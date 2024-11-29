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Важнейший визит Путина в Казахстан. Одумаются ли элиты Центральной Азии? - Айнур Курманов
01:09 30.11.2024

Важнейший визит Путина в Казахстан. Одумаются ли элиты Центральной Азии?
Айнур Курманов. 29.11.2024

Нынешний визит Путина в Астану действительно носит стратегическое значение, так как призван в процессе противостояния с Западом сохранить Казахстан и Центральную Азию в орбите евразийской интеграции. То есть, главная задача поездки – не допустить геополитического отрыва региона и добиться его консолидации вокруг Кремля.

Двусторонние переговоры в первый день поездки прошли достаточно успешно, так как результатом их стало подписание масштабного совместного заявления "Об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка". По сути это некий пакт о взаимной лояльности в момент глобальных потрясений и усиления противостояния сверхдержав.

Данный документ, состоящий из 36 пунктов, представляет собой амбициозную программу, направленную на всестороннее укрепление двусторонних отношений. Заявление охватывает широкий спектр областей сотрудничества, акцентируя внимание на трех основных направлениях: развитии политического диалога, интенсификации торгово-экономических связей и расширении гуманитарного взаимодействия.

В сфере политического диалога документ предусматривает регулярные встречи на высшем и высоком уровнях, создание специальных рабочих групп по актуальным вопросам, а также механизмы предотвращения и разрешения возможных разногласий. Особое внимание уделяется укреплению доверия и уважению суверенитета каждой из стран. Именно в этом контексте следует рассматривать пункт 9 раздела "Политический диалог", в котором стороны осуждают "безответственные заявления публичных и официальных лиц, противоречащие духу взаимного доверия и уважения суверенитета двух стран".

Интересно, что сам Токаев пытался представить государственный визит Путина как доказательство всеобъемлющей поддержки своей фигуры со стороны Москвы и появление подобных пунктов в тексте заявления, также указывает на это. Президент РК также стремился придать визиту характер масштабного события, подчеркивающего тесные отношения и демонстрирующие лояльность Казахстана к России на фоне геополитической нестабильности.

Этот показной характер двусторонних переговоров указывает на ожидание существенных внутренних изменений или вызовов в Казахстане, требующих демонстрации внешней поддержки. Ведь в правящей казахстанской элите всегда были противоречия, которые могли выйти на новый уровень противостояния, а этот визит понижает градус недовольства и заставляет тех же членов семьи Назарбаева отказаться от подготовки каких-либо реваншистских планов.

Подписание 19-ти соглашений стало также центральным событием визита. Часть из них сосредоточена на развитии транспортного коридора между Россией и Китаем через территорию Казахстана. Ведь сохранение республики в качестве геостратегического моста с Азией очень волнует Москву в рамках экономической переориентации на Восток, что даже было отдельно отмечено Путиным, который недвусмысленно дал понять Астане, что необходимо "ни в коем случае не предпринимать шагов, которые бы помешали нашим отношениям".

"Вот скажем, в сфере энергетики очень большие проекты могут возникнуть в сфере транспортировки наших энергоресурсов в третьи страны через территорию Казахстана", – подчеркнул российский президент при общении с журналистами.

И речь идет уже не просто о "газовом союзе", а о строительстве новых "сухих портов", подобных крупному логистическому центру Селятино под Москвой, о возведении новых трубопроводов и железнодорожных линий. Или, например, о создании логистической инфраструктуры по проекту транспортного коридора "Север-Юг", проходящего через территорию России, Казахстана, Узбекистана, Афганистана и Пакистана (до порта Карачи). Естественно, что российский капитал хочет иметь в этих проектах главенствующие позиции, а соответственно и территория РК и ЦА также окажется в сфере экономического контроля со стороны Москвы.

Акорда, со своей стороны, пытается различными экономическими соглашениями дезавуировать те острые углы, образовавшиеся в результате поездки Токаева в Париж, когда Макрон попытался перехватить геополитическую инициативу, продавливая свои планы и стараясь захватить энергетический сектор Казахстана. И сейчас основная борьба идет по вопросу выбора главного подрядчика в деле строительства АЭС на юге РК, так как эта тема носит также стратегический характер и определит с кем на самом деле находится Астана в своем внешнем выборе.

И с учетом того, что в составе российской делегации находились руководители Росатома, а также исходя из заявлений самого Путина, можно сделать вывод о том переговоры по этому поводу прошли в позитивном ключе. Тем более, что российский президент намекнул на итоговой пресс-конференции, что Казахстан должен сам не просто добывать уран, но и перерабатывать его и использовать как топливо. При этом всем было дано понять, что добыча казахстанского урана также останется под управлением Москвы.

