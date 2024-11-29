Еще не забытое старое: конфликт в Сирии обострился впервые за пять лет, - А.Костина

06:26 30.11.2024 Есть ли в эскалации западный или украинский след

Анастасия Костина

29.11.24



Обстановка в Сирии обострилась впервые за пять лет. Уже несколько дней продолжаются бои между правительственными войсками и вооруженными повстанческими формированиями. Противостояние боевикам происходит при поддержке ВКС России. В Кремле масштабное наступление экстремистских группировок назвали посягательством на суверенитет САР. При этом сообщается об участии иностранных наемников на стороне террористов. Кроме того, в Москве еще в октябре обращали внимание на то, что Украина в координации с США обучает боевиков в Сирии управлению дронами для боевых действий против ВС РФ в этой стране. Кому еще может быть выгодна эскалация - в материале "Известий".



ВС Сирии и РФ вступили в бой против террористов

Пока мировую повестку захватили кризисы на Украине и Ближнем Востоке, о себе дал знать тлеющий конфликт в Сирии. На севере страны уже несколько дней продолжаются масштабные бои между правительственными силами и повстанческими вооруженными формированиями. Экстремистская организация "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в РФ) и ее союзные группировки атаковали правительственные войска в Идлибе и дошли до важнейшего стратегического пункта - города Алеппо с населением более 2 млн человек, который был освобожден от незаконных вооруженных групп в 2016 году. Из-за обстрелов жители предместий вынуждены были переместиться в центральные районы города. Среди гражданского населения уже есть жертвы. По данным Reuters, в результате столкновений на северо-западе Сирии за последние три дня погибли 27 мирных жителей. Согласно информации сирийского агентства SANA, боевики открыли огонь по территории государственного университета в районе студгородка - здесь погибли четыре мирных жителя. Кроме того, террористы угрожают заблокировать трассу М-5, которая соединяет Алеппо с Дамаском, а также другими крупными городами.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

"Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) - коалиция джихадистских группировок, которая ведет борьбу с правительством Башара Асада. Она образовалась в 2017 году на базе джихадистской организации "Джебхат ан-Нусра" (признана террористической и запрещена в РФ), которая была создана с начала гражданской войны в Сирии, в 2012 году, как местное отделение "Аль-Каиды" (также признана террористической и запрещена в РФ). Коалиция в настоящий момент отрицает связь с последней. Де-факто данная боевая единица уже не существует, хотя отдельные полевые командиры "Нусры" продолжают состоять в ХТШ и даже носят ее старую символику.



Правительственные войска вступили в бой при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ: всего за сутки было уничтожено более 400 боевиков. Телеканал Al Mayadeen сообщал, что на ряде участков в окрестностях Алеппо ВС Сирии уже перешли в контрнаступление. По информации СМИ, остановлено продвижение бандформирований к ключевым городам, которые находятся на стратегическом шоссе Дамаск – Алеппо. По крайней мере в заявлении минобороны Сирии говорится, что армия подавила террористический мятеж в провинциях Алеппо и Идлиб, нанеся противнику большие потери в технике и личном составе.



Важно отметить, что наступление стало первым крупным столкновением между повстанцами и правительственной армией с марта 2020 года, то есть почти за пять лет. Тогда стороны при посредничестве Турции и России договорились о прекращении огня.



В Москве осудили атаку исламистов на подконтрольный Дамаску Алеппо. "Конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе. И мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Наступление "Хайят Тахрир аш-Шам" создает трудности и для правительственных войск Сирии, и для официальных союзников Дамаска в лице РФ и Ирана, но ситуация в целом находится под контролем.



- Попытки радикалов расширить наступление и открыть "второй фронт", задействовав другие группировки, успешно пресекаются российскими силами. Заявлено также о готовности иранских сил более комплексно включиться в разгром наступающих сил ХТШ, - сказал "Известиям" востоковед Леонид Цуканов.



Кому может быть выгодно наступление боевиков в Сирии

В операции, которую оппозиция назвала "Сдерживание агрессии", приняла также участие "Сирийская национальная армия" (СНА, бывш. "Свободная сирийская армия") и другие якобы протурецкие формирования, хотя официально Анкара не признает никаких связей с ними. В минобороны Турции заявили, что пока "внимательно следят" за происходящим на севере Сирии.



СНА также пользуется и поддержкой США, которые не признают правительство Башара Асада. Однако Вашингтону сейчас несколько не до того, чтобы курировать еще один затяжной конфликт, к тому же в стране вот-вот сменится президент и американский политический истеблишмент сейчас занят передачей власти.



