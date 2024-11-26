Неужели биткоин лучше золота? бычьи тенденции на рынке криптовалют продержатся до января-февраля следующего года, - В.Катасонов

10:22 30.11.2024 Валентин Катасонов



Инвесторы и эксперты часто сравнивают золото и криптовалюты. Прежде всего, обращая внимание на некоторое сходство этих двух финансовых инструментов. Сходство заключается в том, что золото и классические криптовалюты ограничены в объеме. Количество золота ограничено его запасами в недрах. Количество "монет" криптовалют детерминируется инициаторами проектов таких валют. Например, для наиболее известной в мире криптовалюты биткойн (ВТС), "майнинг" ("добыча") которой начался 3 января 2009 года, предельное количество "монет" было установлено в размере 21 миллион. По данным на октябрь 2024 года, уже добыто около 19,7 миллионов "монет" ВТС, осталось для майнинга еще около 1,3 миллиона (6,2% лимита).



В отличие от большинства других финансовых инструментов, которые в основном используются для инвестиций (облигации, акции, векселя, банковские депозиты, различные деривативы и др.) золото и криптовалюты претендуют на то, чтобы исполнять роль денег. Т.е. быть мерой стоимости, средством обмена и средством платежа. Золото было деньгами на протяжении многих веков и даже тысячелетий. Золото и деньги были синонимами. Криптовалюты – явление новое. Но с самого момента их появления нам говорили, что это, в первую очередь, деньги. Что следует из самого названия этого инструмента: "крипто-валюта". Деньги и валюта, согласно словарям, - почти полные синонимы.



Главным "козырем" криптовалюты считается то, что ее создатель, владелец и пользователь может сохранять свою анонимность и добиваться конфиденциальности операций. Благодаря применению технологии распределенного реестра (блокчейн). Конечно, это некоторое преувеличение (не буду сейчас отвлекаться на обсуждение этого важного специального вопроса). Но нельзя не признать, что на фоне других финансовых инструментов криптовалюта действительно имеет низкую "прозрачность".



Но ведь, наверное, то же самое можно сказать и про золото. При желании владелец золота может обеспечивать свою анонимность (вернее, не делать факт владения золотом достоянием общественности и государства). А при использовании золота в качестве средства обмена и платежа также добиваться конфиденциальности. В этом смысле преимущества золота бесспорны по сравнению с обычными наличными и особенно безналичными деньгами.



Правда, различий между золотом и криптовалютами гораздо больше. Как я отметил, золото имеет историю в несколько тысячелетий, а первые криптовалюты родились на рубеже XX - XXI вв.



Золото имеет, конечно, разные формы: природные слитки (после добычи из недр), песок (после добычи на приисках), монеты, стандартные слитки (полученные после аффинажа), ювелирные изделия и проч. Но если его расплавить, то будет то, что в химии называется Au (от лат. Aurum), в периодической системе Менделеева элемент под номером 79, металл желтого цвета с постоянными физическими характеристиками (удельный вес, электропроводность, температура плавления и проч.). Как шутники говорят: "Золото – оно и в Африке золото". Можно добавить: то золото, которое было при царе Соломоне, оно точно такое же при Трампе и Путине.



А вот мир криптовалют пестрый. Образно говоря, от многообразия криптовалют в глазах рябит. Причем пестроты все больше. В конце 2013 года число криптовалют оценивалось в 50. Через год их число увеличилось на порядок - до 500. На сегодняшний день в обращении в мире находится около 10 тысяч видов криптовалют. И еще имеется несколько тысяч видов криптовалют, которые созданы, но операций с ними не проводилось. Примечательно, что одновременно с появлением каждый год большого количества новых видов "монет" "умирает" немало родившихся ранее видов. В 2014 году "умерло" 37 видов, в 2015 году – 27 видов, в 2016 году – 32 вида. А затем смертность стала стремительно нарастать. Вот цифры "смертности" криптовалют за последние годы: 2020 г. – 1.806; 2021 г. – 5.724; 2022 г. – 3.520; 2023 г. – 289.



Золото, замечу, в отличие от криптовалют не умирает. Оно может лишь менять форму. Может менять своих владельцев. Владельцы золота могут умирать, золото же бессмертно.



Золото считается самыми надежными деньгами, т.к. они имеют внутреннюю стоимость. Золото – классические товарные деньги. Криптовалюту справедливо называют инструментом, который не имеет внутренней стоимости. Криптовалюта даже не имеет привязки к каким-то физическим активам или товарам.



Отсюда вытекает, что покупательная способность золота имеет большую устойчивость. Конечно, даже желтый металл может менять свою покупательную способность. Но обычно такие колебания не являются резкими и просматриваются на отрезках времени, измеряемых десятилетиями.



А вот криптовалюта зачастую используется не как деньги, а как инструмент азартной игры, а потому ее покупательная способность сильно колеблется. То есть имеет высокую волатильность. Такую высокую, что ее покупательная способность может опускаться до нуля. Такое в недолгой истории криптовалют случалось уже не раз.



