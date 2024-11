Арахамия – загадочный американский паук в банке Зеленского, - Михаил Павлив

00:05 30.11.2024 Михаил Павлив



Украинский кризис и сражение "пауков в банке" внутри него выходит на новый уровень. Ключевой мыслью всех без исключения "пауков" является сакраментальное - "Чует мое сердце, что мы на кануне грандиозного шухера!"



При этом всем украинским членистоногим очевидно – судьба каждого из них будет решаться в Вашингтоне. И схватка на берегах Потомака уже началась. Туда отправился всесильный серый кардинал режима Андрей Ермак, но встретил крайне холодный и жесткий прием.

И у этих обстоятельств есть имя и фамилия, крайне подходящая для истории с пауками, потому как она напоминает латинское название паукобоязни - арахнофобии. Зовут этого человека, обладающего настолько мощными связями за океаном, что в переломный момент он смог бросить вызов Ермаку, Давид Арахамия.



Вообще Арахамия – это один из наиболее загадочных персонажей киевского режима. Человек-фантом, человек-загадка, появившийся из ниоткуда на волне электоральной революции 2019 года и сразу же занявший очень серьезные позиции в украинской политике. Как известно, у любых лифтов есть ограничения в грузоподъемности, и социальные лифты – не исключение, но, кажется, не в реалиях Украины. Арахамия является живой иллюстрацией к этому тезису.



В 2019 году 40-летний уроженец города Сочи, до 2015 года имевший на Украине статус беженца, становится главой крупнейшей за всю историю украинского парламентаризма фракции. Интереснее всего то, что еще в апреле 2019 года, в разгар президентской кампании, Арахамия был в числе стойких сторонников Петра Порошенко. "Тому що послідовний", - как говорилось во времена не столь отдаленные.



Так кто он, этот баловень судьбы?



Сухие строки официально биографии сообщают нам, что в 1997 году Давид Арахамия окончил николаевскую школу №36 с золотой медалью. Как утверждают инсадеры, в этот период юный Давид был замечен американской организацией "Корпус мира" (федеральное агентство правительства США) и взят в разработку по программе молодых талантов. С 2000 года учился в Украинско-финском институте менеджмента и бизнеса, который впоследствии был переименован в Европейский университет.



Стоит отдать должное Арахамии – он действительно талантливый организатор бизнеса. Ну как бизнеса, афер.

В начале далекого уже 2002 года Давид Арахамия регистрирует в США компанию Artvertex Inc с адресом регистрации 208 3rd Avenue, Brooklyn, NY, на имя Давид Браун. Через полгода компания закрывается: на счетах Artvertex в американских банках оказываются $70 тыс. Знающие люди утверждают, что эти деньги были получены путем хищения средств с банковских карт американских граждан.



Министерство юстиции совместно с ФБР тогда инициировало расследование – в США существует федеральный закон о борьбе с компьютерными мошенничествами, который предусматривает до 20 лет лишения свободы за преступления подобного рода. Но совсем скоро, несмотря на очевидные доказательства, дело прекращается. Однако об этом чуть позже.



После вынужденного закрытия компании Artvertex Inc Арахамия создал компанию TemplateMonster. За довольно короткое время – менее десяти лет – TemplateMonster с офисом в Бруклине превратилась в одного из ведущих разработчиков шаблонов для веб-сайтов (в "меню" фирмы – более 100 тысяч шаблонов). Арахамия говорит о том, что у него был "старший партнер", которого он не называет по имени, но указывает, что он – выходец из бывшего СССР.



Параллельно в эти же годы в Николаеве была создана полусекретная структура, в которую набирали людей компьютерных специальностей – вроде как тоже для разработки шаблонов и программ, направленных на борьбу с мошенниками, ворующими данные платежных карт. Но в действительности украинская фирма Арахамии имела прямое отношение к контактам с хакерами и кардерами (людьми, занимающимися аферами с банковскими картами). В это время Арахамия активно пользовался псевдонимом "Давид Браун" (для американского уха его фамилия была слишком необычной, а жена Давида даже признавалась, что у нее при слове "Арахамия" возникает устойчивая ассоциация с гремучей змеей).



Опять же – активизация псевдонима "Давид Браун" совпадает по времени с довольно громким скандалом: 7 июля 2005 года в Одессе был задержан создатель сайта Carderplanet.com Дмитрий Голубов по прозвищу Script. В будущем он стал весьма заметной фигурой одесского и украинского политикума. В частности, в 2014 – 2019 годах Голубов являлся народным депутатом Украины, тесно связанным с рядом представителей одесского бомонда. TemplateMonster в свое время занималась редизайном сайта Голубова.



Что примечательно: именно после июльских событий 2005 года и ареста Голубова компания Арахамии получила ряд контрактов для реализации проектов в области безопасности и технологий проникновения в компьютеры пользователей (фонды, близкие к ЦРУ), и статус вендора (авторизованного дистрибьютора) Microsoft. По крайней мере, так утверждают люди, хорошо знающие данный рынок услуг.



Сам Арахамия частично подтверждает это:

"Все наши счета арестовали и сказали, что мы больше никогда не сможем проводить платежи. Оказалось, что мы попали под фрод. То есть большинство покупок наших продуктов производились нелегальным путем - через краденые банковские карточки. Но мы не были виноваты, написали все необходимые заявления и начали изучать, как с этим бороться.



