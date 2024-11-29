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Почему в Китае усложнили продажу товаров в РФ, - "Известия"
00:29 30.11.2024

Бизнесу стало еще сложнее закупать химию и технику в Китае, выяснили "Известия". С 1 декабря в КНР вступят в силу обновленные правила экспортного контроля для товаров двойного назначения, но первые проблемы уже начались, говорят предприниматели. Для доставки IT-оборудования приходится выстраивать новые пути, а это может привести к повышению цен. Какие варианты все еще остаются у бизнеса и зачем Китай пошел на такой шаг именно сейчас - в материале "Известий".

В КНР снова усложнили продажу товаров двойного назначения за рубеж. Там ужесточили правила экспортного контроля для такой продукции, расширив ее перечень. Как рассказала "Известиям" гендиректор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич, с 1 декабря это коснется еще и химии, металлов, оборудования и других категорий.

Компания уже сейчас, до наступления 1 декабря, столкнулась со сложностями при закупке газа аргона для сварки (он вошел в перечень), сообщила Екатерина Кизевич. По ее словам, сейчас отгружаются те поставки, которые были согласованы и оплачены, а дальше работа пока прекратится.

В обновленный перечень продукции также входит IT-оборудование и комплектующие, поделился коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский (фирма работает в этой сфере). По его словам, сейчас уже затруднительно привезти в Россию, например, серверы. А по новым правилам, с 1 декабря, это станет еще сложнее. Придется выстраивать новые логистические цепочки, что, вероятно, приведет к подорожанию конечного товара, сообщил Разумовский.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
Существенно правила экспортного контроля при продаже за границу товаров двойного назначения в Китае ужесточили летом. Они вступили в силу 1 июля этого года. Тогда в список попали, например, определенные технологии, ПО, двигатели для авиации и космонавтики, все необходимое для производства газовых турбин, часть оборудования и софта для литейной и металлургической промышленности. Для продажи этой продукции за рубеж начали требовать разрешение министерства коммерции или специальную лицензию.

Экспортный контроль КНР распространяется не только на Россию, но и на другие страны, пояснил вице-президент национального координационного центра международного делового сотрудничества (НКЦ), заместитель директора ИКСА РАН Павел Кузнецов. По его словам, в перечень товаров двойного назначения входят предметы, технологии и услуги, которые могут иметь и гражданское, и военное применение.

Он уточнил: к ним также относятся товары и даже данные, которые можно использовать в разработке или производстве оружия массового уничтожения и средств его доставки. Но теперь экспортер, помимо специальной лицензии, должен предоставить информацию о конечном получателе товара.

Ситуация с 1 декабря может значительно ухудшиться, допускает и гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. По его мнению, основной проблемой будет проведение платежей.

- Станет в разы сложнее доставить деньги за эту продукцию. Это связано с давлением со стороны властей США. Пока демократы еще у власти, в ближайшие пару месяцев будет происходить эскалация наших отношений. Они пытаются максимально затруднить проведение платежей. Китай уже начал дополнительно ужесточать прием трансакций из России, - сообщил Алексей Порошин.

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"Известия" спросили крупнейшие российские банки, а также в ЦБ РФ и КНР о том, отмечают ли там такие ужесточения и как ситуация изменится с 1 декабря из-за новых правил экспортного контроля в Китае.

Что изменится для России в импорте из Китая с 1 декабря
По новым правилам, с китайских компаний, которые будут экспортировать продукцию двойного назначения в Россию, будут взимать налог 25%, рассказала Екатерина Кизевич из Atvira. В официальных релизах китайской стороны об этом нет информации.

Контрагентам из КНР придется либо закладывать налог в цену продукции, либо отгружать ее через третьи страны, а оттуда - в РФ, отметила эксперт. Однако российским импортерам стоит учесть, что в других государствах предусмотрены свои налоги, например, в Киргизии накладывается НДС 12%. Кроме того, появляются дополнительные звенья в цепочке поставок, и увеличивается стоимость логистики.

Привезти IT-оборудование все еще будет возможно, но для этого придется использовать услуги нескольких агентов и доставлять его через третьи страны, подтвердил Алексей Разумовский из "Импая Рус". В то же время, в таких условиях все больше будет развиваться импортозамещение, потому что лучше инвестировать в свое производство, чем переплачивать при доставке, считает эксперт.

Почему ситуация с транзакциями ухудшилась после выборов в США
Новые правила могут выглядеть как подтверждение того факта, что США смогли повлиять на Китай, и теперь экспорт в РФ важной для нас продукции значительно усложнится, если не остановится, отметил Павел Кузнецов из НКЦ. Однако, по его словам, это не совсем так. В КНР этим актом лишь подтвердили Штатам, что препятствуют неправомерному использованию чувствительных технологий и материалов в немирных целях.

При этом любая зарубежная компания, которая захочет купить продукцию двойного назначения, должна будет предоставить специальный отчет. В нем необходимо подробно описать назначение товара, будущие тенденции продаж и оценку рисков безопасности. При этом требуется большое количество документации, подтверждающей, что такая продукция не будет использоваться в военных целях, объяснил эксперт. Он подчеркнул: по сути, правила, принятые под давлением США, позволяют Пекину управлять поставками и в эту страну.

В то же время, российские и китайские компании уже давно вырабатывают механизмы взаимодействия, которые позволяют продолжать торговлю, напомнил Павел Кузнецов. По его словам, самыми сложными точками, как и раньше, будут платежи и таможня: там достаточно строгая отчетность и фиксация сделок.

Проблемы с расчетами начались еще в конце декабря 2023-го. Это обусловлено вступлением в силу 12-го пакета антироссийских санкций. На фоне риска вторичных мер Китай, Турция и ОАЭ стали ограничивать расчеты с Россией.

С января сразу несколько кредитных организаций в КНР перестали принимать и трансакции в юанях. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo. В марте к ним добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, а также Bank of Taizhou, писали ранее "Известия". Летом появились кейсы, когда китайские поставщики просили вывозить товар в Россию через третьи страны. В основном это связано с категориями, попавшими в стоп-лист, в том числе с электроникой.

Однако иностранные партнеры заинтересованы в том, чтобы сохранить товарооборот с Россией, уверен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Поэтому сейчас активно развивается оплата через филиалы в других странах. Новые правила приведут к тому, что товары пойдут по "параллельному импорту".

Сейчас деньги также можно доставить, например, с помощью криптовалют, рассказал Алексей Порошин. И наше государство собирается тестировать этот инструмент. До конца года планируется запустить экспериментально-правовой режим по трансграничным платежам с цифровыми валютами.

Источник - Известия
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