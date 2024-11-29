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Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии, - Татьяна Стоянович
00:20 30.11.2024

Решение правительства Грузии отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года, о котором сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге 28 ноября, вызвало новую волну оппозиционных протестов в Грузии
Кобахидзе заявил, что открытые переговоров о вступлении Грузии в ЕС стало инструментом для раскола общества. Поэтому правительство страны решило не ставить этот вопрос на повестку дня до 2028 года и отказаться на этот период от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Кохабидзе полагает, что его страна должна показать европейским бюрократам, что с ней следует разговаривать достойно, а не "шантажом и оскорблениями".
По словам премьер-министра Грузии, Евросоюз использовал тему открытия переговоров как инструмент для манипуляций, что стране наносило репутационный ущерб.

При этом Кобахидзе подчеркнул, что страна продолжит выполнение обязательств по соглашению об ассоциированном членстве и свободной торговле собственными силами, и к 2028 выполнит их на 90%.
Напомним, что в отношениях между официальным Тбилиси и руководством ЕС в этом году появились два фактора напряжения. Это два закона, принятые грузинским парламентом, которые в Брюсселе посчитали неприемлемым для страны, претендующей на членство в этой организации. Первый из них – закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния" или закон об иноагентах.

Брюссель потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии. Когда эти угрозы не достигли желаемого эффекта, Евросоюз принял решение о приостановке процесса евроинтегации Грузии, а Европейский фонд мира остановил поддержку Тбилиси в размере 30 млн евро на 2024 год.
Вскоре после выступления премьер-министра у парламента Грузии началась акция протеста оппозиции, к которой присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили. До того, как прийти на митинг, Зурабишвили заявила, что институт президента является единственным легитимным в стране и поэтому только у нее есть право разговаривать от имени Грузии с мировыми лидерами.
Она добавила, что в течение дня у нее была встреча с послами стран ЕС, в ходе которой им было заявлено, что действующее руководство окончательно отошло от Европы и направилось к России.
"Сегодня это нелегитимное руководство объявило не мир, а войну своему народу, своему прошлому и будущему", - прокомментировала Зурабишвили решение правительства приостановить переговоры о евроинтеграции Грузии до 2028 года.

В ночь на 29 ноября между участниками антиправительственного митинга и сотрудниками полиции произошли стычки. Митингующие применили дымовые шашки, бросали в полицейских камни и бутылки, пытались ослеплять их лазером. Также они возвели в центре Тбилиси баррикады, жгли мусорные баки и покрышки.

Для разгона демонстрации МВД Грузии направило к зданию парламента спецназ. С помощью водометов и слезоточивого газа к утру 29 ноября грузинские силовики вытеснили митингующих со всего проспекта Руставели. По данным ведомства, за неподчинение полиции и нарушение административного порядка были задержаны 43 человека, более 30 полицейских пострадали в стычках с демонстрантами, некоторым из них понадобилась госпитализация и хирургическое вмешательство.
Однако оппозиция призвала своих сторонников снова собраться в центре Тбилиси в 19:00 часов вечера 29 ноября.

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По словам политического обозревателя и эксперта Фонда стратегической культуры Андрея Арешева, решение правительства Ираклия Кобахидзе приостановить переговоры о евроинтеграции Грузии является ответной мерой на соответствующее решение Брюсселя, принятое еще в июне этого года.
Однако этот ответ не понравился Брюсселю, который видит, что не может добиться от Грузии более активно выраженной антироссийской позиции и превращения этой страны во вторую Украину, рассказал эксперт в интервью Украина.ру.

"Соответственно, с помощью своих местных марионеток Брюссель приступил к более решительным действиям. Уже до парламентских выборов в Грузии было понятно, что попытки раскачать ситуацию в случае победы "Грузинской мечты" будут. Сейчас мы имеем достаточно серьезную попытку дестабилизации, сопровождаемую установкой палаток, столкновениями с полицией. Я думаю, что им нужна будет сакральная жертва, и не исключено, что в дальнейшем последует раскачка ситуации по киевской методичке", - сказал Арешев.

Эксперт считает, что у правительства Кобахидзе есть достаточно сил, чтобы выстоять в конфликте с оппозицией. Но у радикальной оппозиции тоже есть подготовленные ходы, в том числе с привлечением боевиков запрещенного в России "Грузинского легиона"**, отметил он.

"Информация о прибытии боевиков "Грузинского легиона"** мелькала в различных СМИ. Естественно, их поддерживает активное крикливое меньшинство. Но ведь и на Майдан выходило абсолютное меньшинство, но мы видим, к чему это привело. Так что ситуация серьезная", - предупредил Арешев.
Эксперт добавил, что он лично надеется на историческую память абсолютного большинства грузинского общества, которое помнит "жуткие первые постсоветские годы, войну на проспекте Руставели, стрельбу в Тбилиси, войны в Абхазии и Южной Осетии и безумный режим Саакашвили, втянувший Грузию в безнадежное противостояние с Россией".

Отвечая на вопрос, намечается ли в Грузии блокада институтов государственной власти в связи с заявлением президента о том, что она не признает легитимность действующего состава парламента, Арешев заявил, что скорее парламент сменит Саломе Зурабишвили с должности президента, чем Зурабишвили добьется роспуска парламента.

"Мы видели, что часть парламентских кресел в начавшем работу 25 ноября Национальном собрании Грузии остался пустой. Оппозиционные депутаты отказываются брать мандаты. Я думаю, что вокруг этого будет вестись определенный торг. Что касается госпожи Зурабишвили, она доживает свои последние дни на посту президента. "Последний бой Саломе Зурабишвили" - так можно назвать то, что сейчас там происходит", - сказал Арешев.

По его словам, правящей партией уже представлен новый кандидат на должность президента, который в Грузии как парламентской стране избирается специальной коллегией выборщиков.
Арешев напомнил, что Зурабишвили гражданка Франции, которую в грузинскую политику ввел сначала Михаил Саакашвили, а потом она стала президентом при "Грузниской мечте". Тот факт, что именно нынешняя правящая партия Грузии, с которой конфликтует Зурабишвили, в свое время номинировала ее на пост президента, свидетельствует о том, что "Грузинская мечта" следовала европейскому выбору и не собиралась ему изменять, отметил эксперт.

Другое дело, что после 24 февраля 2022 года требования Брюсселя к Грузии резко повысились, подчеркнул Андрей Арешев.
Несмотря на то, каковы будут политические последствия решения отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз для действующего правительства Грузии, нельзя не заметить, что оно поистине уникально на современной политической сцене. Пока некоторые другие страны-кандидаты на вступление в ЕС готовы пожертвовать многим больше, чем право самостоятельно принимать политические решения, грузинское руководство готово отказаться от европейских денег и собственными силами идти к пресловутым европейским стандартам, лишь бы сохранить политическую субъектность.

* Движение, запрещенное в России
**Террористическая организация, запрещенная в России

Источник - Украина.ру
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