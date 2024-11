Новый Трамп в эпоху новых технологий. Цифровизация становится стержнем решения многих проблем, - Владимир Овчинский

02:54 30.11.2024

Спустя несколько дней после победы на президентских выборах в США безопасность поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго была улучшена с помощью роботизированной собаки. Механическая собака была замечена патрулирующей поместье в Палм-Бич, Флорида, утром 8 ноября, добавив футуристический слой к мерам безопасности поместья.



The New York Post поместило видео робот-собака, произведенная Boston Dynamics, движется по травянистой территории, гуляя среди пальм, окружающих собственность. Предупреждающая этикетка на ее боку гласит: "НЕ ГЛАДИТЬ".



Секретная служба США подтвердила развертывание роботизированной собаки в рамках ее постоянных усилий по защите избранного президента. Представитель агентства сообщил New York Post: "Защита избранного президента является главным приоритетом. Хотя мы не можем вдаваться в подробности конкретных возможностей, роботизированные собаки оснащены технологией наблюдения и набором передовых датчиков, которые поддерживают наши защитные операции".



Не только роботы – собаки символизируют Трампа 2.0 в новом мире технологий.



I. Фархад Пашаи в статье в ADDICTIVE TIPS "Трамп и будущее технологий: проблемы и возможности" (27.11.2024) пишет:



"Все задавались вопросом о Трампе и будущем технологий с тех пор, как Илон Маск поддержал его. Так повлияет ли президентство Трампа на науку и технологии? Его президентство, скорее всего, повлияет на искусственный интеллект, науку, социальные сети, таланты в сфере технологий и многое другое. Кроме того, сдвиги в приоритетах финансирования могут оказать огромное влияние на будущее технологий".



Под руководством Дональда Трампа через четыре года в Америке может быть совершенно другая технологическая индустрия, но какими будут эти изменения? Окажет ли президентство Трампа положительное или отрицательное влияние? В этой статье автор попытался ответить на эти вопросы и разобраться в плане Трампа в отношении технологий и его взглядах на политику в области науки, ИИ и многое другое.



Изменения в финансировании технологий



Трамп заявил, что предпочитает традиционную инфраструктуру зеленой и возобновляемой энергии. В результате сдвиги в финансировании в определенных областях могут привести к значительным изменениям в технологической отрасли. Например, можно ожидать большего финансирования кибербезопасности и военных технологий. Более того, Трамп выразил свою заинтересованность в технологиях исследования космоса, поэтому спутниковая и аэрокосмическая отрасли могли бы выиграть от большего финансирования.



С другой стороны, инициативы в области чистой энергии и компании, создающие решения в области возобновляемой и зеленой энергии, скорее всего, получат меньшую поддержку, чем раньше. Перед выборами Дональд Трамп назвал переход на зеленую энергию аферой: "Я немедленно прекращу новую зеленую аферу. Это будет такой честью. Величайшая афера в истории любой страны".



Политика Трампа в области искусственного интеллекта



Итак, главный вопрос в том, что означает победа Дональда Трампа для ИИ? На данный момент повестка Трампа в области ИИ не совсем ясна, но в прошлом Трамп подчеркивал важность американского лидерства в развитии и инновациях ИИ. Однако Байден пытался контролировать ИИ по-своему через свой указ для обеспечения безопасности, продвижения равенства и гражданских прав и многого другого.



При этом в одном из своих выступлений Трамп раскритиковал Байдена за использование искусственного интеллекта в качестве оружия против американских граждан за политические высказывания: "Когда меня переизберут, я отменю указ Байдена об искусственном интеллекте и запретю использование ИИ для цензурирования высказываний американских граждан с первого дня".



После отмены указа Байдена Трамп может сместить акцент с нормативной среды на большую свободу для технологических компаний в регулировании собственной продукции и принятии собственных мер безопасности.



"Конечно, - пишет Пашаи, - такой подход может повысить опасности ИИ, связанные с рисками безопасностии конфиденциальность данных, но в целом, похоже, что президентство Трампа и потенциальное сотрудничество между правительством и частными технологическими компаниями станут позитивным сдвигом для инноваций в области ИИ и федерального финансирования, особенно если принять во внимание конкурентоспособность Трампа по сравнению с другими странами, такими как Китай".



