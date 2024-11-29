Al Mayadeen: Джихдисты за 2 дня захватили почти половину Алеппо

08:42 30.11.2024

Улица в Алеппо, Сирия. Фото: Hosam Katan / Reuters

Террористические группировки во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам"*, предположительно, смогли установить контроль над более чем 40 процентами западных районов второго по величине города Сирии Алеппо, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента.



"Вооруженные группировки контролируют более 40% западных районов города Алеппо на севере Сирии",

- говорится в телеграм-канале Al Mayadeen.

Накануне сирийские СМИ сообщили, что армия Сирии продолжает оставаться в западной части Алеппо, в ряд кварталов проникли отдельные группы террористов. Ранее в социальных сетях появились сообщения об отступлении сирийской армии из некоторых районов Алеппо и заходе террористов в город.



В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в России террористическая организация), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб.



Сирийская армия ответила на нападение. Войска нанесли удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.



Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