Мы ничего не знали о фроде и кардинге и как это работает, поэтому я решил: надо узнать, что это такое, изнутри. Я нашел самое большое андерграунд-сообщество, где висели все эти кардеры-мошенники. Называлось оно CarderPlanet.org. Им управлял, как я потом выяснил, человек, который сейчас является активным политическим деятелем на Украине.



Я с ним познакомился, он оказался из Одессы. Я пожаловался ему на то, что произошло с нашими счетами, рассказал, что мы собираемся делать бизнес, а бизнес не делается. Он меня проконсультировал: как все работает, где берутся ворованные кредитки и т.п. И мы пришли к идее, которая была одновременно очень смелой, глупой и умной. Мы сделали редизайн самого сайта CarderPlanet.org и написали внизу: "Sponsored by TemplateMonster".



Мы начали пропагандировать идею, что TemplateMonster - это свои, они тоже за свободный интернет, свободное ПО, и воровать своим у своих - это крысятничество. Я дал свой номер ICQ, сказал, что, если кому-то нужен дизайн, приходите - сделаем бесплатно или с большой скидкой. В общем, мы с ними типа подружились. Это было умно с точки зрения бизнеса, потому что уровень фрода упал на 80%. А глупо - потому что за этим сайтом следили все спецслужбы мира, и нас могли легко закрыть за решетку, поскольку мы выступали формально спонсорами всего этого движения. Слава богу, обошлось без последствий".



Очень интересно: обошлось без последствий. Интересно, почему? И почему именно в этот момент объем продаж фирмы Арахамии моментально вырос в 30 раз?

В 2013 году Арахамия продал TemplateMonster некоему частному акционерному фонду. Очень вовремя – как утверждает сам Давид, "старший партнер сильно заболел, да и на Украине начиналась Революция Достоинства". По факту все выглядит следующим образом – в Киеве были запущены механизмы государственного переворота, и Арахамия, практически по классику, спешно возвращается на Украину, правда, не в опломбированном вагоне, а бизнес-классом через Атлантику.



Интересно, что до февраля 2015 года Давид Арахамия все еще оставался гражданином Грузии. Кроме того, более чем вероятно, что он является обладателем гражданства США. Как ни странно, отсутствие украинского гражданства не помешало Арахамии стать в сентябре 2014 года уполномоченным министра обороны Украины по вопросам закупок, и параллельно – советником главы Николаевской областной государственной администрации Вадима Мерикова.

Сайт "без табу" писал: "Действительно известной и публичной персоной Дато стал после начала активной фазы агрессии РФ на Востоке Украины. Бизнесмен подался в волонтеры, взявшись за организацию снабжения всем необходимым базирующейся в Николаеве 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Личная инициатива переросла впоследствии в крупную волонтерскую организацию - "Народный проект", чего не могли не оценить по достоинству в Киеве. На Банковой решили назначить Давида в августе 2014-го советником главы Николаевской ОГА Вадима Мерикова – не столько для отвлечения внимания общественности от одиозного губернатора, сколько для продолжения начатого дела".

Психолог и блогер Артур Нискубин, участвовавший в "первой волне" создания ботоферм для Порошенко в 2014 году, рассказал "Вестям" интересные подробности. Одну из первых блогерских групп под названием "Жизнь животных" собрал назначенный советником Порошенко волонтер и блогер Юрий Бирюков. В нее вошли "топ-блогеры" в том числе, неожиданно для многих, тогда никому не известный и не обладавший популярностью в сетях Давид Арахамия. Как будто кто-то настоятельно его рекомендовал. Это была его входная точка в публичную украинскую политику. Даже правильнее было бы сказать, ключевой момент легенды прикрытия.

В 19-м году, после избрания Зеленского, как и многие персонажи, до того формально относившиеся к команде Порошенко, Арахамия оказался на ведущих позициях в рядах новой власти. Этап легендирования закончился. Начиналась большая работа в интересах подлинных хозяев Давида Брауна.



В дальнейшей истории Арахамии большой интерес вызывает связка бывшего черноморско-американского афериста с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко. Сближение Давида и коррупционного "Голиафа" произошло на почве подготовки закона об игорном бизнесе и идеи совместного контроля над отраслью на Украине. И в целом у партнеров-клептоманов все получилось.

Через Тимошенко Арахамия оказался связан с целым букетом различных структур преимущественно крутящихся в самых разных бизнесах на Украине, а так же с большим международным консорциумом занимающимся игорным делом. Через этих людей невидимые для обывателя нити ведут от Брауна и к Игорю Коломойскому*, и к сбежавшему от правосудия на Украину российскому бизнесмену Павлу Фуксу, и к покойному меру Харькова Геннадию Кернесу, и к Ринату Ахметову, и к ряду одесских полукриминальных бизнесменов.



В завершение хочется сказать, что для того, чтобы понять, как Арахамия очутился в команде Зеленского, конечно же, необходимо заполнить множество пробелов в его биографии. К примеру, необходимо знать, кто был старшим партнером Ахарамии в TemplateMonster, и каким образом этот человек связан со спецслужбами США. Необходимо также знать, кто является конечным бенефициаром приобретения TemplateMonster – реальным бенефициаром.



Но догадаться в целом совсем не трудно. Уж очень его судьба похожа на истории большого числа персонажей из мира цифровых бизнесов, сделавших головокружительные карьеры за последние пару десятилетий и на Западе, и на постсоветском пространстве.

И в это логику очень хорошо укладывается тот факт, что Давид Арахамия, помимо главы фракции партии "Слуга народа", является также главой подкомитета по вопросам надзора за деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Совпадение? Не думаю!



* внесен в РФ в список экстремистов и террористов Источник - Украина.Ру