Дерегулирование и снятие ограничений



Трамп и будущее технологий или других отраслей в значительной степени зависят от дерегулирования и избавления от ограничивающих и медленных процессов улучшения на различных этапах развития. Это может привести к ускоренному развитию технологий и инновациям в различных областях, таких как кибербезопасность, наука о данных, транспортные средства, здравоохранение и многое другое. Таким образом, более открытая среда для инноваций и передовых продуктов может повысить производительность и сделать всю технологическую отрасль более динамичной и эффективной.



Кроме того, высокие издержки соответствия обычно не позволяют небольшим стартапам достичь точки получения прибыли до того, как закончится бюджет. Таким образом, дерегулирование может снизить барьер входа для небольших технологических команд и предоставить им шанс конкурировать с технологическими гигантами.



Конкуренция с Китаем



Во время первой администрации Трампа соперничество между Соединенными Штатами и Китаем стало более напряженным, чем когда-либо, и Трамп пытался нацелиться на китайские технологические компании и ограничить их присутствие на рынке США. Теперь, когда Трамп возвращается в Белый дом, ожидается, что та же повестка дня вернется, чтобы стимулировать внутреннее производство и обрабатывающую промышленность в США и остановить технологическую отрасль от сильной зависимости от Китая.



С большим вниманием к тарифам и запретам для китайских компаний, затраты на производство различных деталей могут увеличиться, но с другой стороны, налоговые льготы для цепочек поставок США могут стимулировать внутреннее производство.



Более того, вопросы национальной безопасности и технологические достижения Китая остаются большой проблемой для Трампа. Поэтому отделение некоторых чувствительных отраслей, таких как телекоммуникации и ИИ, от любого китайского влияния будет в центре внимания в будущем.



Влияние социальных сетей



У Трампа интересная история с социальными сетями: в 2021 году его навсегда заблокировали в X (ранее известной как Twitter). Теперь его позиция в отношении социальных сетей совершенно ясна, поскольку он очень громко заявлял о важности свободы слова и предвзятости в отношении консерваторов на таких платформах, как Facebook* и Google.



Таким образом, второй срок Трампа может заставить технологических гигантов, таких как Meta и Google, нести ответственность за свою политику модерации контента и практику конфиденциальности пользователей. В результате, эти крупные компании могут быть обязаны обеспечить большую прозрачность в отношении того, как работают их алгоритмы. Кроме того, это может привести к росту более мелких компаний и платформ социальных сетей с гораздо более четкой политикой и меньшей модерацией.



Пашаи делает вывод:



"В целом возвращение Трампа в должность окажет значительное влияние на технологическую отрасль, поскольку его планы и убеждения сильно отличаются от планов и убеждений Байдена. Основное внимание будет уделено устранению барьеров и ненужных правил для создания менее ограниченной среды для технологических компаний. Однако его конкурентоспособность с Китаем и введение пошлин на иностранные товары могут привести к повышению стоимости электроники".



II. Сьюзен Ариэль Ааронсон (профессор Университете Джорджа Вашингтона и соруководитель Института надежного ИИ в области права и общества) в статье в FORTUNE "Трамп 2.0: Столкновение технологических братьев" (26.11.2024) пишет:



"При Трампе 2.0 я предвижу глубокие разногласия среди технологических компаний, которые обхаживают чиновников новой администрации. Трамп 2.0 может:



1. Прекратить попытки создания "надежного ИИ"



"Надежный ИИ" подразумевает проектирование, разработку, приобретение и использование ИИ таким образом, чтобы способствовать укреплению общественного доверия и уверенности, одновременно защищая конфиденциальность, гражданские права, гражданские свободы и американские ценности в соответствии с действующим законодательством.



Во время своего первого срока Дональд Трамп подписал указ, в котором были определены основные элементы "надежного ИИ" как усилия по обеспечению достоверности и надежности моделей ИИ, их безопасности и устойчивости, подотчетности и прозрачности моделей, объяснимости и интерпретируемости моделей, конфиденциальности и справедливости путем разработки стратегий по смягчению предвзятости. Многие из этих основных элементов не могут быть достигнуты без какой-либо формы ИИ или регулирования бизнеса.



Однако Илон Маск, второй по величине спонсор Трампа и главный технический брат, полон решимости ограничить регулирование ИИ. Более того, республиканская платформа обещала отменить указы Байдена, которые пытались способствовать укреплению доверия к ИИ в стране и за рубежом. Партия рассматривает эти указы как подрывающие инновации.



Руководители других технологических компаний могут не согласиться, поскольку указы внесли ясность в вопрос использования ИИ, а также разработки и управления ИИ.



