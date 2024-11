Аллистер Хит: Трамп – последний шанс спасти загнивающий Запад от окончательного упадка

00:30 30.11.2024 The Telegraph UKВеликобритания

29 ноября 2024



Telegraph: Трамп изменит мир к лучшему - для Великобритании

Аллистер Хит (Allister Heath)



Дональд Трамп далек от совершенства и не во всем бывает прав, но он - последняя надежда гибнущего Запада, пишет The Telegraph. Ключевые решения избранного президента США изменят мировую политику к лучшему - в том числе для Великобритании, уверен автор.



Всему миру уже начинало казаться, что цивилизация пала; однако кавалерия, возможно, подоспела как нельзя вовремя.

Дональд Трамп далек от совершенства, но он – наша единственная надежда, неожиданный спаситель Запада, последний в списке американских президентов, которым на роду было написано спасти Старый Свет от его собственной глупости.



Оставленные на произвол судьбы Британия и Европа безнадежны. Наш моральный и интеллектуальный упадок слишком велик; институты до основания развалены, экономика разрушена, политики слишком трусливы, а истеблишмент чересчур силен. Мы можем только ныть, изображать на публику моральное превосходство, обложить себя непосильными налогами и, в конечном счете, сдаться.



Хорошая новость в том, что скоро нам придется очнуться от этого социалистического оцепенения. Нас нужно заставить тратить больше на оборону – и именно этим Трамп и займется. Нас нужно пристыдить, чтобы мы проявили смелость в борьбе с экстремистами и антисемитами. Нас нужно подталкивать, уговаривать и вдохновлять: если в первые полтора года своего второго президентского срока Трампу удастся добиться успеха, глобальное окно Овертона резко сместится вправо, демонстрируя альтернативу британской политике: чересчур мягкому отношению к преступности, квазиоткрытым границам и попустительскому политическому курсу.



Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ

Читать inosmi.ru в

Дональд Трамп далек от совершенства и не во всем бывает прав, но он - последняя надежда гибнущего Запада, пишет The Telegraph. Ключевые решения избранного президента США изменят мировую политику к лучшему - в том числе для Великобритании, уверен автор.

Аллистер Хит (Allister Heath)

Всему миру уже начинало казаться, что цивилизация пала; однако кавалерия, возможно, подоспела как нельзя вовремя.

Дональд Трамп далек от совершенства, но он – наша единственная надежда, неожиданный спаситель Запада, последний в списке американских президентов, которым на роду было написано спасти Старый Свет от его собственной глупости.

РЕКЛАМА

Магазин Каслинского литья в наличии Антиквариат и Новое

В наличии более 1000 скульптур Каслинское литье разных эпох.

Контакты

Довоенная скульптура

Дореволюционное литье

ural-antik.ru

Оставленные на произвол судьбы Британия и Европа безнадежны. Наш моральный и интеллектуальный упадок слишком велик; институты до основания развалены, экономика разрушена, политики слишком трусливы, а истеблишмент чересчур силен. Мы можем только ныть, изображать на публику моральное превосходство, обложить себя непосильными налогами и, в конечном счете, сдаться.

Хорошая новость в том, что скоро нам придется очнуться от этого социалистического оцепенения. Нас нужно заставить тратить больше на оборону – и именно этим Трамп и займется. Нас нужно пристыдить, чтобы мы проявили смелость в борьбе с экстремистами и антисемитами. Нас нужно подталкивать, уговаривать и вдохновлять: если в первые полтора года своего второго президентского срока Трампу удастся добиться успеха, глобальное окно Овертона резко сместится вправо, демонстрируя альтернативу британской политике: чересчур мягкому отношению к преступности, квазиоткрытым границам и попустительскому политическому курсу.



Трамп намерен стимулировать [экономический] рост с помощью снижения налогов и радикального дерегулирования, что снимает нагрузку с предпринимателей и технологических фирм. Республиканец хочет запретить принцип "РРИ" (разнообразие, равенство и инклюзивность), внедряя принципы меритократии и создавая общество, где не смотрят на цвет кожи. Трамп планирует наступление на университеты: они превратились в фабрики "воукистской" идеологии, специализирующиеся на промывании мозгов молодежи.



Илон Маск и Вивек Рамасвами хотят резко сократить размер чиновничьего аппарата, сократить огромное количество государственных служащих, запретить для них работу из дома и устранить бесконечные бюрократические правила. Маск в своем аккаунте в социальной сети Х выкладывает ролики с Милтоном Фридманом. Трамп будет бороться с климатическими фанатиками и сосредоточится на дешевой и обильной энергии: как углеродной, так и экологически чистой.



Его борьба с нелегальной иммиграцией будет основана на простой предпосылке: страны должны иметь возможность выбирать, кого именно им стоит впускать на свою территорию. У преступников не должно быть права оставаться. Трамп хочет восстановить демократический контроль: он намерен назначать больше государственных служащих напрямую.



В отличие от Кира Стармера, Трамп трезво оценивает перспективы отношений с Китаем. Он понимает, что в случае с КНР речь идет о враждебной цивилизации – наиболее опасном со времен фашизма и коммунизма сопернике Запада, борющемся за мировое господство. В Вашингтоне поговаривают, что Трамп может наложить вето на передачу Великобританией островов архипелага Чагос – где у США и британцев есть военная база – Маврикию, что, по сути, будет означать их включение в орбиту Китая.



