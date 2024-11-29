"Орешник" - ступень нашего восхождения к Русской Мечте, - Александр Проханов

05:27 30.11.2024

"Орешник" - русский авангард

ступень нашего восхождения к Русской Мечте

Александр Проханов



Русские - авангардный народ. Он задуман Господом как порыв из прошлого в будущее, из конечного к бесконечному, от постижимого к непостижимому. Он - скорость света, пульсирующий в мироздании.



В русской истории есть своя квантовая механика, своя теория относительности, свой циклотрон, разгоняющий русскую историю до невиданных скоростей. Русский народ возделывает свой огород и свою ржаную пашню, а также гигантский континент- Евразию. Русский народ строит мост через Лену, а также мост от земного царства к царствию Небесному.



Русский народ – мечтатель. Его мечта ослепительна, его мечта- о бессмертии. Он не согласен на малое, а только на все мироздание. Народ-язычник, народ-волхв, скоморох и сказитель, он мечтает о блаженном царстве, где - абсолютная благодать, мечтает о русском рае, о Беловодье. Он, православный, мечтал о Третьем Риме, в котором сберегалось русское православие, русское христианство, и Господь, согласно старцу Филофею, уходил с Капитолийских холмов, от Византийского Босфора и ставил свой престол в Москве. Русские, ослепленные коммунизмом, отбросили все мелкие затеи и стали строить Царствие Небесное, которое воплотилось в мистической красной победе и разбудило человечество от великой дремы, закрасило две трети Земли в красный цвет.



Сегодня Россия, пережив великое поражение в девяностых годах, сбросила с себя арестантский халат и облекается в ослепительный доспех. Русский циклотрон вновь раскручивает молекулу русского бессмертия до скорости света. Русский световод вновь несет русскую историю из области вечной тьмы в область негасимого света. Мы строим Россию все по тем же чертежам Господа Бога, которые принес на землю ангел Херсонеса. Мы стремимся к Русской Мечте. В ней- языческое Беловодье, православное Царствие Небесное, бриллиантовый коммунизм и то, что еще не названо, не нашло словесной метафоры, но зовется Русской Мечтой.



К Русской Мечте народ ведут священные коды, каждый из которых – кладовая несметных богатств, несметного исторического опыта - опыта побед и поражений, откровений и помрачений. Русские коды- это лестница, по которой мы восходим на небо. Русские коды- земные и небесные. Они ведут человека от богопознания к богоподобию. Человек человеку - волк, человек человеку – друг, человек человеку брат, человек человеку бог - таковы ступени русского богопознания.



Ракетная система "Орешник", разгромившая "Южмаш",- мощнейшее оружие, показавшее свой боевой эффект. Но эффект "Орешника" в том, что он показал миру, что Россия окончательно одолела иго, вышла из-под контроля мировых злокозненных сил, обеспечила русской цивилизации суверенное восхождение.



Ракетная система Орешник" создавалась согласно семи священным русским кодам.



Код "Взыскание". Когда в самые тяжелые, страшные и черные времена русский человек не отрекался от своей мечты, вымаливал ее, вынашивал, сражался за нее и отстоял в великих трудах. "Орешник"- символ русского взыскания.



Код "Священный труд". Мы снова в непомерном напряжении строим нашу русскую цивилизацию, возводя не только дороги и заводы, порты и космодромы. Мы восстанавливаем наше поруганное мировоззрение, нашу порченую, замутненную душу, нашу ослабевшую волю. Сегодняшний труд русского народа священен, он направлен на достижение священной надмирной цели Русской Мечты.



"Орешник" - код русского воскрешения. В 90-е годы Россию забили насмерть. У нее отняли заводы, отняли суверенное государство, отняли культуру, отняли территорию, отсекли миллионы русских людей, сделав русских самым большим разделенным народом в мире. Но врагу не удалось подавить молекулу русского бессмертия. Мы возродились. Наше воскрешение - пасхальное, это восстание из гроба, это вознесение к фаворскому свету.



"Орешник" - код русского чуда. Чудом было создание атомной бомбы в сталинские времена, когда американские Б-29 уже разогревали свои моторы, подвешивали десяток ядерных бомб, чтобы стереть с лица земли советские города. И тогда в Сарове, в обители Серафима Саровского, под покровительством этого русского молитвенника была создана советская атомная бомба - православная бомба. И этим чудом враг был остановлен. Россия сохранилась, и сегодня испытание "Орешника" пресекло взлет американских баллистических ракет, подводные удары "Посейдонов", армады бомбардировщиков Б-1 и Б-2.



Система "Орешник" - код русского оборонного сознания. Россия охраняет свою мечту, сберегает ее, отбрасывает от нее все черные поползновения адских сил, одолевает эти силы в великом напряжении. Русский рай ставит по своим границам русские системы "Орешник", защищающий от суховеев русские райские сады.



Священный код "Общее дело". "Орешник" спроектирован могучим заводом, его создавали могучие инженеры и ученые, его строила вся страна, тысячи умений - от виртуозных программистов, создающих искусственный интеллект, до старого монаха-схимника, дни и ночи молящегося у алтаря.



Ракетная система "Орешник" - это тот каравай, который испекли всем народом в огромной русской печи. Весь народ вел свой хоровод вокруг "Орешника", напевая "Во поле березонька стояла", "Я помню чудное мгновенье" и "Священная война".



Код "Россия- душа мира". "Орешник" показал, что есть управа на мировое зло, что близятся времена, когда народы перестанут дрожать и трепетать перед могущественным мировым злодеем, когда "оковы тяжкие падут, темницы рухнут", и "Орешник" встретит народы радостно у входа.



Величие русского "Орешника" - в его глубинном светоносном смысле. Он - ступень нашего восхождения к Русской Мечте.



"Орешник" - Большой стиль Путина. "Бессмертный полк", концерт Гергиева в Пальмире, Крымский мост. Теперь – "Орешник".