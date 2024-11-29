НАТО поделила Украину на четыре части: обнародована схема оккупации, - МК

00:11 30.11.2024

"Полицаев" решено набирать из местных националистов



В мясных отделах магазинов опять стало модно, как в советские времена, вывешивать схемы разделки тушек. Вот такую схему сейчас, как сообщает Служба внешней разведки России, рисует коллективный Запад: вместо убитой на съедение свинки - Украина. И как принято в либеральном мире, отвратительное явление будет замаскировано под красивым и правильным названием: оккупационные силы назовут миротворческим контингентом.



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Идея не новая, та же Польша давно хочет вернуть себе восточные (западные области Украины) земли. Вот их-то Польше и собираются отдать под контроль. Черноморское побережье, раскрывает планы противника СВР, получит Румыния; центр и восток страны - Германия; северные области, в том числе столичный регион, - Великобритания. Всего НАТО планирует ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев.



Впрочем, по поступающей информации, в альянсе понимают, что этого маловато будет для полноценной оккупации - население должно быть под контролем и радостно работать на хозяев. Поэтому, немецкие военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима на Украине. "При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели". Все новое - хорошо забытое старое: предъявите ваш аусвайс, приходите на дискотеку, пулеметчик Ганс прокрутит два своих новых диска.



Сейчас идею раздела Украины на Западе вспомнили, поскольку увидели наконец, как пишет СВР, "отсутствие перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя". А значит конфликт надо заморозить до лучших времен, когда Киев вновь окрепнет для реванша, и, кроме того, пора грабить - возмещать свои расходы. Об этом прямо говорит, например, Борис Джонсон: "Я не вижу никакой альтернативы. Я надеюсь, что это будет то, что понравится и президенту Трампу. Я думаю, что мы должны ввести войска на Украину. Я не думаю, что мы должны посылать туда боевые войска, чтобы противостоять русским. Но я думаю, что как часть решения, как часть конечного результата, вы захотите иметь многонациональные европейские миротворческие силы, контролирующие границу, но также помогающие украинцам. И я не вижу, чтобы такая европейская операция могла состояться без британцев. Мы должны быть там. Украина на самом деле очень богатая страна с огромным потенциалом. Они смогут окупить затраты на свою оборону".



Вот как прокомментировал западную идею Дмитрий Песков: "Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Это раз. А во-вторых, у нас есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решить проблему первопричин этого конфликта. И здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев. Ну то есть - это первопричина. А еще это, собственно, тезисы, которые изложил президент, выступая в июле перед руководящим составом МИД".



"Согласие сторон" в данном случае - это согласие России. Согласия разделываемой свинки никто не спрашивает. Далее, если будут приняты условия России, то есть устранены первопричины конфликта, проведена денацификация режима, демилитаризация Украины и утвержден ее внеблоковый статус, то, "миротворческий контингент" (без тяжелого вооружения) на оставшейся части Украины в качестве западных гарантий безопасности, может и прокатит. Ну, и Западу хорошо - жирная, плодородная украинская земля, много полезных ископаемых, трудовые ресурсы - все в полном распоряжении.



Теоретически - возможно. На практике - нет. На практике - "опять надуют".



29.11.24