Когда мосты сожжены: три составные части суверенитета, - Сергей Батчиков

09:20 30.11.2024 "Всякий да спешит исполнить ему должное" - так говорил причисленный Русской православной церковью к лику святых прославленный русский флотоводец адмирал Федор Ушаков, за время командования флотом не потерявший ни одного корабля. Есть что-то мистическое в том, что день его рождения отмечается 24 февраля и совпадает с датой начала Специальной военной операции в 2022 году.



Приняв решение о начале СВО, президент В.В. Путин, говоря словами праведного воина Федора Ушакова, "исполнил должное". А сегодня эти слова близки и понятны миллионам россиян: солдатам и командирам в зоне боевых действий, медикам, оказывающим им помощь в лечении и восстановлении после ранений, женщинам и школьникам, плетущим маскировочные сети, волонтерам, собирающим и доставляющим на фронт гуманитарную помощь, всем, кто в той или иной форме помогает нашим воинам. Специальная военная операция сплотила общество, в душах миллионов людей проснулось дремавшее чувство Родины. И мы верим, что враг будет разбит и Победа обязательно будет за нами. Вопрос в том, что сегодня должно исполнить для Победы и каким путем мы пойдем, одержав Победу.



В своей речи на юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин произнес неожиданные для многих и без преувеличения революционные слова о том, что он не хочет возвращения к тому курсу, которым Россия шла до 2022 года. А шла страна, стараниями наших либералов (а точнее, жуликов и воров из лихих 90-х), твердым курсом по пути строительства периферийного капитализма, представляющего собой современную форму неоколониальной эксплуатации и грабежа. Как говорил на форуме сам президент, "это был путь, который был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на ее подчинение интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право". Очевидно, что это был прямой и короткий путь к полной утрате суверенитета и стратегическому поражению.



Сегодня Владимир Путин называет обеспечение суверенитета первостепенной задачей страны, и его слова о невозвращении к курсу до 2022 года - тому подтверждение. Так будет ли у нас новый курс, отличный от того курса, и если будет, то каким?



Два года назад в статье "Родина или смерть. Может ли одержать Победу страна периферийного капитализма?" я писал о том, что для обеспечения подлинного суверенитета необходимо выполнить как минимум три взаимосвязанных условия: 1) обновление/чистка элиты, 2) смена экономической модели и 3) идеологическая мобилизация. Решения президента в последнее время свидетельствуют о том, что он хорошо понимает эту необходимость. Но, как нередко говаривал непобедимый Александр Суворов, "медленность наша умножит силы неприятеля". А этого Россия, уже почти три года ведущая Спецоперацию, себе позволить больше не может…



Обновление элиты



Необходимость обновления/чистки элиты Владимир Путин, по-видимому, начал понимать еще в период своего первого президентского срока. Хорошо понимал он и то, что процесс этот болезненный и чреватый отчаянным сопротивлением элиты - новых "бояр" и их подельников. Думаю, что, подписывая в 2004 году закон о праздновании Дня народного единства, Путин прекрасно знал, чем закончилось для бояр, сидевших вместе с поляками в Кремле, их предательство. Как известно, тогда земские воеводы молчаливо поддержали ложь о том, что бояре находились в неволе во время осады Москвы, но за это по условиям договора бояре, дворяне, дьяки, купцы и прочие люди, сидевшие в Кремле с "литвой", обязались немедленно отдать все деньги и ценности, взятые из государевой казны или из земщины (Скрынников Р. Минин и Пожарский. М. : Молодая гвардия, 2007). Хочется надеяться, что подобные мысли были у президента на момент подписания им закона. Но, к сожалению, спустя три десятилетия все награбленное в ходе незаконной приватизации в казну так и не возвращено…



