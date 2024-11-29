НАТО-лайт, или ОБСЕ как еще один инструмент западной экспансии, - ФСK

00:31 30.11.2024

29.11.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Изначально заявленные благие цели и намерения выброшены в мусорную корзину



На минувшей неделе МИД России выступил с заявлением, в котором подверг резкой критике деструктивные и идущие вразрез с задачами организации действия председательствовавшего на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) посла Дании Кристина Гренбек-Йенсена.



По словам представителей российского дипломатического ведомства, за последние годы по вине "коллективного Запада" ситуация на ФСОБ и так существенно деградировала, что отразилось в снижении переговорного потенциала площадки, отсутствии конструктивного диалога и сведении к минимуму практического вклада военно-политического направления в общую копилку ОБСЕ.



Вышеупомянутый датчанин своим поведением и вовсе попытался превратить уважаемый некогда международный форум в балаган, действуя в нарушение правила консенсуса, и вопреки всем приличиям и установленным процедурам.



"Вызывает серьезную озабоченность намерение председателя действовать в том же духе и дальше – проводить нелегитимные сборища, распространяя фальшивые журналы несостоявшихся заседаний ФСОБ и прикладывая к ним непроизнесенные заявления. Однако разрешения на это ему никто не давал", – отмечается в заявлении МИД РФ.



Ну что сказать по этому поводу? По сути, наше министерство абсолютно право. Коль вы подписались под определенными правилами игры, господа западники, так будьте любезны их соблюдать. Вы же, в конце концов, сами всегда призываете к этому остальных.



Но если зреть, что называется, в корень, то попытка в очередной раз призвать к порядку бесконечно брызжущих ядом ненависти и ведущих себя как невоспитанные, необразованные дикари представителей западных стран выглядит уже по меньшей мере нелепо. Полагаю, за последние несколько лет ни у кого не осталось сомнений в том, что на самом деле представляет из себя так называемый "цивилизованный" Запад.



А вот что действительно вызывает беспокойство и даже тревогу, так это тот факт, что Форум по сотрудничеству в области безопасности, как собственно и сама ОБСЕ, превратились в эдакую НАТО-лайт – организацию, занятую исключительно поддержкой повсеместной экспансии западного сообщества политическими и военно-политическими методами.



Как отмечала и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, после 1999 года "ФСОБ стал выхолащиваться, западные государства внедряли в его повестку вопросы "мягкой безопасности ", гендерного равенства, климата, безопасности детей и другие гуманитарные вопросы, не имеющие прямого отношения к военно-политическому мандату Форума".



"От ОБСЕ фактически осталась одна оболочка – ни сотрудничества, ни безопасности больше нет, а военно-политическое измерение под влиянием США, Великобритании и Канады просто выбито", – подчеркнула эксперт.



Более того, европейская безопасность давно уже не является приоритетным направлением в работе организации. Теперь через ОБСЕ проводится прямая идеологическая и общественно-политическая обработка тех стран, которые Запад мечтает включить в орбиту своего влияния.



За примерами далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить, скажем, Армению, деструктивная роль европейских представителей ОБСЕ в отторжении которой от коллективных структур на постсоветском пространстве, в частности ОДКБ, хорошо известна.



Или Грузию, которая даже после успешно проведенных парламентских выборов продолжает отстаивать свое право на суверенную внутреннюю и внешнюю политику, в котором ей отказывают посланцы западных стран, действую через структуры ЕС, НАТО и той же ОБСЕ. В ходе недавних скандальных выборов в Молдове "миссионеры" ОБСЕ имели установку не допустить равных условий для всех кандидатов и обеспечить удержание у власти Майи Санду, уверен бывший премьер-министр, председатель партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.



Не меньший интерес для Запада представляет и Центрально-Азиатский регион. Так, например, с недавних пор одной из главных целей ОБСЕ стало распространение своего (читай: западного) влияния в Туркменистане – стране нейтральной и довольно отстраненной от перипетий современной мировой политики, стремящейся к сбалансированным внешнеполитическим связям.



Приурочив свои действия к 25-летию открытия представительства ОБСЕ в этой стране, Запад решил предложить туркменскому руководству целый ряд совместных программ, направленных, как было сказано, на "совершенствование национальной системы социальной зашиты населения в соответствии с целями устойчивого развития". И даже на деньги не поскупился: ЕС выделил грант в размере 1,5 млн евро, а Всемирный банк одобрил заем на 100 млн долларов для модернизации систем водоснабжения и водоотведения в туркменских городах.



Вот только в качестве "алаверды" европейцы фактически потребовали от Туркмении стать частью программы по внедрению современной либеральной повестки во всех ее проявлениях, начиная от завиральных прожектов по зеленой энергетике и заканчивая защитой прав различных меньшинств, резко чуждых традиционным ценностям местного населения.



Похожая картина наблюдаете и в соседнем Узбекистане, где, действуя по проверенной схеме, структуры ОБСЕ опять же стараются внедрить в общественное сознание западные стандарты, особый упор делая на обработку молодежи в духе гендерного равенства и такого же разнообразия.



Более того с недавних пор координаторам программ ОБСЕ в этой республике стал некий "горячий финский парень" Антти Карттунен, известный своей работой в Молдавии, Грузии, на Балканах и даже на Украине, а также иных "горячих точках" на карте Европы и мира. Думаю, вряд ли у кого-то возникают сомнения в том, что подобный послужной список отнюдь не случаен.



Немалое внимание уделяется и Казахстану, где представительство ЕС совместно с посольством Нидерландов при поддержке правительства Казахстана провели обсуждение, посвященное критически важным транснациональным угрозам с участием более 70 экспертов. По словам новоназначенного посла ЕС в Казахстане Алешки Симкич, сие мероприятие стало важным шагом вперед в отношениях безопасности между Брюсселем и Астаной. Заметим, госпожа Симкич занимала должности заместителя главного наблюдателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, печально прославившейся игнорированием обстрелов мирного населения Донбасса боевиками ВСУ, которых "наблюдатели" исправно снабжали необходимой информацией...



Так что, как видим, проблема уважаемой прежде организации не только в хамском и явно не отвечающим заявленным благим целям поведении отдельных ее членов, но и в смене парадигмы ее деятельности и полном отходе от целей и принципов, которые декларировались при создании ОБСЕ. И об этом, с учетом обстоятельств, стоит побеспокоиться не только российскому внешнеполитическому ведомству, но и другим специальным службам и структурам.