2. Поддерживать международные усилия по обеспечению надежности, безопасности и устойчивости ИИ



Ранее в своей карьере технический специалист Маск выразил поддержку предотвращению многих рисков ИИ, включая создание Института безопасности ИИ, расположенного в Министерстве торговли. Главной заботой Маска является экзистенциальный риск, в то время как руководители многих других компаний обеспокоены более непосредственными рисками, такими как дискриминация или галлюцинации.



Институт безопасности ИИ был создан в 2023 году указом Байдена. Он может не выжить, если Конгресс не одобрит законодательство о создании такого органа.



3. Прекратить попытки оспорить деловую практику гигантов в сфере обработки данных



При Трампе компании могут получить больше свободы для слияний и инвестиций в более мелкие и инновационные компании в стране и за рубежом. Здесь технические братья могут прийти к консенсусу и быть благодарными.



4. Расширить усилия по ограничению возможностей злоумышленников получать данные США



Трамп подписал первый указ по ключевому элементу цепочки поставок ИИ, связанному с потоками данных. Только в октябре 2024 года США выпустили несколько правил или запросили публичные комментарии по ограничениям на продажу брокерами данных наборов данных США противникам США, а также ограничения на инвестиции и экспертизу.



При Трампе 2.0 ограничения на потоки данных, вероятно, возрастут. Однако лидеры гигантских технологических компаний разделились относительно краткосрочных и долгосрочных последствий этих ограничений цепочки поставок. Хотя до сих пор США ограничивали эти указы противниками, это также означает сокращение доступа к данным и менее точные, полные и репрезентативные наборы данных".



"Более того, они, - по мнению автора, - подрывают приверженность Америки цифровой солидарности, которую Государственный департамент США определяет как "готовность работать вместе над общими целями, стоять вместе, помогать партнерам наращивать потенциал и оказывать взаимную поддержку". Кажется маловероятным, что Трамп 2.0 продолжит усилия по укреплению цифровой солидарности".



5. Обновить текст соглашений о цифровой торговле Америки, а также разработать и подписать новые соглашения



Подписанты Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA) согласились пересмотреть и решить, продлевать ли соглашение еще на 16 лет. Пересмотр состоится в 2026 году, и администрация Трампа может рассматривать его поддержку как полезную демонстрацию того, что США не всегда являются протекционистами или изоляционистами.



USMCA включала главу о цифровой торговле, которая устарела и, если ее пересмотреть, может быть использована в качестве модели для будущих торговых соглашений с другими партнерами. Если администрация Трампа решит сделать это, это может вызвать значительную поддержку не только среди технологических гигантов, но и среди многих американских фермеров и малых и средних предприятий, которые получают выгоду от трансграничных потоков данных. Нежелание администрации Байдена вести переговоры широко критиковалось бизнесом, а также республиканскими и демократическими членами Конгресса.



6. Переосмыслить приверженность Америки как открытым, так и частным моделям фондов



В 2023 году агентства правительства США исследовали риски открытых и закрытых моделей. И Федеральная торговая комиссия США, и Министерство торговли США пришли к выводу, что эти риски управляемы, а также заявили, что открытость обеспечивает большие преимущества для общества и компаний.



Однако такие компании, как OpenAI, которые полагаются на собственные модели, могут оспорить эти выводы, что может привести к еще одному расколу в технологическом секторе Америки.



7. Внести дальнейший раскол в технологическом сообществе по вопросам суверенитета данных и ИИ



Правительство США поссорилось со странами и торговыми блоками, такими как Индия и ЕС, которые настаивают на том, что данные должны быть суверенными и анализироваться только на доверенных внутренних облачных платформах. Теперь США становятся все более похожими на эти страны, когда они утверждают суверенитет над данными и ограничивают их потоки. Некоторые американские компании даже рекламируют ИИ и суверенитет данных политикам во многих странах, чтобы захватить долю рынка. Например, руководители производителя высокоскоростных чипов Nvidia призвали правительственных клиентов принять суверенный ИИ через свою инициативу "Нации ИИ". Microsoft и Amazon Web Services, которые предоставляют облачные сервисы, а также модели фундамента ИИ, также извлекают выгоду из внутренних усилий по продвижению ИИ. Между тем, другие компании видят опасность (и протекционизм) в таких подходах. В целом, эта политика может привести к столкновению между техническими братьями.



"Эти прогнозы могут сбыться, а могут и не сбыться, но одно можно сказать наверняка: что бы администрация Трампа ни делала для развития и управления технологическими секторами, ее действия, скорее всего, разделят технологические компании, американцев и весь мир".



*соцсеть компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ



29.11.24 Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732924440