Начало СВО, обнажившее реальные факты и выявившее чудовищное нагромождение лжи во всех докладах и отчетах для демонстрации наверх радужных картинок, наглядно показало масштабы предательства отдельных представителей чиновничьей, культурной, медийной и деловой элиты. Нет смысла перечислять поименно всех арестованных (только генералов-взяточников уже 20), количество заведенных уголовных дел, а также тех, кто стремительно и по-тихому сбежал за границу. И фамилии, и суммы украденного у всех на слуху. Это и бывшие вице-премьеры, и министры, и руководители госкорпораций, и депутаты, и деятели культуры. Многие из уехавших при отъезде прикрывались антивоенной позицией, хотя на самом деле бежали от заведенных на них уголовных дел. Как оказалось, "честно" работая в России, все они всегда считали, что их место не здесь, среди бывших "совков", а там - в цивилизованных странах "золотого миллиарда"… Поразительно, но среди депутатов Госдумы находятся сегодня и те, кто, как депутат от фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, предлагает простить отъехавшим (точнее, сбежавшим) все… И все сбежавшие (а далеко не у всех на Западе все сложилось так, как они мечтали) уверены, что мы все отходчивы и жалостливы… И потянулись обратно за утраченными заработками…



"России нужна элита военного времени, способная возглавить страну и привести ее к Победе", - говорит Александр Проханов. На смену компрадорской либеральной какократии должна прийти элита, воплощающая в себе интеллект, культуру и совесть. "Кадры решают все", - говорил в свое время И.В. Сталин и добавлял, что не будет нужных кадров - и "мы будем хромать на обе ноги". Понимая это, он действовал зачастую жестко, но зато без двойных стандартов. "Иди воюй", - сказал он своему сыну, когда началась Великая Отечественная война. Отпрыски же нашей "элиты" в большинстве своем проживают за границей… И не только проживают, но и искренне презирают оставшихся "неудачников". Немало и тех, кто пока не уехал, но горько сожалеет об испорченных отношениях с "цивилизованными" странами и будет рад их восстановлению любой ценой…



"Я всю Россию ненавижу… В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого… и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с" - так говорил Смердяков в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы". Со времени выхода этого романа уродливое явление внутренней русофобии - презрения и ненависти к своему народу и Отечеству - стало называться смердяковщиной. Горько признавать, что в сегодняшней России оно расцвело пышным цветом. Не понимают современные смердяковы, что коллективный Запад (внешние русофобы) глубоко презирает их, но охотно использует как ментальное оружие против России.



Сегодня задача чистки элиты от представителей пятой колонны на всех уровнях власти (ненавидящих президента и презирающих патриотический подъем в обществе) во весь рост стоит перед президентом. По сути, это сегодня едва ли не главная ударная сила, воюющая против нас! Немало ориентированных на Запад либералов-антипутинцев, активно осуждающих СВО, не только во властных структурах, но и среди интеллигенции, особенно гуманитарной, подсаженной на западные гранты, а также среди деятелей культуры и представителей СМИ. Разрушительную деятельность этой публики в СМИ, социальных сетях и чатах, отравляющую молодежь, нельзя недооценивать. На телеэкране место познавательных передач прочно заняли нескончаемые бездарные мелодрамы и криминальные сериалы, в которых полицейские по "светлому" замыслу режиссеров часто оказываются хуже бандитов. На низкопробных ток-шоу бесконечно обсуждают внебрачных детей и трясут грязным бельем "звезд" (и это в год семьи и провозглашения семейных ценностей и моральных устоев!). Юмор на ТВ с кривлянием и шутками ниже пояса стал образцом безвкусицы и пошлости. Этот мутный поток изливается в прайм-тайм на души зрителей, в том числе молодежи. Если большинство телепередач советского периода несли знания, воспитывали творцов и патриотов, то сегодняшний телеконтент, наполняя карманы отдельных персонажей, никого кроме циников, потребителей и эгоистов воспитать не может! А чем объяснить возвращение на федеральное телевидение вопреки желанию телезрителей 90-летнего Владимира Познера, неоднократно заявлявшего, что одной из величайших трагедий для России является принятие православия? Сегодня, являясь гражданином государств, воюющих против нас, этот вечно ухмыляющийся господин берется на различных мероприятиях наставлять молодых людей, а СМИ тиражируют его "высокое" мнение по актуальным проблемам.



Да, с марта 2024 года заработала (и это замечательно!) образовательная программа "Время героев" по подготовке высококвалифицированных и компетентных руководителей из участников СВО. После учебы они смогут работать в органах государственной и муниципальной власти и в государственных компаниях, и уже сделаны первые назначения на ответственные должности. Да, президент принял достаточно много кадровых решений, вызвавших большой энтузиазм в обществе. Не могу не отметить назначение на должность министра обороны Андрея Белоусова, воспринятое гражданами с большим одобрением. Главная же беда в том, что ключевой для перехода страны к новой модели развития финансово-экономический блок по-прежнему крепко держат в руках убежденные и последовательные либералы, продолжающие "дело" Чубайса и проповедующие тезис о безальтернативности нерегулируемого рынка.



