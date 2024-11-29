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Федеративная республика Турции. На что готова Анкара ради членства в ЕС, - Ст.Тарасов
06:23 30.11.2024

Эрдоган против Ататюрка: правящую элиту страны охватила ностальгия по оккупационным войскам Антанты
Станислав Тарасов
29/11/24

Бывший председатель Турецкого исторического общества, ученый и писатель Юсуф Халачоглу известен не только тем, что является автором книг, посвященных генезису армянского вопроса в Турции.

Он часто реагирует на острые проблемы современной политики, выступая, как пишет газета Cumhuriyet, с "шокирующими заявлениями относительно того, о чем турецкие политики много говорят, но мало пишут". Так произошло и на сей раз. Выступая в телепрограмме "Второй взгляд", он затронул важные вопросы политической повестки Турции в ее историческом разрезе и высказал сенсационные суждения.

Речь, в первую очередь, идет о недавнем предложении председателя Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели, союзника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, о приглашении находящегося в заключении лидера объявленной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана выступить в парламенте и публично призвать к роспуску его группировки.

Партбосс пояснил: если Оджалан скажет, что от него требуется, то, возможно, его удастся освободить из тюрьмы в соответствии со статьей 3 Европейской конвенции о защите прав человека, известной как "Право на надежду", которая запрещает бессрочное тюремное заключение и ограничивает его 25 годами. По словам Бахчели, такая акция "изменит ход истории и разрушит оковы Турции".

Ранее он выступал против начала новых мирных переговоров между РПК и турецким правительством, которые неоднократно срывались в период с 2012-го по 2015 год. Нынешние высказывания указывают на то, что наиболее националистически настроенные политические круги Турции стали почему-то проявлять готовность к переговорам для решения курдской проблемы.

Эрдоган заявил в телеобращении, что "Бахчели заранее согласовал свою акцию". Комментируя ситуацию, Халачоглу отметил, что "правящая коалиция готовит операцию по изменению Конституции с отказом от унитарной президентской системы и введению федеративного устройства страны". По этому поводу турецкие эксперты высказывают предположение, что переход к федеративной системе с выходом на решение курдского вопроса якобы является главным условием полноценной интеграции Анкары в Евросоюз (ЕС), которое выставил Брюссель.

Но Халачоглу смотрит глубже. Он уверяет, что Эрдоган возвращается к реализации подписанного в августе 1920 г. со странами Антанты Севрского договора и отказывается от Лозаннского соглашения 1923 г., определившего нынешнее наименование Турции и ее западные границы.

"Те, кто считает эти документы одинаковыми, очень невежественны или обучены невежеству, - настаивает историк. - Севрское соглашение было о ликвидации Османской империи, в результате чего только небольшую территорию в центре Анатолии оставляли туркам. Появлялись курдское и армянское государства. Севрским договором Турция признавала Армению как свободное и независимое государство. Турция и Армения соглашались подчиниться президенту США Вудро Вильсону по арбитражу границ в пределах вилайетов Ван, Битлис, Эрзурум и Трапезунд и принять его условия относительно доступа Армении к Черному морю (через Батум). С другой стороны, по итогам Лозаннского соглашения Анатолия освобождалась от оккупационных войск Антанты".

Турция под началом Ататюрка приняла статус регионального государства в силу поражения в мировой войне и потери ключевых территорий на Балканах, в Северной Африке и Аравии. Но ему удалось сохранить стратегически важные территории (прежде всего, Стамбул, Восточную Фракию, Черноморские проливы, Киликию, выход к морям и Армянское нагорье), что обеспечивало стране выгодное геостратегическое и геоэкономическое положение, а доктрина пантюркизма сохраняла перспективу участия в новой геополитической игре.

Согласно справке МИД Турции, "подписанный 10 августа 1920 г. Севрский мирный договор, нацеленный на лишение независимости и расчленение Турции, полностью утратил силу после подписания 24 июля 1923 г. Лозаннского мирного соглашения".

Но проблема в том, что Эрдоган предлагал пересмотреть этот договор и ставил под вопрос дипломатические достижения Ататюрка. "Они (противники Турции в Первой мировой войне - „СП") вынудили нас к подписанию Севрского договора 1920 г. и уговорили подписать Лозаннский договор в 1923 году. Кое-кто пытался обмануть нас, представляя этот договор как победу, - говорил Эрдоган. - Но всем все понятно. В Лозанне те, кто сидел за столом, не смогли защитить наши права".

Еще недавно эту проблему усматривали только в "ностальгической геополитической боли" современной Анкары. Утверждалось, что Эрдоган стал расчехлять знамена чуть ли не новой "освободительной войны".

В декабре 2013-го он говорил, что Турции принадлежат Западная Фракия (часть Греции), Македония, Босния и Герцеговина, спровоцировав тем самым международный дипломатический скандал.

Но сейчас стали определяться новые контуры геополитики на Ближнем Востоке с ревизией границ государств, созданных на развалинах Османской империи по так называемой парижской системе договорных отношений.

Как пишет американское издание National Review, "события столетней давности сказываются на сегодняшних реалиях: сохраняется тренд на перекраивание границ по этническому и лингвистическому признаку". Турцию стали загонять внутрь себя.

Кстати, глава комиссии по конституционному законодательству турецкого парламента Мустафа Шентоп заявлял, что "турецкая система управления должна быть похожей на американскую со своими, конечно, отличиями, с формулой урегулирования кризисов".

Историк Халачоглу, суждения которого не бесспорны, угадывает такую тенденцию, пытаясь искать объяснение нынешнего сложного геополитического положения, в котором оказывается страна, обращаясь к победам или ошибкам прежних правителей. Сама же Турция пока застыла на переходе к новой геополитике.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732936980


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