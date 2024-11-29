Джихадисты за 3 дня взяли Алеппо. Им недосуг сопли жевать

10:36 30.11.2024

Сирийские повстанцы захватили Алеппо



(CA) - Повстанческие силы в Сирии взяли под контроль несколько районов во втором по величине городе страны Алеппо, утверждает британская мониторинговая группа. Об этом же заявляют сами повстанцы. Об этом пишет Би-Би-Си.



Бойцы оппозиции во главе с исламистской группировкой боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) со среды начали наступление на контролируемые правительством районы и к пятнице достигли Алеппо.



Сирийские власти в субботу закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город, сообщили Reuters три военных источника, в то время как сами повстанцы, выступающие против президента Башара Асада, заявили, что достигли центра Алеппо.



Они возвращаются в город впервые с 2016 года, когда Асад и его союзники - Россия и Иран - отбили Алеппо, а повстанцы согласились отступить из него после нескольких месяцев бомбардировок и осады.



Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) утверждает, что к вечеру пятницы повстанцы контролировали больше половины города.



Сирийская армия в пятницу при этом заявляла, что смогла восстановить контроль над позициями, которые были захвачены повстанцами в сельской местности провинций Идлиб и Алеппо. Правительство также заявляет, что подкрепление уже достигло города Алеппо и вытесняет повстанцев.



Москва пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам, утверждают источники Reuters, по их данным, новое вооружение начнет поступать в течение следующих 72 часов. Пока же сирийской армии было приказано следовать приказам о "безопасном отступлении" из основных районов города, куда вошли повстанцы, сообщили три военных источника агентства.



Мустафа Абдул Джабер, командир повстанческой бригады "Джейш аль-Изза", сказал, что их быстрому продвижению на этой неделе способствовало отсутствие поддерживаемой Ираном живой силы в провинции Алеппо, пишет Reuters.



Источники, связанные с турецкой разведкой, утверждают, что Анкара, которая поддерживает повстанцев, дала зеленый свет наступлению. Однако представитель МИД Турции Онджу Кеджели заявил в пятницу, что Турция стремится избежать нестабильности в регионе, в то время как атаки повстанцев подрывают соглашение о деэскалации.



По сообщению прокремлевского Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, вечером 29 ноября Алеппо почти полностью перешел под контроль ХТШ и союзников, боевики находятся уже в центре города, празднуют победу и запускают салюты.