О смене экономической модели



Выступая на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, президент Путин заявил, что в России естественным образом началась структурная перестройка экономики. По идее, естественной можно было бы назвать последовательную структурную перестройку на основании анализа накопившихся в экономике проблем, но из речи президента следовало, что естественность объясняется западными санкциями. "Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения санкций, и начали следующий этап развития на новой базе, что чрезвычайно важно", - отметил Путин. По его мнению, правительство и Центробанк реагируют на проблемы, с которыми сталкивается экономика, и принимают правильные решения. Правильные ли?



Практически день в день с выступлением президента на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", с 7 по 9 ноября, в Челябинске прошел второй Русский экономический форум (РЭФ), ключевым направлением дискуссий на котором стало массовое выступление бизнеса против политики высоких ставок Центробанка. Напомню, что после заседания 25 октября, когда ставка была поднята с 19% до 21%, регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ставки в декабре до 22-23%.



По мнению гендиректора Челябинского кузнечно-прессового завода Андрея Гартунга, жесткая денежно-кредитная политика ведет к обрушению ключевых отраслей машиностроения, поскольку при кредитах по ставке 27% годовых невозможно конкурировать с китайскими компаниями, занимающими под 5% и дешевле. С ним согласилась финансовый директор группы компаний "Уралкран" Ольга Александрова, отметившая, что инвестиционные программы начали сворачивать, а половину тендеров в отрасли выигрывают китайские поставщики.



Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин говорил о том, что бизнес массово откладывает инвестиционные проекты, в том числе те, что относятся к технологическому суверенитету и выпуску инновационной продукции. Главный экономист национального института развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач отметил, что действия правительства и Центробанка ведут к стагнации. Через 1,5-2 года он считает неизбежными массовые банкротства предприятий из-за "огромных неплатежей", сокращение выпуска и рост цен.



Политику повышения ставки для борьбы с инфляцией критикуют ведущие ученые-экономисты. По мнению академика Сергея Глазьева, она не учитывает реальные связи в экономике. "По этому порочному кругу Центральный банк нас водит 20 лет с одним и тем же результатом: деградация экономики, вывоз капитала и неспособность обуздать инфляцию. Такого рода политика влечет усиление зависимости России от внешних факторов, снижение ее суверенитета и абсолютную невозможность обеспечения технологического суверенитета, поскольку для этого нужно, наоборот, увеличение инвестиций, расширение кредита. Чтобы победить инфляцию, нужно обеспечить модернизацию экономики, создать условия для научно-технического прогресса. Нужно расширение кредита для финансирования инвестиций. Центробанк все делает наоборот", - говорит он.



Ущерб от курса Банка России складывается из непроизведенной продукции, неосуществленных инвестиций и многих миллиардов долларов вывезенного капитала. "Центробанк загнал нас в абсолютно нелепую дискуссию о ключевой ставке, в то время как говорить нужно о целевом кредитовании экономики, как это делается в КНР, где банки дают кредиты под 0,2% для реализации нацпроектов. Под 2% кредитуются государственные предприятия, под 4% кредитуются все остальные, кто имеет хорошую репутацию. При этом значительная часть кредитов дается вообще без залогов, на основании рейтинга доверия к предприятиям. И в Китае, и в Индии, и в Японии, даже в Европейском союзе реализуется политика целевого кредитования", - говорит Сергей Глазьев.



Политика денежных властей была подвергнута разгромной критике и на первом РЭФ в Челябинске в прошлом году, где была поддержана представленная академиком Глазьевым и одобренная Всемирным русским народным собором программа опережающего развития России "Социальная справедливость и экономический рост". Важнейшим условием для рывка в экономике, говорится в этой программе, является нормализация денежного обращения. Для займов под финансирование инвестиционных проектов необходимо снижение процентных ставок до 1-2% в рамках использования механизмов рефинансирования инвестиционной и инновационной деятельности под гарантии правительства и государственных институтов развития. Ни одного возражения или критического замечания от ЦБ или Минфина в адрес программы за все это время не прозвучало… Спрашивается, почему?



