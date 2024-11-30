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Алеппо и Идлибский халифат: ситуация резко обострилась, - Али Эрдем Кез
09:09 30.11.2024

Aydinlik GazetesiТурция
Али Эрдем Кез (Ali Erdem Köz)
30 ноября 2024
Турция не может смотреть на Алеппо через фронт ХТШ* – ССА
Aydınlık: Сирия призвала Турцию к совместной борьбе с экстремизмом

США пытаются захватить регион вокруг Алеппо с помощью террористов ХТШ*, пишет Aydınlık. Удастся ли Сирии их оттеснить, будет зависеть от действий России и Турции, поэтому сирийская сторона призывает Анкару совместно дать отпор экстремистам.

В Сирии "Хайят Тахрир аш-Шам"* атаковала Алеппо. В то время как террористические организации стремятся обосноваться в Алеппо, источники в структурах безопасности Турции обвинили Сирию и Россию, встав на сторону так называемой сирийской оппозиции. В заявлении подчеркивалось, что предпринимаются усилия для "предотвращения атак сирийского режима".
Террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ*), готовящаяся открыть второй фронт в Сирии с подачи Израиля, на днях начала наступление на Алеппо. ХТШ* назвала операцию "Сдерживание агрессии" и заявила, что ее цель – "предотвратить атаки сирийской армии и российских сил", "иметь право голоса в Алеппо".

В заявлении оперативного штаба группировки "Аль-Фатх аль-Мубин" под руководством ХТШ*, в которую входят и некоторые оппозиционные группы, говорится: "Дроны-камикадзе сирийского правительства, артиллерийские, минометные и ракетные обстрелы парализовали жизнь в сельской местности на западе Алеппо. Подвижность противника вдоль линий соприкосновения не оставляла сомнений в том, что он готовится к новому наступлению. Таким образом, военная операция стала для нас не выбором, а необходимостью. Иран и находящиеся под его контролем ополченцы объявили открытую войну сирийскому народу. Используя слово "сопротивление", они стремились обмануть людей. Преступлениям, которые они совершили против сирийцев, нет числа".
Тот факт, что атака произошла во время прекращения огня между Израилем и Ливаном, а Израиль в последнее время часто угрожал Сирии, дает определенное представление о неслучайном выборе времени и цели бунта ХТШ*.

"Ранее Турция препятствовала"
О происходящих событиях мы спросили сирийского военного аналитика и политолога, доктора Камаля Джафу (Kamal Jafa), который оценил позицию Турции в этом процессе и подчеркнул важность турецко-сирийского сотрудничества.

Джафа заметил, что ХТШ* и союзные ей группировки, сосредоточенные в некоторых частях Идлиба и северного Алеппо, создали почву для оккупации Алеппо после двух месяцев интенсивной подготовки. По словам эксперта, для этой операции были обучены и экипированы тысячи боевиков организации.

Обращая внимание на угрозы Израиля в адрес Сирии, Джафа отметил, что Турция в последнее время блокировала операцию, выгодную Израилю – США. "Ранее Турция не позволяла этим группировкам начать военную операцию против сирийской армии на фоне израильской войны в секторе Газа и Ливане", – сказал аналитик.
Сирийский политолог подчеркнул, что Турция не играла никакой роли в этом нападении. Джафа добавил, что в предыдущие годы Турция защищала силы оппозиции от наступления сирийской армии, а сегодня эти группировки подняли мятеж против Анкары.

Эксперт рассказал, что ХТШ* и ее союзники отвергли план Турции по открытию международной дороги Алеппо – Серакиб – Латакия (М5).
Джафа продолжил: "Турция на фоне продолжающихся авиаударов Израиля в Сирии, вероятно, стремилась не оказаться в одном ряду с попытками Израиля – США ослабить движения сопротивления, такие как "Хезболла" в Ливане и ХАМАС в Газе. Эта сложная динамика имеет большое значение для понимания задержки наступления".

По рекомендации Турции многие местные группировки не участвовали в плане наступления ХТШ*. Джафа напомнил, что у так называемого лидера ХТШ* аль-Джулани уже более двух лет существует оппозиция внутри организации. В регионе часто происходят протесты против администрации аль-Джулани, при этом тот, в свою очередь, пытается ослабить внутренние разногласия, переключив внимание на сирийскую армию.

Сирия не откажется от Алеппо
Сирийский эксперт отметил, что восстание ХТШ* поднимает важные правовые и военные вопросы. Так, районы наступления являются частью зон деэскалации, сформированных в результате договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, и нарушение этих зон отменяет действие и силу данных договоренностей, подписанных в марте 2020 года.

Доктор Джафа сказал, что в стратегическом отношении сирийское государство не позволит себе отказаться от Алеппо. По его словам, возможны более масштабные конфликты, и сирийская армия может начать контратаку.
Сигнал в адрес Турции
"Хотя сирийская армия приняла меры предосторожности, чтобы избежать тяжелых потерь, прежде всего стратегический отвод войск, ситуация остается нестабильной", – отметил сирийской политолог, обратив внимание на тот факт, что эта ситуация причинит вред Турции в долгосрочной перспективе.

"Наличие группировок, поддерживаемых Турцией, чья политика иногда пересекается с целями Турции, а иногда противоречит им, еще больше осложняет ситуацию. Продолжение поддержки этих группировок может нанести ущерб долгосрочным стратегическим интересам Турции, стремящейся к стабильности и безопасности прежде всего вдоль своей южной границы. В более широком региональном контексте нормализация отношений между Турцией и Сирией становится все более необходимой. Озабоченности Турции в сфере безопасности, особенно в отношении угрозы, исходящей от террористических группировок, таких как ХТШ*, необходимо решать с помощью скоординированного подхода, устраняющего все формы экстремизма. Продолжающееся сближение между Турцией, Ираком, Ираном и Россией предлагает путь к политическим решениям, включая возможные переговоры с Сирией. Наконец, решение, которое учтет озабоченности всех сторон в сфере безопасности и в то же время положит конец внутренней разделенности, беспокоящей Сирию, может открыть путь к долгосрочному миру и стабильности в регионе", – считает эксперт.

