 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.11.2024
10:22  Неужели биткоин лучше золота? бычьи тенденции на рынке криптовалют продержатся до января-февраля следующего года, - В.Катасонов
09:20  Когда мосты сожжены: три составные части суверенитета, - Сергей Батчиков
09:09  Алеппо и Идлибский халифат: ситуация резко обострилась, - Али Эрдем Кез
08:42  Al Mayadeen: Джихдисты за 2 дня захватили почти половину Алеппо
08:36  Ужесточение миграционной политики сделает РФ менее привлекательной для мигрантов, - readovka.
08:32  России предстоит нарастить добычу "цифрового золота" для нейросетей, - Анастасия Башкатова
06:47  Зеленский реорганизовал управление ВСУ: Сырский сдал командование Сухопутных сил генералу Драпатому

06:26  Еще не забытое старое: конфликт в Сирии обострился впервые за пять лет, - А.Костина
06:23  Федеративная республика Турции. На что готова Анкара ради членства в ЕС, - Ст.Тарасов
06:03  БРИКС и Турция: стоит ли спешить раскрывать объятия? - Ю.Кузнецов
05:39  Ливан в руинах: последствия бомбардировок Израилем ужасают, - репортаж Дарьи Асламовой
05:27  "Орешник" - ступень нашего восхождения к Русской Мечте, - Александр Проханов
05:22  "Взлетели, обгадились, улетели": армия России опозорила F-16 на весь мир
04:12  Эпическая битва за Часов Яр: штурмовики ВС РФ теснят бандеровский гарнизон с юга, а наши ДРГ везде
04:08  Глава МО России Белоусов вновь гостит в стране Ким Чен Ына. Явно что-то затевают
03:58  В Казахстане объявили в розыск бизнесмена Мусу, отказавшегося передать России "Буран"
02:54  Новый Трамп в эпоху новых технологий. Цифровизация становится стержнем решения многих проблем, - Владимир Овчинский
02:36  Казахстанский регулятор продал $1 млрд для поддержки национальной валюты
02:30  В Узбекистане разрешили передавать вокзалы и железнодорожные составы в частные руки
01:09  Важнейший визит Путина в Казахстан. Одумаются ли элиты Центральной Азии? - Айнур Курманов
01:07  Сергей Савчук: США устанавливают контроль над российским газом
00:59  Подписаны важные соглашения, однако и проблемы остаются. К итогам визита Путина в Казахстан, - Никита Мендкович
00:31  НАТО-лайт, или ОБСЕ как еще один инструмент западной экспансии, - ФСK
00:30  Аллистер Хит: Трамп – последний шанс спасти загнивающий Запад от окончательного упадка
00:29  Почему в Китае усложнили продажу товаров в РФ, - "Известия"
00:20  Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии, - Татьяна Стоянович
00:15  Когда мосты сожжены: три составные части суверенитета, - Сергей Батчиков
00:11  НАТО поделила Украину на четыре части: обнародована схема оккупации, - МК
00:05  Арахамия – загадочный американский паук в банке Зеленского, - Михаил Павлив
00:04  Акела промахнулся: Штаты обречены на второй Вьетнам, - Виктория Никифорова
00:03  Как нефтяные гиганты помогали обогащаться Кулибаеву, выяснили иностранные расследователи
00:02  "Это горький прогноз: Европа должна настроиться на раздел Украины и усиление России" – аналитик Bild Ян Бреммер
00:01  Мигрантов обяжут оформлять в Москве карту иностранца с QR-кодом
00:00  КазАрмия. Махсут Гусейнов стал новым командующим войсками регионального командования "Астана"
Пятница, 29.11.2024
23:20  Майдан в Грузии не стихает, - Е.Лужбина
15:44  CNN: план Трампа по Украине, который коварный Путин ждал почти три года
15:34  Как в Таджикистане дискриминируют беременных женщин
15:31  Битва за Арктику: Северному флоту России готовят ловушку у берегов Гренландии
15:28  К 2037 году Таджикистан станет "зеленым"
15:25  Узбекистан. Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов перейдет на работу в Администрацию президента
15:20  Патриарх Кирилл назвал Россию "ковчегом спасения", "удерживающим" мир от прихода Антихриста
15:16  Reuters: Киев пустил иностранных репортеров к обломкам ракеты "Орешник" ... искать чипы из посудомойки
14:51  Матерый буржуин-русофоб Уилл Ротшильд сгорел в своем доме на Голливудских холмах
14:00  Rogandar: 500 летняя история доминирования Запада за 10 минут (видео)
13:42  Удары Израиля разбудили сирийских боевиков. Дамаск столкнулся с натиском протурецких группировок
13:33  В Астане Путин раскрыл планы на "Орешник", - МК
13:32  Орбан, Фицо, а теперь и Джорджеску в Румынии – "страшный сон" Евросоюза и НАТО усугубляется, - ФСK
13:22  Кипр подготовил "продуманный долгосрочный план" по присоединению к НАТО
13:20  Дин Лижэнь (Китай) - Доммарадж Гукеш (Индия). В Сингапуре начался матч за мировую шахматную корону
13:11  Суда идут: контейнерные перевозки по Каспию планируют нарастить с 2025 года
13:00  Идлибские халифатчики рвутся в Алеппо. Эрдоган опять предал
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Al Mayadeen: Джихдисты за 2 дня захватили почти половину Алеппо
08:42 30.11.2024

Улица в Алеппо, Сирия. Фото: Hosam Katan / Reuters
Террористические группировки во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам"*, предположительно, смогли установить контроль над более чем 40 процентами западных районов второго по величине города Сирии Алеппо, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента.

"Вооруженные группировки контролируют более 40% западных районов города Алеппо на севере Сирии",
- говорится в телеграм-канале Al Mayadeen.
Накануне сирийские СМИ сообщили, что армия Сирии продолжает оставаться в западной части Алеппо, в ряд кварталов проникли отдельные группы террористов. Ранее в социальных сетях появились сообщения об отступлении сирийской армии из некоторых районов Алеппо и заходе террористов в город.

В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в России террористическая организация), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб.

Сирийская армия ответила на нападение. Войска нанесли удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732945320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Позволяющий повысить доходность аграрной отрасли закон одобрили сенаторы
- Спикер Мажилиса принял участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Объединенных Арабских Эмиратов
- Как изменилось отношение общества и политической элиты к первому президенту РК?
- В Астане прошло Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
- Соблюдение и полноценное исполнение закона по обеспечению безопасности женщин и детей – на контроле Национальной комиссии
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Правительству пора готовить антикризисную программу
- РК, КНР и РФ укрепляют связи в сфере e-commerce
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  