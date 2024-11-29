 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский реорганизовал управление ВСУ: Сырский сдал командование Сухопутных сил генералу Драпатому
06:47 30.11.2024

Зеленский отстранил Сырского от сухопутных войск – отдуваться в окопах будут Драпатый и Апостол
Вадим Москаленко. 29.11.2024

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский оставил главкомом ВСУ Александра Сырского, однако отстранил его от руководства сухопутными войсками – новым командующим назначен Михаил Драпатый (давно объявлен в розыск в РФ).

Информация появилась в тг-канале Зеленского, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

"Отдельно сегодня докладывал Главком Александр Сырский о ситуации на фронте и в районах проведения курской операции.

Также вместе с Главкомом приняли несколько кадровых решений для нашей армии. Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. Заместителем Главнокомандующего Вооруженных Сил назначен Олег Апостол.

Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях", – сообщил Зеленский по итогам заседания Ставки.

Решение было принято из соображений "повышения боеспособности украинской армии".

Генерал Михаил Драпатый фигурировал на знаменитых кадрах из Мариуполя 2014 года, где бронемашина ВСУ наезжает на баррикаду ополченцев ДНР. В том БМП был тогда еще полковник Драпатый, впоследствии получивший за это награду в Киеве.

Еще Драпатый известен как украинский офицер, преклонивший колено перед послом Великобритании. Это произошло на церемонии по случаю окончания военных курсов у англичан. Появление фото в 2021 году вызвало скандал – комментаторы называли позу Драпатого позорной.

До назначения на Харьковское направление Драпатый возглавлял группировку "Херсон" и руководил заходом на Херсонщину после отхода ВС РФ с правобережья.

Разгуливающий на свободе убийца-нацист Сергей Стерненко назвал кадровое решение "очень хорошей новостью".

"У него огромный авторитет и потенциал. Именно такие люди должны командовать войском", – восторгается нацист.

При этом в сети обращают внимание на слова скандальной депутатши Верховной рады Марьяны Безуглой о том, что Сырского уберут, а из Драпатого сделают очередного козла отпущения внутри генеральских разборок.

Разумеется, в сети не могли не обратить внимание на фамилию генерала, в чем, впрочем, проследили тенденцию.

"МИША ДРАПАЙ! Иногда мне кажется, что сама судьба издевается над киевским режимом, не пойму откуда такая россыпь говорящих за себя фамилий?

Залужный – работает на хозяев живущих ЗА ЛУЖЕЙ.

Неижпапа – (Не ешь папа) командующий ВМС, сожрал бюджет и своих подчиненных.

Умеров – министр обороны Украины с жизнеутверждающей фамилией.

Драпатый – от слова драпать (убегать), это сейчас любимая деятельность солдат ВСУ.

Зеленский знает кого назначить", – отмечает вынужденный покинуть Киев после начала СВО музыкант и блогер Тарик Незалежко.

"По всей вероятности, таким образом, власти Украины попытаются объяснить свои провалы практически на всех участках фронта", – предполагают авторы канала военкора Семена Пегова WarGonzo.

Новый зам командующего Олег Апостол и его 95-я одшб, по открытым данным, в 2023 году обращали на себя внимание тем, что комбриг накачивал подчиненных наркотиками, приказывал добивать раненых и даже подозревался в убийстве подчиненного.

Благодаря "стараниям" Олега Апостола и падения авторитета, в то время бригаду перестали снабжать донатами, и она превратилась из боевой единицы в полубанду, которой приходилось снабжать себя самостоятельно. С августа 2024 принимал участие во вторжении на территорию Курской области.

"Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого.

Драпатый – военный преступник. В 2022 году МВД РФ объявило его в розыск. На руках Драпатого кровь сотен мирных граждан Донбасса, убитых украинскими вооруженными формированиями по его приказу.

Также, главарь киевского режима сменил заместителя главкома ВСУ. На эту должность был назначен командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Апостол. Апостол известен своим жестоким обращением с личным составом, который он для "стимула" подсаживал на наркотические вещества и запрещал вывозить в тыл тяжелораненных. За Апостолом также давно закрепилась репутация карателя. Числа содеянных ним преступлений против мирных жителей Донбасса хватит на несколько томов", – пишет военкор Евгений Поддубный.

Источник - politnavigator.net
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