Вопреки прогнозам многих из нас, КНР – не "пред-западное" общество, которому осталось лишь пережить пару волн либерализации экономики, чтобы вступить в свободный мир. Китай – это кошмарная, чрезвычайно современная милитаристская техно-тирания, которая следит за своим народом и контролирует его в таком масштабе, о котором писатели антиутопических фантазий не могли даже мечтать. Китайская коммунистическая партия использует и извращает глобализацию, торговлю и систему установления цен для достижения своих меркантильных и империалистических целей.



Масштабы инициированного Трампом разрыва экономических отношений поражают воображение. В 2017-2018 годах более 21% импорта поступало в США из Поднебесной; к 2023 году этот показатель снизился до 14% процентов. Захочет ли Британия зависеть от китайских электромобилей, если в Южно-Китайском море разразится настоящий конфликт?



Если Трамп осуществит все намеченное, Америка, помимо прочего, оптимизирует траты на оборону: они возрастут, станут эффективнее, а также в них появится больший акцент на современные технологии.



Трамп был прав, обвиняя Китай в разработке коронавируса (никаких доказательств "правоте" Трампа по этому вопросу автор статьи не предоставляет, - прим. ИноСМИ). Скорее всего, Поднебесная скрыла случайную утечку в лаборатории в Ухане, а затем распространила карантинные меры на весь мир как единственный возможный выход, что вызвало ужасающий хаос. В то время как Британия позорится, проводя расследование действий правительства в период пандемии (больше напоминающий схему по отмыванию 200 миллионов фунтов), Трамп идет на крайние меры: принятое им решение назначить на высокие посты скептиков, неоднократно критиковавших изоляционные меры, и не в последнюю очередь выдвижения Джея Бхаттачарьи – соавтора Грэйт-Баррингтонской декларации – на пост руководителя Национальных институтов здравоохранения, является по-настоящему переломным моментом.

Трамп хочет возобновить обсуждение причин пандемии ковида, встряхнуть медицинский и фармацевтический истеблишмент, разоблачить всех, кто причинил миру такой вред - например, печально известного бывшего главного советника президента Байдена по здравоохранению Энтони Фаучи и Всемирную организацию здравоохранения, – и повысить готовность Америки справляться с такими проблемами, не сажая всю страну на карантин.



Администрация Трампа, похоже, будет самой произраильской в истории – и непримиримо враждебной иранским муллам и исламистам в целом. Кавалерия, похоже, прибыла как нельзя вовремя: всем уже начинало казаться, что Запад пал, что слишком поздно сдерживать цунами антисемитизма и фанатичной израилефобии. Непростительное решение Стармера о введении частичного эмбарго на поставки оружия Израилю и последовавший за ним подстрекательский шаг МУС, выдавшего ордер на арест Биньямина Нетаньяху, стали кульминацией кампании по обвинению жертв, делигитимации и исторической фальсификации, развернутой против еврейского государства.



Все это вскоре может остаться в прошлом: Трамп готовится ввести санкции против МУС и любой сотрудничающей с ним страны, включая Великобританию, а также вступить в противоборство с большей частью ООН – международной организации, захваченной экстремистами, диктаторами и крайне левыми. Республиканец собирается оказать "максимальное давление" на Иран, чтобы положить конец его ядерной программе. Только Америка способна противостоять глобальной власти крючкотворов, подтвердить верховенство национальных государств, разоблачить адвокатов по "правам человека" как опасных левых фанатиков, которыми они на самом деле и являются, и продемонстрировать, что всему этому антидемократическому безумству существует альтернатива.

Как бы трагично это ни звучало, в этом сценарии Украине не стоит надеяться на благополучный исход. Уже давно стало понятно, что Америка, включая уходящую демократическую администрацию, устала поддерживать Владимира Зеленского. Хотя Харрис высказывалась в более сочувственном ключе, в конечном счете она тоже бы радостно бросила Киев на произвол судьбы.

Трамп будет стремиться быстро положить конец конфликту, что означает, что Путину удастся сохранить контроль над большей частью занятых российскими войсками территорий, однако избранный президент США не захочет, чтобы Россия смогла объявить о своей победе. Трамп не позволит Украине вступить в НАТО, но в остальном его действия будут более решительными, чем предполагают многие европейцы. Остается главный вопрос: сможет ли Трамп заставить Европу наконец всерьез заняться собственной обороной. Именно такой итог, в конечном счете, послужит для Путина настоящим уроком.



Трамп будет совершать ошибки и не во всем окажется прав. Его стиль ведения дел будет раздражать многих в Британии – как и его хамские манеры. Протекционистский курс США в период его президентства, причем даже по отношению к союзным государствам, также станет одним из многих поводов для беспокойства. Но ключевые пункты его программы, если ему удастся претворить их в жизнь, изменят не только Америку, но и мировую и британскую политику – причем к лучшему. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732915800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Позволяющий повысить доходность аграрной отрасли закон одобрили сенаторы

- Спикер Мажилиса принял участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Объединенных Арабских Эмиратов

- Как изменилось отношение общества и политической элиты к первому президенту РК?

- В Астане прошло Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

- Соблюдение и полноценное исполнение закона по обеспечению безопасности женщин и детей – на контроле Национальной комиссии

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Правительству пора готовить антикризисную программу

- РК, КНР и РФ укрепляют связи в сфере e-commerce

- Кадровые перестановки