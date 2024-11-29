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В Узбекистане разрешили передавать вокзалы и железнодорожные составы в частные руки
02:30 30.11.2024

Объекты и земельные участки, относящиеся к железным дорогам, в том числе, вокзалы и подвижной состав, разрешается передавать предпринимателям для управления, модернизации и строительства на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Такая норма содержится в законе "О железнодорожном транспорте", который президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал 27 ноября.

Как указано в документе, объекты могут передаваться бизнесу на правах аренды, владения или пользования на срок действия договора концессии или ГЧП.

Владельцы железнодорожных путей необщего пользования вправе оказывать платные услуги пропуска, стоянки, подачи-уборки вагонов и контейнеров, а также проводить операции с грузами. Тарифы в данном случае будут регулироваться в рамках законодательства о конкуренции.

Известно, что в данный момент собственниками инфраструктуры ж/д транспорта являются более 40 министерств и ведомств, их предприятия, а также предприниматели, работающие в этой сфере.

Законом также определено, что операторы вагонов и перевозчики пассажиров могут самостоятельно устанавливать цены на свои услуги на основе рыночных принципов. То есть это относится к предоставлению грузовых вагонов и перевозкам в скоростных и высокоскоростных поездах. Тарифы на обычные поезда общего пользования продолжит контролировать государство.

В прочем, если частная компания понесет ущерб из-за цен на билеты, устанавливаемых государством, например, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке, то в этом случае предусмотрен механизм компенсации за счет бюджета республики. Как пишет "Газета.uz", при обсуждении закона сенатор Кобул Турсунов посчитал, что на покрытие таких убытков в 2025 году потребуется 1,7 трлн сумов (свыше $132 млн).

В документе сказано, что он направлен на углубление экономических реформ, создание условий для предпринимательской деятельности в транспортной сфере, широкое привлечение иностранных инвестиций и совершенствование международного сотрудничества в области железнодорожных перевозок. В закон введены более десятка новых понятий: оператор вагонов (контейнеров), ручная кладь, оператор инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования и прочее.

Отмечается, что большинство положений данного нормативно-правового акта вступят в силу через шесть месяцев - с 29 мая 2025 года.

29.11.24

Источник - fergana.media
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