Конечно, энтузиасты криптовалют пытаются совершенствовать этот инструмент, придать ему стабильность и свойства денег. Одним из достижений в этой области считается создание инструмента под названием "стабильная монета" (англ. – stablecoin). Стабильность цены и покупательной способности такой цифровой валюты, как говорят ее инициаторы, достигается за счет привязки инструмента к цене какой-то официальной валюты (чаще всего доллару), золота, нефти, других товаров. Но вот в 2022 году рухнул привязанный к доллару стейблкойн TerraUSD (UST). Цена этой "твердой" цифровой валюты на рынке опустилась ниже двух центов. Держатели и инвесторы потеряли на падении курса более 600 млрд долларов. Доверие к стейблкойнам резко упало.



Впрочем, в позапрошлом году и весь рынок криптовалют стал сдуваться. Если в начале 2022 года капитализация всего криптовалютного рынка была равна 2,31 трлн долларов, а в конце – лишь 829 млрд долл. Произошло сжатие рынка почти на 2/3.



Наглядно падение рынка видно на примере главной криптовалюты – биткойна. За второй квартал 2022 года цена одной "монеты" ВТС упала с 45 тыс. до 19 тыс. долларов. В позапрошлом году стали говорить о самом сильном за всю короткую историю крипто-бизнеса кризисе. И даже о том, что начался закат всей крипто-индустрии. "Триггерами" кризиса и заката называли жесточайший запрет криптовалют в Китае (введен в сентябре 2021 года; предусматривал уголовную ответственность за нарушения); сильные ограничения на операции с криптовалютами в США (особенно после обвала на рынке в 2022 году цифровой валюты UST); так называемую "пандемию ковида"; запуск санкционной войны против России (после 24 февраля 2022 г.) и т.д.



Правда, полного заката крипто-индустрии не произошло. В следующем, 2023 году рынок криптовалют отыграл часть потерь предыдущего года. капитализация мирового рынка криптовалют удвоилась и достигла 1,6 трлн долларов. Оживал и биткойн. Так, в январе его цена варьировала в диапазоне 16,5 тыс. – 23,6 тыс. долларов, а в декабре уже в диапазоне 38,0 тыс. – 44,2 тыс. долларов.



Отыгрывать потери рынок продолжал и в этом году. Наконец, в июле 2024 года удалось выйти на уровень начала 2022 года – примерно 2,3 трлн долларов. И примерно на этом же уровне (отдельные отклонения я не беру в расчет) рынок оставался в октябре. Некая стабилизация без сенсационных падений и взлетов (хотя по отдельным криптовалютам колебания были большими). В качестве примера можно привести биткойн. Летом и первые два месяца осени цена ВТС колебалась в диапазоне от 60 тыс. до 70 тыс. долларов. В последний день октября она равнялась 69,7 тыс. долларов. Это примерно тот рекордный уровень цены на знаменитую криптовалюту, который был достигнут в ноябре 2021 г. Таким образом, рынку потребовалось два года для того, чтобы вернуться на исходные позиции.



А уже в первых числах ноября начался беспрецедентно резкий взлет криптовалютного рынка. 13 ноября цена биткойна пробила психологическую планку в 90 тысяч долларов. 18 ноября цена биткойна уже достигла рекордного значения - более 93 тыс. долл. Капитализация рынка ВТС перевалила за 1,8 трлн долл., а всего рынка криптовалют – за 3 трлн долларов. Монета ВТС по рыночной стоимости обогнала серебро и лидера нефте-индустрии – компанию Saudi Aramco. Как подсчитали эксперты, биткоин стал седьмым по величине капитализации активом в мире.



Главной причиной такого крипто-взрыва многие считают победу Дональда Трампа в президентских выборах. Об этой победе стало известно окончательно 6 ноября. И на это немедленно отреагировали все рынки. И каждый рынок по-своему. Реакция рынка криптовалют была "бычьей" (т.е. начался рост котировок, пошла игра на повышение). Кстати, "бычьей" была реакция и фондовых рынков. Но реакция некоторых рынков была "медвежьей", т.е. началась игра на понижение. В первую очередь, это рынки нефти и золота.



Сейчас я хочу обратить внимание на рынок золота. Цены на золото 6 ноября опустились на 3% к предыдущему дню, до 2660 долларов за тройскую унцию. Хотя 7 ноября подросли до 2707 долл. (на 1,8%), но 8 ноября опять снизились – до 2689 долл., или на 0,7%.



Эксперты считают, что некоторое ослабление рынка золота обусловлено тем, что инвесторы достаточно энергично и оперативно переориентировались с рынка желтого металла на рынок криптовалют; такая переориентация может быть объяснена тем, что Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал свою поддержку рынку криптовалют. А вот по золоту никаких прямых обещаний со стороны Трампа не исходило.



Некоторые уже поспешили сделать заявления о том, что победа Трампа – это победа крипты и поражение золота. Биткойну уже до конца года обещают повышение цены до 125 тыс. долларов. А в более отдаленном будущем – аж до 1 миллиона долларов за монету.