И Центробанк, и Минфин возглавляют далеко не глупые и отнюдь не глухие люди, и просто невозможно представить, что они не понимают, что делали и делают, или не понимают сути и значения многочисленных здравых предложений. Очевидно, что принимаемые ими решения носят чисто политический характер.



Наверняка понимало руководство ЦБ, что делает, и когда игнорировало многократные предупреждения о том, что нельзя хранить резервы в долларах, фунтах и евро и что они могут быть в любой момент арестованы. На заседаниях Национального финансового совета об этом, в частности, неоднократно говорил академик Глазьев. Арест после начала СВО более 300 млрд долларов резервов - это ровно то, о чем руководство ЦБ много раз предупреждали. Но ответственности за арест валютных резервов России, как мы знаем, никто не понес…



Хождение по замкнутому кругу (повышение ставки - сокращение инвестиций - снижение технологического уровня - падение конкурентоспособности - девальвация рубля - всплеск инфляции - повышение ставки) неизбежно продолжится… Аргументы Эльвиры Набиуллиной не убеждают население, удивляют, мягко говоря, профессионалов, возмущают и разоряют бизнес.



На последнем совещании по экономическим вопросам наличие проблем в экономике признал и Михаил Мишустин, обеспокоенный тем, что на фоне высокой ставки бизнес перешел от инвестиций к сберегательной политике и размещению своих средств на депозитах. А может ли быть иначе, если ставки по кредитам заведомо сильно превышают рентабельность любого легального бизнеса?



Выступая в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме, президент Путин поставил задачу перехода к "экономике предложения" - суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, но и, что особенно важно, сама его формирует. Экономика предложения предполагает масштабное наращивание производительных сил, освоение передовых технологий, создание целых отраслей. Цели прекрасные, но на вопрос, как их можно добиться без инвестиций, де-факто заблокированных решениями денежных властей, ответа нет, и, судя по всему, не будет…



Именно поэтому, перечисляя условия, выполнение которых необходимо для достижения страной суверенитета, вопрос о чистке/смене элиты я поставил на первое место. Когда элита не заинтересована в развитии страны, любые здравые предложения и науки, и бизнеса отправляются прямиком в корзину. Это уже происходило в нашей недавней истории, в частности с глубоко проработанной Программой социально-экономического ускорения СССР на основе научно-технического прогресса, провозглашенной в апреле 1985 года на пленуме ЦК КПСС при Михаиле Горбачеве. Элиту позднего СССР научно-технический прогресс так же, как и ускорение развития страны, уже мало интересовали, все ее мысли, очевидно, были направлены на возможность проведения приватизации и распихивания по карманам государственной собственности…



Об идеологии



На пленарной сессии Валдайского клуба в Сочи Путин говорил, что нам "…выпало жить в эпоху кардинальных, по сути, революционных перемен, не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века". В переломные моменты истории всегда многократно возрастает роль идеологии - системы общественно значимых целей и ценностей, которые определяют программу действий.



В соответствии со статьей 13 Конституции в России действует запрет на государственную идеологию, но де-факто (в соответствии со статьей 2 Конституции, объявляющей права и свободы человека высшей ценностью) установлена либеральная государственная идеология. В XIX веке Достоевский охарактеризовал русский либерализм как нападение "на самую Россию". Слова гениального писателя не потеряли актуальности и в ХХI веке. Либеральный Запад под лозунгами свободы, демократии и прав личности пытается строить "дивный новый мир" инклюзивного капитализма. За красивыми словами о свободе, равенстве, заботе о населении скрываются истинные цели хозяев денег - заменить национальные государства властью транснациональных корпораций, ввести цифровой контроль над населением, обеспечить свободу исключительно для избранных и прочие столь же "высокие" замыслы в интересах "золотого миллиарда". Запад предлагает человечеству некую новую "нормальность" с кризисом морали, девиантным поведением, бесконечно тиражируемой ложью, "справедливыми" войнами, тоталитарными сектами и т. д. и т. п. В этом новом мире, по задумке Запада, нет места сильной и суверенной России, и против нее ведется война на уничтожение.



