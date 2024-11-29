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Ужесточение миграционной политики сделает РФ менее привлекательной для мигрантов, - readovka.
08:36 30.11.2024

Беляев: ужесточение миграционной политики сделает РФ менее привлекательной для мигрантов

Мария Кудрявцева 29.11.24

Он отметил, что при сокращении числа мигрантов работодатели будут чаще привлекать местных рабочих
В настоящее время благодаря ужесточению миграционной политики в РФ соотношение на рабочих местах мигрантов и русских начинает выравниваться. О том, как ужесточение миграционной политики повлияет на современный рынок труда в России, Readovka.News рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Как рассказал эксперт, из-за курсовой разницы между странами средства, заработанные на территории России, при переводе на валюту родной страны мигранта, могут оказаться больше. Поэтому многим представителям стран Средней Азии выгодно приезжать в РФ на заработки.

Кроме того, он отметил, что при наеме (чаще всего это касается тех мест, где не требуются квалифицированные специалисты) иностранных граждан работодатель может позволить себе не до конца соблюдать трудовое законодательство. Беляев обратил внимание, что некоторые руководители считают, что в случае с трудовыми мигрантами можно избегать некоторых обременительных законодательных обязательств.

Для того чтобы работодатели чаще обращали внимание на российских кандидатов, необходимо, по словам эксперта, продолжить ужесточение миграционной политики в РФ. Он отметил, что в некоторых странах уже предпринималась практика, согласно которой на работу были обязаны брать в первую очередь граждан страны, а уже потом иностранцев. По мнению эксперта, подобное ужесточение может сделать Россию менее привлекательной для трудовых мигрантов.

Помимо этого, он подчеркнул, что некоторые представители иностранных государств, приезжая в РФ, не соблюдают местные порядки и законодательство.

"Они пытаются навязывать какое-то свое видение жизни и это совершенно недопустимо", – заявил экономист.

По его мнению, при сокращении количества трудовых мигрантов общество будет более стабилизированно в социально-экономическом и культурном плане. Кроме того, он отметил, что переселенцы представляют для России определенную экономическую нагрузку.

"Это проблема детских садов, которые не надо будет строить в таком количестве, это же все расходы", – привел пример эксперт.

Помимо этого, он подчеркнул, что проблема нехватки рабочих среди местного населения надумана. По его мнению, работодатели должны думать, как они могут повышать эффективность своего производства.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина заявила,
что с 2022 по 2023 год в РФ переехали примерно 3,5 тыс человек. Кроме того, она объяснила, почему иностранцы стремятся переехать в Россию

Источник - readovka.news
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