В ответ, будут скорее всего увеличены объемы поставок казахстанской нефти в ФРГ через трубопровод "Дружба", а также возможно возрастет поток нефти с каспийских месторождений, которую Владимир Путин с иронией назвал "интернациональной", намекая на то, что эти углеводороды принадлежат не Казахстану, а консорциумам из числа американских, британских и европейских корпораций.

Кроме этого, Кремль успокоил Акорду, заявив, что не намерен в следующем году запускать с космодрома "Байконур" космические спутники военного назначения, ограничившись рамками "госпрограммы "Космическая деятельность России" и программами международного сотрудничества и коммерческих проектов".

Интересно, что в преддверие и в момент самого визита Владимира Путина практически на 180 градусов изменилась и риторика штатных казахских националистов и русофобов, которые вдруг как по команде стали признаваться в любви к России, русским и к русскому языку. Это говорит о том, что в правящей элите решили пока дезавуировать прежние резкие высказывания и приостановить действия "языковых патрулей".

Так, например, ярый сторонник тюркской интеграции, инициатор отмены официального статуса русского языка в Казахстане и один из идеологов казахского национализма депутат Айдос Сарым неожиданно в парламенте заявил о необходимости защиты языка Пушкина в республике.

А уже Ерлан Карин, разработчик концепции формирования моноэтнического государства, заявлявший, что казахский национализм является стержнем официальной идеологии, также заговорил о любви ко всему русскому и даже вручил генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову орден "Достык" ("Дружба") II степени. Торжественная церемония состоялась в рамках первого Российско-казахстанского медиафорума.

Естественно, что они не могли по-другому сейчас говорить ,если сам Токаев разместил свою статью в российском издании "Известия", где заверил, что "Казахстан был и остается надежным, стратегическим партнером России, союзником России в это очень непростое время".

Понятно, что верить этим громогласным заявлениям не стоит, так как никто и не собирался амнистировать или освобождать по УДО активного сторонника интеграции Казахстана с Россией Ермека Тайчибекова, осужденного по сфабрикованным делам на 13 лет заключения. Никто в Генпрокуратуре и КНБ и не думает пересматривать дело фигурантов "Петропавловского совета трудящихся" и многочисленные решения судов по мнимым "сепаратистам".

Поэтому это надо рассматривать как временный внешний и тактический пропагандистский прием Акорды, чтобы добиться от Кремля новых преференций и более низких цен на ГСМ, газ, электроэнергию, добиться кредитования по строительству новых ТЭЦ и ТЭС и провести при помощи российских специалистов реконструкцию энергетики и системы ЖКХ, которые разваливаются буквально на глазах за период "успешного" управления за 33 года "независимости".

Но пока Астана под тяжестью внутренних и внешних социально-экономических и политических обстоятельств, несмотря на европеоцентризм правящей элиты и резкое увеличение присутствия западного капитала в стране вынуждена уступать Москве. При этом пока ни о какой политической интеграции речи не идет вовсе, а только о сугубо экономических проектах, но даже они сами по себе также создают основу для усиления позиций России в РК и в Центральной Азии в целом.

Немаловажную роль в этом процессе показной демонстрации лояльности играет и обозначившийся перелом в ходе военного противостояния России и НАТО на территории "незалежной", когда становится для многих очевидным, что расклад сил меняется и не в пользу Запада, в том числе и после использования гиперзвуковых ракет.

Поэтому после общения с Токаевым, уже на следующий день, 28 ноября, Путин провел встречу с главами государств-членов ОДКБ, что имеет немаловажное политическое и даже символическое значение. Ведь на этом заседании были озвучены действия России в ответ на атаку американскими и британскими ракетами и рассказано об эффективности применения нового вида вооружений "Орешник".

При этом российский лидер получил полное одобрение со стороны участников. То есть среднеазиатские руководители фактически солидаризировались с позицией Москвы, что не было никогда с момента начала СВО.

В ответ российская сторона еще раз предоставила свой военный зонтик Центральной Азии, так как была утверждена Целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Но, в свою очередь, главы государств членов организации подписались под заявлением в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и даже утвердили план мероприятий по празднованию этой даты в следующем году.

А это очень важно в свете того, что в республиках региона в последние годы интенсивно происходит процесс переписывания истории, реабилитации басмачей и участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС.

То есть данными переговорами с Токаевым и президентами республик ЦА Путин прикрепляет их военно-политическому механизму и фактически показывает им фарватер, по которому они должны двигаться. Насколько Астана, Бишкек и Душанбе готовы будут следовать новым правилам игры покажет время, но важный шаг в этом направлении сделан, и Россия начинает использовать наступательную тактику на постсоветском пространстве.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732918140


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