



Проект выглядел невероятным. Он требовал огромных вложений - строительства дорог и плавучих доков, а также огромного морского канала. Чтобы получить согласие на его реализацию, нужны были подписи 170 казахстанских чиновников из 46 ведомств. Но это не помешало ТОО "ТенизСервис" стать единственным участником тендера - и выиграть его без боя. Подрядчик пообещал, что быстро получит все необходимые разрешения благодаря хорошим отношениям с властями.



Уже через месяц "ТенизСервис" начал предварительные работы по возведению разгрузочного комплекса стоимостью 1,06 млрд долларов. В общей сложности компания получила от зарубежных инвесторов Тенгиза 2,5 млрд долларов.



Представители фирмы не случайно ссылались на связи во властных кругах. Совладельцем "ТенизСервиса" до 2010 года был Тимур Кулибаев - один из богатейших бизнесменов Казахстана и зять первого президента. Финансирование (кредитную линию на 100 млн долларов) компания получала из Halyk Bank, также подконтрольного Кулибаеву.



"Через своего тестя Нурсултана Назарбаева, управлявшего богатым углеводородами Казахстаном почти 30 лет, Кулибаев имел доступ к рычагам нефтяной власти, - власти, которая могла помочь нефтяным компаниям, Назарбаеву и, в конечном счете, российскому президенту Владимиру Путину",

пишет ICIJ.

Chevron, Exxon и другие нефтяные гиганты были в курсе, что контракты с компаниями Кулибаева - рискованная затея. Но все равно их заключали.



Офшоры, особняки и обвинения

Тимур Кулибаев отказался общаться с журналистами ICIJ. Но его юристы в ответ на просьбу об интервью отправили 39-страничное письмо, в котором подтвердили, что у бизнесмена до 2010 года была доля в ТОО "ТенизСервис". В 2012 году, когда компания получила сверхвыгодный контракт на Тенгизе, г-н Кулибаев уже не был с ней формально связан. А то, что зять Назарбаева в свое время был зампредом "КазМунайГаза" и возглавлял ассоциацию Kazenergy, якобы не давало ему никаких рычагов влияния на решения, принимаемые в нефтегазовой отрасли.



В бизнес-империи Кулибаева более 220 компаний в 22 странах мира, подчеркивает ICIJ. Олигарх активно вкладывал деньги в предметы искусства и роскошные особняки (которые в последнее время начал продавать). Он успел побывать вице-президентом "Казахойла" и "КазТрансОйла". Сам бизнесмен всегда успешно избегал проблем с правосудием, но время от времени его имя всплывало в громких судебных процессах.



"В 2017 году бизнесмен Агостино Бьянчи, которого судили в Италии по обвинению в коррупции, признал вину в подкупе трех казахстанцев, включая Кулибаева, ради получения контрактов, обеспечивших Бьянчи прибыль в семь миллионов долларов. Суд в Монце конфисковал эту нелегальную прибыль, бизнесмен получил 16 месяцев условного срока. Кулибаеву обвинения не предъявляли",

пишет ICIJ.

Были у олигарха и другие зарубежные партнеры. Например, Арвинд Тику, бизнесмен индийского происхождения, который помог Кулибаеву в 2007 году приобрести поместье Саннингхилл-Парк в английском графстве Беркшир. Именно Тику предоставил одной из фирм, связанных с казахстанским олигархом, заем в 16 млн долларов на покупку поместья. Особняк, принадлежавший до этого члену британской королевской семьи принцу Эндрю, Кулибаев снес, а на его месте построил новый (по мнению местных жителей, "очень уродливый"). Сам Тику в интервью 2021 года заявил, что вел дела с Кулибаевым, но не совершал ничего противозаконного.



Саннингхилл-Парк был одним из шести объектов элитной недвижимости в Великобритании, которые Кулибаев через сеть своих компаний приобрел в 2007 году. Их общая стоимость составила 184 млн долларов. Три особняка находились в фешенебельном лондонском районе Мэйфер, еще два - в Кенсингтоне. Кулибаев и связанные с ним лица покупали недвижимость в Европе через фирмы, зарегистрированные в Великобритании, Нидерландах, Испании и Люксембурге, а также офшоры на Каймановых, Виргинских и Багамских островах (о лондонской недвижимости Кулибаева мы подробно писали здесь).



