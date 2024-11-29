Казахстанский регулятор продал $1 млрд для поддержки национальной валюты

02:36 30.11.2024

Национальный банк Казахстана продал на бирже $1 млрд для поддержки курса тенге в ноябре и остановил валютные интервенции. Об этом рассказал глава финансового регулятора Тимур Сулейменов, сообщает Informburo.kz.



"С 16 ноября мы проводили интервенции. На это ушел $1 млрд. Это точная цифра", - сказал Сулейменов на брифинге в финансовом институте.



На данный момент Нацбанк приостановил интервенции. Курс формируется под влиянием сугубо рыночных факторов. Если не будет резких изменений и спекулятивных скачков, в 2024 году интервенций проводить больше не планируется. По словам Сулейменова, такая мера предназначалась дня того, чтобы тенге на новом уровне "приземлился более мягко".



"Если бы не было интервенций, то была бы нестабильность и, возможно, была бы паника. Поскольку рыночные агенты, которые продают или покупают, они такие же люди как и мы. Если они видят, что курс идет вверх, то они начинают закупать впрок, создавая дополнительный спрос. И даже тому, кому доллары не нужны, будет думать: "Мне же надо контракт закрывать через три месяца, давай-ка я доллары прикуплю, пока курс маленький", - пояснил Сулейменов.



28 ноября сообщалось, что доллар США преодолел отметку 500 тенге, а торги проходили в диапазоне 518-519 тенге за доллар. По данным регулятора, негативное влияние на обменный курс национальной валюты оказывают как внешние, так и внутренние факторы. В том числе глобальное укрепление доллара, изменение стоимости сырьевых товаров и обострение геополитической ситуации в мире.



29.11.24