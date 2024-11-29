 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.11.2024
10:36  Джихадисты за 3 дня взяли Алеппо. Им недосуг сопли жевать
10:22  Неужели биткоин лучше золота? бычьи тенденции на рынке криптовалют продержатся до января-февраля следующего года, - В.Катасонов
09:20  Когда мосты сожжены: три составные части суверенитета, - Сергей Батчиков
09:09  Алеппо и Идлибский халифат: ситуация резко обострилась, - Али Эрдем Кез
08:42  Al Mayadeen: Джихдисты за 2 дня захватили почти половину Алеппо
08:36  Ужесточение миграционной политики сделает РФ менее привлекательной для мигрантов, - readovka.
08:32  России предстоит нарастить добычу "цифрового золота" для нейросетей, - Анастасия Башкатова

06:47  Зеленский реорганизовал управление ВСУ: Сырский сдал командование Сухопутных сил генералу Драпатому
06:26  Еще не забытое старое: конфликт в Сирии обострился впервые за пять лет, - А.Костина
06:23  Федеративная республика Турции. На что готова Анкара ради членства в ЕС, - Ст.Тарасов
06:03  БРИКС и Турция: стоит ли спешить раскрывать объятия? - Ю.Кузнецов
05:39  Ливан в руинах: последствия бомбардировок Израилем ужасают, - репортаж Дарьи Асламовой
05:27  "Орешник" - ступень нашего восхождения к Русской Мечте, - Александр Проханов
05:22  "Взлетели, обгадились, улетели": армия России опозорила F-16 на весь мир
04:12  Эпическая битва за Часов Яр: штурмовики ВС РФ теснят бандеровский гарнизон с юга, а наши ДРГ везде
04:08  Глава МО России Белоусов вновь гостит в стране Ким Чен Ына. Явно что-то затевают
03:58  В Казахстане объявили в розыск бизнесмена Мусу, отказавшегося передать России "Буран"
02:54  Новый Трамп в эпоху новых технологий. Цифровизация становится стержнем решения многих проблем, - Владимир Овчинский
02:36  Казахстанский регулятор продал $1 млрд для поддержки национальной валюты
02:30  В Узбекистане разрешили передавать вокзалы и железнодорожные составы в частные руки
01:09  Важнейший визит Путина в Казахстан. Одумаются ли элиты Центральной Азии? - Айнур Курманов
01:07  Сергей Савчук: США устанавливают контроль над российским газом
00:59  Подписаны важные соглашения, однако и проблемы остаются. К итогам визита Путина в Казахстан, - Никита Мендкович
00:31  НАТО-лайт, или ОБСЕ как еще один инструмент западной экспансии, - ФСK
00:30  Аллистер Хит: Трамп – последний шанс спасти загнивающий Запад от окончательного упадка
00:29  Почему в Китае усложнили продажу товаров в РФ, - "Известия"
00:20  Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии, - Татьяна Стоянович
00:15  Когда мосты сожжены: три составные части суверенитета, - Сергей Батчиков
00:11  НАТО поделила Украину на четыре части: обнародована схема оккупации, - МК
00:05  Арахамия – загадочный американский паук в банке Зеленского, - Михаил Павлив
00:04  Акела промахнулся: Штаты обречены на второй Вьетнам, - Виктория Никифорова
00:03  Как нефтяные гиганты помогали обогащаться Кулибаеву, выяснили иностранные расследователи
00:02  "Это горький прогноз: Европа должна настроиться на раздел Украины и усиление России" – аналитик Bild Ян Бреммер
00:01  Мигрантов обяжут оформлять в Москве карту иностранца с QR-кодом
00:00  КазАрмия. Махсут Гусейнов стал новым командующим войсками регионального командования "Астана"
Пятница, 29.11.2024
23:20  Майдан в Грузии не стихает, - Е.Лужбина
15:44  CNN: план Трампа по Украине, который коварный Путин ждал почти три года
15:34  Как в Таджикистане дискриминируют беременных женщин
15:31  Битва за Арктику: Северному флоту России готовят ловушку у берегов Гренландии
15:28  К 2037 году Таджикистан станет "зеленым"
15:25  Узбекистан. Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов перейдет на работу в Администрацию президента
15:20  Патриарх Кирилл назвал Россию "ковчегом спасения", "удерживающим" мир от прихода Антихриста
15:16  Reuters: Киев пустил иностранных репортеров к обломкам ракеты "Орешник" ... искать чипы из посудомойки
14:51  Матерый буржуин-русофоб Уилл Ротшильд сгорел в своем доме на Голливудских холмах
14:00  Rogandar: 500 летняя история доминирования Запада за 10 минут (видео)
13:42  Удары Израиля разбудили сирийских боевиков. Дамаск столкнулся с натиском протурецких группировок
13:33  В Астане Путин раскрыл планы на "Орешник", - МК
13:32  Орбан, Фицо, а теперь и Джорджеску в Румынии – "страшный сон" Евросоюза и НАТО усугубляется, - ФСK
13:22  Кипр подготовил "продуманный долгосрочный план" по присоединению к НАТО
13:20  Дин Лижэнь (Китай) - Доммарадж Гукеш (Индия). В Сингапуре начался матч за мировую шахматную корону
13:11  Суда идут: контейнерные перевозки по Каспию планируют нарастить с 2025 года
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Джихадисты за 3 дня взяли Алеппо. Им недосуг сопли жевать
10:36 30.11.2024

