В Казахстане объявили в розыск бизнесмена Мусу, отказавшегося передать России "Буран"

03:58 30.11.2024

Власти Казахстана объявили в международный розыск казахстанского бизнесмена Даурена Мусу, который известен, как владелей второго летного экземпляра космического корабля "Буран" и его макета, хранящихся на космодроме Байконур.



Как сообщает Tengrinews.kz, Даурен Муса разыскивается с 26 ноября управлением криминальной полиции Алматы по статье "мошенничество".



Муса является директором АО "Ракетно-космическая компания "Байконур". Это компания не входит в структуру Роскосма и является частной. В 2021 году Дмитрий Рогозин, который тогда являлся главой Роскосмоса, призывал Мусу передать "Буран", который находится в "жутком состоянии" России, но бизнесмен отказался.



Сейчас полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание бизнесмена. Но в чем суть претензий к фигуранту дела пока неизвестно.