Русская цивилизация всегда стояла на идее справедливости. Во времена СССР великая идея социального равенства (равенства возможностей) воспринималась как высшая форма справедливости. Ради нее советские люди совершали подвиги, она превратила СССР в великую державу. После распада СССР мы отказались от своих идей и символов, от своего советского прошлого, обеспечившего России сильную экономику и колоссальный моральный авторитет в мире. Но нельзя сегодня успешно противостоять Западу на основе западного образа мысли и защищать свои интересы с тех же идеологических позиций, которые завели страну в тупик, превратили ее в государство периферийного капитализма.



Только выход из либеральной идеологической парадигмы позволит сорвать планы Запада по полной отмене России и превращению ее в бензоколонку без ядерного оружия, о чем всегда там мечтали.



В одном из своих последних выступлений Фидель Кастро сказал: "Капитализм имеет тенденцию воспроизводиться при любой общественной системе, потому что он коренится в эгоизме и низменных инстинктах людей. У человечества не остается иной альтернативы, кроме преодоления этого противоречия, потому что иначе оно попросту не сможет выжить". Мир, по его мнению, стоит перед альтернативой - стать лучше или исчезнуть. Именно идея "стать лучше" объединяет сегодня мировое большинство в движении к новому мироустройству.



На этом пути России необходимо окончательно отмежеваться от капиталистических либеральных ценностей. Во многих отношениях Россия, к ужасу наших местных либералов, уже стала полным антиподом Запада. Почти прекратилось огульное охаивание советского прошлого. Даже в идеологию постепенно вносятся отдельные элементы советскости, прекратилась демонизация Сталина и антисоветские высказывания. Началось постепенное выздоровление общества после тяжелой травмы 90-х, а начало СВО ознаменовало его новый этап. В ходе боевых действий формируется новый человек, готовый на подвиг и самопожертвование и хорошо понимающий разницу между истинными ценностями, на которых испокон веков стоял Русский Мир, и ложными.



Сегодня даже на Западе, живущем с ощущением кризиса и утраты своего влияния, проснулся интерес к трудам Карла Маркса и В.И. Ленина, внимательно изучается успешный опыт Китая. Профессор Техасского университета Джеймс Гэлбрейт даже заговорил о возможности выстраивания в США государственного социализма или принятии неких гибридных решений. Растет понимание того, что из-за стремительного развития цифровых технологий плановое управление начинает превосходить рыночное, демонстрируя максимальную эффективность при едином собственнике средств производства.



Россия с ее традиционно солидарным жизнеустройством и идеями приоритета справедливости перед законом и торжества правды над правом исторически тяготела к социалистическим идеям. И за 30 с лишним лет после развала СССР ситуация не изменилась. По опросам социологов, две трети граждан России хотели бы жить при социализме. И доля сторонников социализма постоянно увеличивается. Я убежден, что идеи социалистической ориентации экономики и стратегического планирования будут встречены в обществе с одобрением.



Революция сверху



Когда на пленарной сессии "Валдая" Путин произнес эпохальные слова о том, что он не хочет возвращения к политике до 2022 года, на следующий день в "Московском комсомольце" вышла статья с заглавием "Путин признал предательство элит: началась революция сверху". Действительно началась или это только авторские хотелки журналиста?



Сейчас президентский стаж Владимира Путина составляет 20 лет. Он без преувеличения один из самых опытных и уважаемых политиков в мире, пользующийся огромным доверием народа. Получив страну в состоянии полной разрухи и разгула дикого капитализма, он сумел отвести ее от края пропасти. Во многих ситуациях за эти годы президент был вынужден избегать крутых виражей и руководствоваться принципом врачей "не навреди". В некоторых случаях логика обстоятельств оказывалась сильнее логики его намерений. Не исключено, что так было и в 2014 году, когда Россия присоединила Крым, а вопрос с Донецкой и Луганской Республиками остался нерешенным. Готов ли президент сегодня к наступательной стратегии и революции сверху? И какой у него выбор? А выбора, собственно говоря, нет.



В условиях ведущейся войны с коллективным Западом без революции сверху нас неизбежно ожидает контрреволюция извне с последующей контрреволюцией пятой колонны и триумфом смердяковщины, что может сокрушить Россию как великую державу и один из полюсов нового мироустройства. Все мосты были сожжены 24 февраля 2022 года при начале СВО, а теперь путь у нас один - только вперед, к обретению полного суверенитета через обновление элиты, смену экономической модели и новую идеологию. И Победа, несомненно, будет за нами!



29.11.24 Источник - zavtra.ru

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