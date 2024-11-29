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"Взлетели, обгадились, улетели": армия России опозорила F-16 на весь мир
05:22 30.11.2024

В ночь на 28 ноября Вооруженные силы России провели уже одиннадцатую по счету масштабную атаку с использованием ракет и беспилотников. Основными целями ударов стали стратегические энергетические и военные объекты Украины. В Киеве официально подтвердили, что в результате атаки серьезные повреждения получили ключевые элементы инфраструктуры электроснабжения практически во всех регионах. Кроме того, было объявлено о масштабных отключениях электричества на большей части территории страны.

Тем не менее эти действия пока не исчерпывают полный ответ России на удары по ее территории ракетами ATACMS и Storm Shadow. Генеральный штаб ВС РФ продолжает выбирать цели, которые максимально эффективно подойдут для проведения актов возмездия. В то же время ночь на 28 ноября ознаменовалась крайне любопытным эпизодом, связанным с применением широко рекламируемых истребителей F-16.

Противовоздушная оборона Украины сообщила о том, что ночью 28 ноября было зафиксировано около 90 крылатых ракет, среди которых идентифицированы Х-101 и Х-55, запущенные с воздуха, а также "Калибры", выпущенные с морских носителей. Также произошли удары по стратегическим объектам Украины с использованием барражирующих боеприпасов дальнего действия типа "Герань". Основными мишенями атак стали ключевые энергетические объекты компании "Укрэнерго" и инфраструктура железнодорожного оператора "Укрзализныця".

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры возникли серьезные перебои с водоснабжением и отоплением, а транспортная система оказалась частично парализована. Киев временно остался без света, что нарушило функционирование административных структур. В городах, подвергшихся ударам российских ракет и беспилотников, очевидцы описывают многочисленные мощные взрывы, произошедшие в ночь на 28 ноября.

Президент России Владимир Путин сообщил, что массированная атака была ответом на использование Украиной американских ракет ATACMS для ударов по российской территории. Он отметил, что в ходе операции было задействовано порядка 90 ракет и более 100 беспилотников, что он озвучил 28 ноября на саммите ОДКБ, проходившем в Казахстане.

Заявления генералов ВСУ о почти полном уничтожении российских крылатых, баллистических ракет и боеприпасов "Герань", российские источники называют ложью. В Киеве также упоминали об истребителях F-16, утверждая, что они якобы смогли сбить большую часть атакующих средств. Такие заявления выглядят как попытка мотивировать западных партнеров на предоставление Украине дополнительной военной помощи. Однако реальный вклад F-16 вызывает серьезные сомнения.

По сообщениям источников, истребители F-16 пытались противостоять массированной атаке ВС РФ, нанесенной в ночь на 28 ноября. Однако их действия оказались крайне неэффективными, что привело к полному провалу.

Telegram-канал Win/Win утверждает, что российская армия предприняла шаги, которые фактически парализовали действия F-16. По информации канала, натовские истребители, взлетев с баз в Румынии, вошли в воздушное пространство западной Украины. Однако, обнаружив на локаторах российские ракеты, они оказались неспособны эффективно реагировать, так как аэродромы Миргород и Староконстантинов, где могла бы пройти дозаправка, были выведены из строя в результате предыдущих ударов ВС РФ. В итоге F-16 по-быстрому ретировались обратно в Румынию.

В западных СМИ, как отмечают российские источники, данная ситуация не получает широкого освещения, что объясняется очевидным нежеланием признать неудачи. Однако, по мнению аналитиков, рано или поздно информация о реальных результатах действий F-16 станет доступна международной общественности. Утверждается, что лишившись поддержки F-16, украинская ПВО не смогла справиться с интенсивным ракетно-дроновым обстрелом, что привело к разрушительным последствиям.

"Вернулись домой с позором F-16. Немецкие эксперты про это не расскажут. В итоге украинская ПВО сбила лишь незначительную часть "Гераней", что уже вообще мрак. Удары по Харьковской и Сумской области баллистическими ракетами разных типов были пропущены полностью", - констатирует инсайдерский канал Win/Win.

"Взлетели, обгадились, улетели", – комментируют в соцсетях очередную "зраду" российские пользователи.

: ВЯЧЕСЛАВ НОВОРОССИЙСКИЙ

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732933320


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