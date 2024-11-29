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Акела промахнулся: Штаты обречены на второй Вьетнам, - Виктория Никифорова
00:04 30.11.2024

29.11.2024

Намедни Зеленский попросил союзников "поставить Украину в выгодную переговорную позицию", иначе, мол, он не видит дипломатического решения конфликта с Россией. За океаном стали подыскивать человека, который сделает это с Незалежной. Избранный президент Трамп даже придумал должность спецпредставителя по отношениям с Россией и Украиной.

Одно время ее планировал занять уроженец Москвы Борис Эпштейн (не путать с Эпштейном-педофилом, который самоубился в нью-йоркской тюрьме). Быстро выяснилось, однако, что он бойко торговал должностями в еще не сформированном правительстве Трампа, причем вымогал такие деньги, что его жертвы - не последние политики и бизнесмены - возмутились, вывели его на чистую воду и даже попытались немножечко побить.

Скандал, позор, Эпштейна прогоняют, и вот новое назначение на должность спецпредставителя - 80-летний отставной генерал Кит Келлог. С чего вдруг Трампу понадобился этот "мощный старик", странно смотрящийся на фоне своих коллег, которые годятся ему в сыновья, а то и во внуки?

Дело в том, что новому президенту предстоит нетривиальная задача - вывести США из проигранного украинского конфликта, по максимуму сохранив лицо. Выдать поражение за победу. Исхитриться, извертеться, изолгаться - но не дать повода сказать: "Ба, так это же второй Афганистан!" Или того хуже - "второй Вьетнам!"
Поэтому американцы так усиленно навязывают в инфополе идею перемирия по корейскому образцу. Тогда война стравленных друг с другом частей одной страны закончилась для Штатов не так уж плохо. Полного поражения не было, марионеточный режим Южной Кореи удалось сохранить. Границу с северной частью страны зафиксировали по ЛБС - с тех пор выражение "38-я параллель" стало нарицательным, хотя в реальности демаркационная линия с ней практически не совпадает.
"Мирный план" Кита Келлога предлагает такую же демаркационную зону по ЛБС между Россией и Украиной. Прием Украины в НАТО откладывается, взамен Киеву предлагают соглашение о безопасности с США. Предложение России еще времен Стамбула о сокращении украинской армии до пятидесяти тысяч человек Келлог не принимает, нейтрального статуса Украины не признает. Напротив, киевскому режиму обещано продолжение накачки оружием, техникой и деньгами.
Устраивает ли это Россию - даже говорить не приходится. Это полностью противоречит требованиям Москвы о нейтральной, демилитаризованной, денацифицированной и более не опасной Украине. Также мы ожидаем международного признания наших территорий - Крыма и Новороссии.

То есть нам такие переговоры не нужны, а вот американцам они необходимы кровь из носу. Потому что иначе они дождутся полного разгрома ВСУ - и весь мир не без злорадства скажет: "Ого, американцы продули! Акела промахнулся! Да это же второй Вьетнам!

На самом деле сегодняшнее положение дел действительно напоминает последние годы вьетнамской войны, когда Штаты бессчетно лили кровь мирных граждан, лишь бы сохранить лицо и поставить Южный Вьетнам в "правильную переговорную позицию".

Армия освобождения (северяне) неостановимо шла вперед, южане теряли территории и боевой дух. А военные США устраивали чудовищные ковровые бомбардировки, лишь бы все видели, что они не проигрывают, а действуют "с позиции силы".
Южновьетнамские марионетки не хотели идти на переговоры, поэтому американцы им безостановочно лгали, обещая моральную и финансовую поддержку, помощь оружием и техникой. Им удалось убедить южан, что их режим продолжит контролировать Сайгон и остатки своей территории даже после бегства американцев. Те поверили. Но чем это закончилось, известно - северяне взяли Сайгон за считаные дни и объединили страну под своей властью.
Параллели с сегодняшним днем очевидны. Ради сильной переговорной позиции Украины Штаты пошли на эскалацию и разрешили дальнобойные удары по России. Ради того, чтобы киевские марионетки их слушались, им обещают и то, и это, и поддержку, и оружие, и соглашение о безопасности. При этом российская армия неостановимо идет вперед, а украинцы теряют территории и боевой дух.
В общем, дело идет не по корейскому, а по вьетнамскому сценарию. В финале Штаты и их прокси поджидает унизительное и бездарное поражение. Стоит напомнить, что в 70-е проигранная вьетнамская война отозвалась в США тяжелейшей народной депрессией, бунтами, экономическим кризисом.

Кому лучше помнить эти времена, чем Киту Келлогу, чей боевой путь начался как раз во Вьетнаме? Сейчас его карьера обретает симметричную завершенность. Начав с поражения во Вьетнаме, она закончится не менее позорным провалом на Украине.

Источник - ria.ru
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