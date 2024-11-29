Подписаны важные соглашения, однако и проблемы остаются. К итогам визита Путина в Казахстан, - Никита Мендкович

00:59 30.11.2024

29.11.2024 | НИКИТА МЕНДКОВИЧ



Государственный визит российского Президента в Казахстан 27 ноября был обставлен местными властями как настоящее шоу. Улицы украсили флагами России и билбордами, посвященными Владимиру Путину, а в небе ВВС Казахстана провели авиашоу с демонстрацией российского триколора.



Всем этим Астана явно стремилась продемонстрировать важность визита собственному населению и внешним наблюдателям. Действительно в визите участвовали большие делегации с обеих сторон, проводились переговоры в "широком" и "узком" формате. Подписано 20 различных документов разного уровня, включая совместное заявление двух президентов.



Для президента Касым-Жомарта Токаева прошедшие мероприятия безусловно стали хорошим шансом укрепить собственные позиции за счет поддержки Путина и продемонстрировать внешнеполитические успехи.



Но что прошедшие переговоры реально дают обоим государствам?



Большой транзит



Наиболее важные из подписанных в Астане документов касались транзита российских товаров из России в Китай и Южную Азию, модернизации пунктов пропуска и дорожной системы.



Также сообщалось о принятии принципиального решения о строительстве магистрального газопровода Барнаул-Семей-Китай емкостью в 40 млрд кубометров в год для экспорта российского газа в Казахстан и КНР. Но окончательные соглашения в Астане еще подписаны не были, и, видимо, идет их подготовка техническими специалистами.



Кроме того, обсуждалось совместное строительство Россией, Китаем и Казахстаном новых грузовых терминалов, аналогичных хабу в подмосковном Селятино, строящемся при участии "Казахстан Темир-Жолы" и китайской Xi'an Free Trade Port Construction and Operation. Эти объекты должны аккумулировать российские товары для экспорта на зарубежные рынки, заполняя строящиеся транспортные артерии.



Намечены два основных направления транспортной экспансии – на Китай, а также на Пакистан – через Узбекистан и Афганистан. Ранее сообщалось, что по этому маршруту может также пройти газопровод ТАПИ-2 для вывоза российского газа на растущие рынки Южной Азии. Кроме того, ожидается продление на Юг Средне-Азиатской железной дороги, которая сейчас доходит до афганского Мазари-Шарифа.



Это достаточно выгодные двусторонние проекты. России они позволяют выйти на рынки Китая, Пакистана и Индии и окончательно решить проблемы, возникающие из-за ограничений торговли с Западом. Кроме того, прямой транзит российских грузов до Карачи позволит наладить дальнейшую транспортировку грузов во все точки мира, включая Ближний Восток и Африку.



Казахстан рассчитывает, что строительство нового газопровода позволит покрыть потребности многих регионов в газе, с дефицитом которого столкнулась в этом году, а также привлечь российские инвестиции, необходимые на фоне дефицита бюджета и прочих экономических проблем.



Региональная безопасность



Среди подписанных в Астане документов оказались соглашения между МВД и министерствами юстиции России и Казахстана. Содержание этих договоренностей официально не оглашалось, но в опубликованном названии двустороннего меморандума фигурирует "сотрудничество в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций".



Напомним, что законы об иноагентах, направленные на контроль над зарубежным финансированием НКО, действуют в России, Грузии и Кыргызстане. Причем последние два государства приняли их в течение 2024 года в ответ на рост угроз политических провокаций со стороны Запада.



В Казахстане полноценный закон об иноагентах до сих пор не принят, хотя действует паллиативный список организаций, получающих иностранное финансирование. Это вспомогательный инструмент для органов национальной безопасности, позволяющий плотнее контролировать финансовые потоки западной агентуры.



На протяжении 2023-2024 гг. ходили слухи о появлении нового соглашения спецслужб России, Казахстана и Кыргызстана об обмене информацией о деятельности НКО и СМИ-иноагентов. Возможно "астанинские соглашения", формальные и неформальные, легализуют и выводят на новый уровень этот союз по борьбе с иностранной агентурой.



Вероятно, Астана опасается новой волны цветных революций в Средней Азии, в которых явно заинтересован Вашингтон. Предыдущая волна пришлась на 2022 год, когда масштабные мятежи или заговоры с целью свержения власти были зафиксированы в 4 из 5 странах региона. В этом году тот же Кыргызстан сообщил о предотвращение двух попыток государственного переворота – в августе и ноябре.



На фоне этого рост угроз с Запада Астана пытается обезопасить себя, наращивая сотрудничество с Москвой.



Непростая гуманитарная политика



Политические вопросы в итогах переговоров фигурировали лишь косвенно. Стороны вроде бы анонсировали открытие в Казахстане аллеи "российско-казахской дружбы" и совместное празднование 80-летия Победы. Обсуждались планы создания совместной комиссии ученых по вопросам общего прошлого, что подразумевает наличие нерешенных вопросов.



Публично этот вопрос сторонами не комментировался, но почти наверняка за закрытыми дверями обсуждалась необходимость усиления борьбы с русофобией и национализмом в Казахстане. Судя по всему, впервые этот вопрос был поставлен еще в ходе визита Токаева в Москву в мае 2024 года, и в ноябре в Астане подводились первые итоги.



Казахстан действительно внес некоторые изменения в информационную политику. 5 июня госсоветник Ерлан Карин, отвечающий в республике за идеологию, выступил с призывом к подконтрольным СМИ прекратить нападки по признаку национальности, религии и не "нагнетать конфликтность по вопросам внешней политики". Очевидным образом призыв был направлен против русофобской пропаганды и восхваления радикального украинского национализма, что допускают в Казахстане многие проправительственные "лидеры мнений".



Вслед за этим действительно последовали некоторые изменения. Так, известный депу