Что касается золота, то в середине ноября оно пережило недельное снижение цены на 5% (до 2550 долларов за тройскую унцию) - самое серьезное недельное падение с 2021 года. Золоту прочат на ближайшие месяцы ценовую стагнацию на уровне 2600 долларов за унцию. Сторонники крипты обратили внимание на такое символическое событие: цена одной монеты ВТС стала выше, чем цена одного килограмма драгоценного металла (в настоящее время она находится в диапазоне 83-84 тыс. долларов).



Да, временный перевес оказался на стороне крипты. Но думаю, что он продержится до конца первого квартала следующего года. Причин несколько. Одна из них – некоторое оживление американской экономики. Но это оживление искусственное и временное, оно было создано нынешней администрацией Джо Байдена для того, чтобы демократам помочь выиграть президентские выборы. Еще одна существенная причина: надежды крипто-валютчиков на то, что Трамп сдержит свои обещания по поддержке частных цифровых валют. Но эти надежды вряд ли оправдаются.



Обнадеживающих обещаний со стороны Трампа был целый ворох.



Во-первых, уволить в первый же день своего пребывания в Белом доме председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, который в команде Джо Байдена проявлял особую нетерпимость в отношении крипты.



Во-вторых, создать в США стратегический резерв биткоинов с возможностью включения его в состав официальных международных резервов Америки.



В-третьих, создать в стране благоприятные возможности для майнинга криптовалют, в том числе за счет дополнительной генерации электрической энергии.



В-четвертых, создать для крипто-бизнеса благоприятный налоговый режим (в частности, освободить от уплаты налога прирост стоимости криптовалютных активов).



Одним словом, Трамп обещал сделать Америку "крипто-столицей планеты". Подобного рода обещания были обусловлены тем, что число крипто-энтузиастов в американском электорате возросло. Кроме того, Трампу помогали продвигаться к победе многие известные и влиятельные американцы, которые являются ярко выраженными крипто-энтузиастами. Наиболее известный из них – Илон Маск. Кстати, и другие кандидаты на пост президента также выражали свою поддержку криптовалюте. Такие, например, как губернатор Флориды республиканец Рон Десантис. Или демократ Роберт Кеннеди. У меня есть предположение, что многие кандидаты на пост президента США выражали свою поддержку криптовалюте вынужденно. Потому что были (и остаются) противниками цифрового доллара Федеральной Резервной Системы США. Все они были категорически и искренне против цифрового доллара, называя его электронным (цифровым) концлагерем. А цифровой доллар можно запустить лишь в том случае, если ему не будут мешать криптовалюты. Цифровая валюта центрального банка и криптовалюты несовместимы, они не могут сосуществовать. По этой причине кандидаты на пост президента США почти единодушно поддержали криптовалюты. По принципу: "Клин клином вышибают". Или: "Из двух зол выбираем меньшее".



Что касается Трампа, то он искренний противник как цифрового доллара, так и криптовалют. Свое отвращение к криптовалютам он озвучивал еще в ходе своей прошлой предвыборной кампании (2016 г.). Также во время пребывания в Белом доме. Между прочим, в 2018 году он поручил своему министру финансов Стивену Мнучину избавить Америку от крипты или, по крайней мере, максимально ее ограничить. Команда Трампа этого сделать не успела. Уже после того, как Трамп покинул в 2021 году Белый дом, он продолжал выступать с резкой критикой криптовалюты. И лишь в начале нынешнего года развернулся в этом вопросе на 180 градусов. Или, как говорят, "переобулся".



Так что спешу разочаровать сторонников крипты: как минимум Трамп ее поддерживать не будет (а борьбу с цифровым долларом продолжит, но не методом "клин клином вышибают", а другими способами). Так что некоторое ослабление золота по отношению к биткойну и другим ведущим криптовалютам закончится, по моим оценкам, где-то в конце первого – начале второго квартала следующего года. Я нахожусь на стороне тех немногочисленных экспертов, которые считают, что бычьи тенденции на рынке криптовалют продержатся до января-февраля следующего года. И что биткойн может дотянуть до 100 тыс. долларов. А затем тенденция сменится на медвежью, и цена биткойна упадет примерно вдвое.



Что касается золота, то я думаю, что исторический ценовой рекорд в 2800 долларов за тройскую унцию (зафиксирован на Нью-Йоркской бирже по фьючерсам 30 октября 2024 г.) будет превышен в январе-феврале следующего года. Только что аналитики Goldman Sachs Group Inc. подтвердили свой октябрьский прогноз о подъеме цены золота до 3000 долларов за унцию к концу 2025 г. Думаю, что это весьма консервативный прогноз. Упомянутая планка в 3000 долларов может быть преодолена раньше. Этому будут способствовать такие факторы, как дальнейшее обострение геополитической ситуации в мире, явно обозначившаяся тенденция к дедолларизации, рост американского государственного долга (который продолжится и даже может ускориться при Трампе).



26.11.2024 Источник - zolotoy-club.ru

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