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Особняк Кулибаева в Лондоне. Фото: Maps.google.com

Как пишет ICIJ, олигарх потратил почти 1,6 млн долларов на празднование дня рождения своей жены Динары в Испании. Сейчас, по данным журналистов, он владеет недвижимостью в Чехии и Германии, медицинской клиникой в Барселоне, поместьем в Испании, частным самолетом и яхтой Sonny II.



Еще один бизнес-партнер Кулибаева, основатель ТОО "Visor Investment Solutions" Айдан Карибжанов, работал в команде олигарха в "КазМунайГазе". Авторы расследования утверждают со ссылкой на бывшую жену Карибжанова, что он участвовал в схемах с приватизацией госимущества. Якобы бизнесмен через подставные компании помогал выводить доходы от приватизированных нефтегазовых предприятий в офшоры. Сам предприниматель эти обвинения отрицает. В Visor Group подчеркнули, что Тимур Кулибаев никогда не владел группой ни напрямую, ни опосредованно.



Углеводородный Ришелье

Авторы расследования припомнили и печально известный "Казахгейт". Они отмечают, что имя Тимура Кулибаева не всплывало в этом скандале - но судя по документам Госдепа США, "слитым" WikiLeaks, он поддерживал регулярные контакты с представителями американских властей. Зять Назарбаева снабжал американцев информацией по широкому кругу вопросов, включая потенциальные маршруты транспортировки нефти через Иран и Китай, растущее влияние Китая в Центральной Азии и заявки западных компаний на нефтяные проекты.



Зарубежные дипломаты были в восторге от Кулибаева. Но представители нефтяной отрасли в документах с WikiLeaks отзывались о нем куда резче. Один из источников красочно назвал его "Буддой с парижским маникюром и тягой к крупным взяткам". В других документах его характеризуют как "углеводородного Ришелье". Британские и американские политики и бизнесмены несколько раз призывали проверить деятельность Кулибаева и при необходимости ввести в его отношении санкции - безрезультатно.



"В правительственных кругах США среди дипломатов ходили неподтвержденные слухи о том, что Кулибаев мог получать откаты от энергетических сделок с Китаем. Адвокаты Кулибаева опровергли это утверждение. В другом документе говорится, что он стоял за трейдерами, которые выставляли нефтяным компаниям непомерно огромные счета за транспортировку нефти".

ICIJ

Сомнительные выплаты и тревожные связи

Несмотря на "красные флаги", Chevron и другие зарубежные инвесторы без малейшего замешательства соглашались отдавать сверхприбыльные контракты фирмам, связанным с Тимуром Кулибаевым. Одной из таких компаний стал "КазСтройСервис", которому доверили строительство двух насосных станций для КТК. В 2012 году единственным владельцем "КазСтройСервиса" числился г-н Кулибаев. Стоимость проекта, который изначально оценивали в 276,5 млн долларов, в итоге выросла до 486 млн, а его реализация заняла вместо положенных двух с половиной лет шесть с половиной.



"Согласно документам Caspian Cabals, чтобы заполучить нефть, Chevron и его партнеры согласились на затратный проект, связанный с сомнительными выплатами, потенциальным конфликтом интересов и офшорными компаниями, скрывавшими личности владельцев", - подчеркивает ICIJ.

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Тимур Кулибаев и его нефтяные богатства. Коллаж Orda.kz

"ТенизСервис", вокруг которого журналисты строят свое расследование, на 49 % принадлежит "КазМунайГазу". Но среди его совладельцев числилась также компания Waterford International Holdings Ltd., через офшорные фирмы связанная с бизнес-партнером Кулибаева Айданом Карибжановым. Внутренние документы компании, которые оказались в распоряжении Der Spiegel, вселяют опасения насчет ее участия в проекте - речь о сомнительных платежах, экологических рисках и вероятной "косвенной связи с неназванным государственным чиновником". Вопросы вызывает и то, с какой потрясающей скоростью "ТенизСервис" получал разрешения на строительство.



В 2014 году "Тенгизшевройл" пересмотрел условия контракта и забрал себе большую часть полномочий "ТенизСервиса". За это связанная с Кулибаевым компания получила еще 800 млн долларов. Уже позже вскрылись новые подозрительные факты - в том числе выплаты за получение разрешений на работы от местных властей и систематическое завышение цен.



В "Тенгизшевройле" сообщили, что рассмотрят данные, которые изложили в своем расследовании журналисты ICIJ.



Orda.kz также регулярно пишет о Тимуре Кулибаеве. Например, о том, как информацию об активах олигарха приравняли к государственным секретам, мы рассказывали здесь. Источник - Orda.kz

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