"Сирия отражает атаки"
Джафа отметил, что ХТШ* начала наступление в районах Нубль и Захра, на позициях 46-го полка на юго-западе Алеппо, а также на северных фронтах.
Политолог продолжил: "Эти позиции были важны со стратегической точки зрения, поскольку включали в себя ключевые точки обороны сирийской армии, расположенные в 40-45 километрах от линии фронта. Несмотря на интенсивность наступления, сирийским войскам удалось отразить атаку, не понеся значительных потерь. Судя по всему, военным командирам в стратегическом плане было дано указание атаковать или отступать, чтобы сохранить свои силы. В то время как часть сил была отведена в некоторых местах, таких как Урум-эс-Сугра и район 46-го полка, другие позиции, такие как Кабтан-эль-Джебель, остались нетронутыми. В общей сложности сообщалось о десятках жертв, и для стабилизации фронта были развернуты подкрепления. В отражении атаки сыграли роль не российские силы, а подразделения Военно-воздушных сил Сирии".
Группировки, сжегшие турецкий флаг, на поле с ХТШ*
Преподаватель Газиантепского университета, доцент, доктор Али Фуат Гекче (Ali Fuat Gökçe) в интервью нашей газете обратил внимание на тот факт, что ХТШ* служит планам США и Израиля. По его словам, Израиль потерпел неудачу в своих попытках против "Хезболлы" и тут же в игру вступили США.

Доктор Гекче полагает: "В случае поражения Израиля в Ливане США выйдут на поле боя не со своими военнослужащими, а со своими прокси-силами в регионе. Одна из них – Рабочая партия Курдистана, другая – ИГИЛ**, третья – ХТШ*. В тот самый день, когда Израиль потерпел поражение в борьбе с "Хезболлой" и вступило в силу прекращение огня, соединения ХТШ* начали действовать. Прежде всего они хотят захватить Алеппо, который является критически важным маршрутом для "Хезболлы". Похоже, что ХТШ* под контролем США действует в целях защиты Израиля".
К операции в Алеппо присоединились три группы ССА

Говоря о наличии в рядах ХТШ* группировок сирийской оппозиции, поддерживаемых Турцией, Гекче заметил, что несколько групп, используемых в провокациях против Турции, присоединились к силам ХТШ* независимо от Турции.
Это те группировки, которые создавали хаос в Африне особенно в период беспорядков в Кайсери, жгли турецкий флаг. Гекче перечислил названия групп Свободной сирийской армии (ССА), вставших на сторону ХТШ*: "Нур ад-Дин Зенги", "50-я дивизия", "Ахрар аш-Шам".

Эксперт считает, что эта попытка была неслучайной, и завершает свой комментарий так: "Алеппо представляет собой важный пункт на направлении восток – запад. США посредством ХТШ* пытаются захватить регион. Хотят вновь разжечь межконфессиональные конфликты в регионе и нанести ущерб тылам "Хезболлы"".
Действия России и Турции имеют решающее значение
По мнению Камаля Джафы, наступление может повлечь за собой продолжительную войну на истощение.

"Турция, давно добивающаяся политического урегулирования и избегающая дальнейшей эскалации напряженности, судя по всему, все больше становится разочарована тем, что ей не удается привести Башара Асада за стол переговоров на тех условиях, которые были бы выгодны ей самой. Игнорируя требование Асада о выводе войск с сирийской территории, Турция может использовать это нападение как козырь для оказания давления на Сирию и изменения политической динамики. А то, будет ли сирийская армия оттеснять эти группировки или они продолжат движение, будет зависеть от действий России и Турции. Учитывая, что Турция не хочет эскалации напряженности, ситуация едва ли приведет к полной осаде Алеппо. Хотя поддерживаемые Турцией оппозиционные силы начали это наступление, прямое вмешательство Турции было ограниченным. Это указывает на отход от предыдущих стратегий, в которых Турция оказывала более открытую поддержку этим группировкам. Теперь Турция, судя по всему, пытается избежать тотального конфликта, одновременно справляясь со стратегическими вызовами, возникающими из-за присутствия ХТШ* и других оппозиционных групп на ее границе", – говорит эксперт.

Вошли в безлюдные села и города
Преподаватель Дамасского университета Мехмет Юва (Mehmet Yuva) в интервью Aydınlık рассказал о регионе и конфликте с опорой на карту. Эксперт отметил, что поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия не участвовала в мятеже ХТШ*, и продолжил: "Зеленая зона показывает провинцию Идлиб, а красная зона – деревни и города в провинции Алеппо. Эта линия проходит в 90 километрах от города Алеппо и в 50-60 километрах от города Идлиб. Зеленая зона, окруженная желтым, – это район продвижения сирийской армии. В 09.00 террористическая организация ХТШ* начала масштабную атаку с целью вернуть себе этот район и проникнуть в красную зону (маршруты показаны синими стрелками). В ходе этих нападений они вошли во многие безлюдные села и города. Однако сирийская армия при поддержке Военно-воздушных сил России остановила наземное наступление в 13.00, а в последующие часы восстановила контроль над желтой зоной, отразив атаку террористической организации ХТШ*. К 18.00 ситуация успокоилась".
* запрещенная в РФ террористическая группировка
** террористическая организация, запрещена в РФ

Источник - ИноСМИ
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