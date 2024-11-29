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Эпическая битва за Часов Яр: штурмовики ВС РФ теснят бандеровский гарнизон с юга, а наши ДРГ везде
04:12 30.11.2024

Город полностью разграблен, мародеры готовятся к драпу
Александр Ситников
Битва за Часов Яр: штурмовики ВС РФ теснят бандеровский гарнизон с юга, а наши ДРГ везде

На Часовоярском участке фронта бои возобновились с еще большим ожесточением. Самостийные СМИ, со ссылкой на свои источники с "передка", сообщили о новом наступлении армии России, которое началось небывалой бомбардировкой местного огнеупорного завода. Зе-команда начала рассказывать сказки о "рексах, которые, находясь под ударами ФАБов, убивают орков чуть ли не по сто тысяч каждый день".

Однако медийный вояка с погонялом "Мучной юдинг", или просто "Мучной", написал, что "россияне смогли закрепиться в части огнеупорного комбината, ведутся бои и за высотки. Русские также пытаются выдавить украинские войска из балки между центральной частью города и населенным пунктом Ступочки, таким образом они выравнивают фронт и делают все, чтобы окончательно охватить Часов Яр с юга и подойти к Константиновке". По словам этого популярного в незалежной милитари-блогера, ВСУ пытаются контратаковать, но пока без особых успехов.

Ему вторит еще один мейнстримщик "404-й", соучредитель и аналитик работающего в интересах ГУР паблика DeepState (заблокированного в нашей стране) Роман Погорелов. В эфире станции "Громадське радіо" он сказал: "В (самостийных) новостях о ситуации возле Часова Яра в последнее время есть очень много лжи. Лжи, которая нас погубит".

По словам Погорелова, становится все труднее выделить достоверные данные о реальной ситуации в городе. Дескать, "видим продвижение россиян и пытаемся уточнить полную информацию. Однако одни опровергают ее, а другие - подтверждают. В заключении получается каша".

Погорелов отмечает, что "серая зона, которой обозначены определенные участки города, - не исключение. Ведь русские ДРГ часто фиксируются в разных точках Часова Яра и сразу невозможно понять, смогли россияне закрепиться или ушли".

"Информацию (на сайте) обновляем, когда уже имеем 100% подтверждение. Похожая ситуация была со школой № 15 в городе (улица Горького, 1). Сейчас участок, где расположена упомянутая школа, переходит в красную (российскую) зону, ситуация там тяжелая". Если это правда, то горсовет и стадион "Авангард" наши взяли.

Аналитик DeepState также скулит, что армия России ведет наступление с трех сторон: в самом городе в микрорайоне "Октябрьский", из Калиновки и по дороге возле Ступочек, пытаясь обойти город. И это уже вопрос продвижения ВС РФ в сторону Константиновки, кстати, приличного города с населением более 75 тыс. жителей, но очень компактного по площади.

Проблема для "хероев" в том, что этот населенник находится в низине в окружении гряды холмов, "его совершенно нельзя оборонять - он с военной точки зрения дотационный, но именно через него идет основное снабжение гарнизона в Часов Яре".

Кроме того, "фортеця" подготовлена к уличным боям, а "спутник" (Константиновка) - нет. Как рассказывают наши военкоры, "между частными домами и многоэтажками в городской застройке прорыты туннели, в стенах домов сделаны проломы. Благодаря такой подготовленности, украинская пехота ВСУ может оперативно реагировать на атаки русских штурмовиков".

О том, что подразделениям ВС РФ удалось закрепиться на части территории огнеупорного завода, который является последней крупной фортификационной зоной ВСУ в этом районе, рассказал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Он подтвердил, что бои продолжаются и за высоты, которые имеют стратегическое значение для дальнейшего контроля над городом.

Впрочем, комментируя слова Зеленского и Сырского об успехах в обороне Часова Яра и Покровска, журналист, в частности, сказал на камеру: "Ставка Верховного главнокомандующего проходит в атмосфере лжи". Мол, за правдой комбриги обращаются к нему напрямую, не веря ни одному слову просроченного президента.

Интенсивность боев зашкаливает, в ряде домов наши контролируют нижние этажи, а бандеровцы - верхние
С нашей стороны поступает информация, что сражение за Часов Яр близко к кульминации. Потеря врагом завода огнеупоров, точнее, того, что от него осталось, станет коллапсом для захисников. Как пишет Юрий Подоляка, "и наши части, и противник сражаются буквально с остервенением. Главная на сейчас задача (для обеих сторон) - контроль над заводом огнеупоров и микрорайоном высоток рядом. Второй по значимости район - это высоты южнее и трасса на Константиновку".

Показательно, что "херои" ведут себя, как оккупанты перед отступлением навсегда. Они, как немецкие фашисты в 1944-м, придерживаются тактики выжженной земли. Беженец из Часова Яра рассказал о повальном мародерстве украинских боевиков.

"В округе дома, где не было жильцов, все взломаны. Взрывали либо гранатами, либо гвоздодерами. Выносили все. У соседки в доме номер 7 было вплоть до того, что из шкафов повытаскивали ее нижнее белье. Все сараи были вскрыты. У них, как бригада специальная, была. У них портативная болгарка с аккумулятором. Все вырезалось. Вся техника, вплоть до мотоциклов и велосипедов, все выносилось", - сообщил свидетель.

По его словам, никто из укровояк "ничего не скрывал. Холодильники, стиральные машины - все это ехало в пикапах. Вывозилось на территорию Украины. Домой отправляли".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732929120


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