Анкара считается ключевым интересантом в начавшейся эскалации прежде всего из-за так называемого курдского вопроса. Президент Реджеп Тайип Эрдоган не раз инициировал военные операции против курдов в Сирии, опасаясь создания в приграничных районах независимого территориального образования. Турецкий политолог Керим Хас уверен, что наступление повстанцев не могло обойтись без военной поддержки Анкары, включая поставки вооружения. Их продвижение на севере Сирии отвечает ее интересам.



- В случае достижения конкретного результата у Эрдогана появятся аргументы, чтобы убедить своих западных партнеров, в первую очередь США, начать новую военную операцию на севере Сирии против курдов и взять под контроль эти территории, - пояснил эксперт.



Возможны и экономические причины. Турция хочет попытаться захватить как можно больше территории в провинции Алеппо, так как имеет большие виды на сам город - крупнейший промышленный экономический центр Сирии, заметил в разговоре с "Известиями" востоковед Андрей Онтиков.



Если рассматривать данный сценарий, то стоит отметить, что время для этого было выбрано весьма подходящее. С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году шиитское движение "Хезболла" открыто поддержало Асада и до сих пор считает его союзником. Сейчас после ожесточенного противостояния с Израилем в течение двух месяцев группировка сильно ослабла, что, возможно, подтолкнуло "Хезболлу" согласиться на недавнее соглашение о прекращении огня. Официальная остановка боевых действий также очень кстати: в противном случае повстанцев, а заодно и Турцию, могли бы обвинить в открытии "второго фронта" против Израиля (Анкара поддерживает палестинцев в ближневосточном конфликте).



Впрочем, повстанцы могли воспользоваться силовым вакуумом и вне какой-либо поддержки Турции. Дело в том, что, несмотря на напряженные отношения Эрдогана и Асада, летом 2024 года СМИ сообщили о возможной подготовке первой встречи лидеров с 2011 года. В качестве посредников рассматривались Россия, страны Персидского залива и Ирак. Их переговоры так и не состоялись, однако нельзя не отметить тенденцию на нормализацию отношений двух стран.



- В свете перспективы примирения между Анкарой и Дамаском боевики уже могут начать действовать самостоятельно и потому решили воспользоваться моментом, чтобы подорвать этот процесс. В случае нормализации отношений между Турцией и Сирией все эти террористические группировки окажутся не у дел. В итоге их будут как-то "перемалывать" либо отправлять в условную Ливию, чтобы они участвовали в боевых действиях там, - считает Андрей Онтиков.



Украинские интересы в Сирии

Вполне возможно, что в сирийскую эскалацию вовлечена и Украина, чье присутствие на территории республики очевидно. Так, глава МИД России Сергей Лавров в октябре заявил, что Киев в координации с Вашингтоном обучает террористов из "Хайят Тахрир аш-Шам" новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против ВС РФ в Сирии. Киеву может быть выгодно отвлечь российское военное командование, чтобы ослабить позиции Москвы на украинском направлении.



- Что касается возможного участия специалистов ГУР Украины в текущих событиях в Сирии, то украинская сторона ранее уже делала намеки, что поддерживает контакты с "сирийской оппозицией". С учетом того, что наступающие радикалы активно используют БПЛА различных типов (включая FPV-дроны), определенный урок из тактики в контексте спецоперации ими определенно извлечен, - обратил внимание Леонид Цуканов.



Министр иностранных дел России также подчеркивал, что коалиция западных стран продолжает наносить удары по территории САР. 29 ноября главное командование армии Сирии сообщило, что в составе отрядов террористов, предпринявших масштабные нападения в провинциях Идлиб и Алеппо, много иностранных наемников. К слову, то же самое наблюдается и с начала украинского конфликта.



Неочевидной, но любопытной версией кажется экономическая подоплека. Еще в 2000-х появился проект катаро-турецкого газопровода для поставок топлива из территориальных вод Катара и Ирана через Турцию с целью снабжения еще и европейских потребителей. Одна из веток должна была проходить в том числе через Сирию. Однако, по расхожей версии, Асад в 2009 году якобы отверг такую идею и предпочел в 2012-м подписать с Тегераном меморандум о намерениях организовать сирийский транзит иранского газа в Европу через Ирак, минуя Турцию.



- История с проектом газопровода тянется уже не первый год, и официальный Дамаск ранее неоднократно опровергал свое участие в нем. К тому же Катар с течением времени сделал определяющую ставку именно на поставки СПГ - к концу этого десятилетия Доха планирует нарастить объемы его производства на 85%, выйдя на глобальное лидерство. В то же время развитие "трубопроводных" поставок рассматривается уже как "побочный" проект - особенно после инцидента с "Северными потоками", - сказал Цуканов.



На этом фоне западный след по экономическим соображениям кажется маловероятным. Потенциальным выгодоприобретателям от запуска катаро-турецкого потока, который в теории позволил бы диверсифицировать поставки, ждать свои дивиденды придется очень долго.



29.11.24 Источник - Известия

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