Сирийские повстанцы захватили Алеппо

(CA) - Повстанческие силы в Сирии взяли под контроль несколько районов во втором по величине городе страны Алеппо, утверждает британская мониторинговая группа. Об этом же заявляют сами повстанцы. Об этом пишет Би-Би-Си.

Бойцы оппозиции во главе с исламистской группировкой боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) со среды начали наступление на контролируемые правительством районы и к пятнице достигли Алеппо.

Сирийские власти в субботу закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город, сообщили Reuters три военных источника, в то время как сами повстанцы, выступающие против президента Башара Асада, заявили, что достигли центра Алеппо.

Они возвращаются в город впервые с 2016 года, когда Асад и его союзники - Россия и Иран - отбили Алеппо, а повстанцы согласились отступить из него после нескольких месяцев бомбардировок и осады.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) утверждает, что к вечеру пятницы повстанцы контролировали больше половины города.

Сирийская армия в пятницу при этом заявляла, что смогла восстановить контроль над позициями, которые были захвачены повстанцами в сельской местности провинций Идлиб и Алеппо. Правительство также заявляет, что подкрепление уже достигло города Алеппо и вытесняет повстанцев.

Москва пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам, утверждают источники Reuters, по их данным, новое вооружение начнет поступать в течение следующих 72 часов. Пока же сирийской армии было приказано следовать приказам о "безопасном отступлении" из основных районов города, куда вошли повстанцы, сообщили три военных источника агентства.

Мустафа Абдул Джабер, командир повстанческой бригады "Джейш аль-Изза", сказал, что их быстрому продвижению на этой неделе способствовало отсутствие поддерживаемой Ираном живой силы в провинции Алеппо, пишет Reuters.

Источники, связанные с турецкой разведкой, утверждают, что Анкара, которая поддерживает повстанцев, дала зеленый свет наступлению. Однако представитель МИД Турции Онджу Кеджели заявил в пятницу, что Турция стремится избежать нестабильности в регионе, в то время как атаки повстанцев подрывают соглашение о деэскалации.

По сообщению прокремлевского Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, вечером 29 ноября Алеппо почти полностью перешел под контроль ХТШ и союзников, боевики находятся уже в центре города, празднуют победу и запускают салюты.

Источник - CentralAsia
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732952160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Позволяющий повысить доходность аграрной отрасли закон одобрили сенаторы
- Спикер Мажилиса принял участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Объединенных Арабских Эмиратов
- Как изменилось отношение общества и политической элиты к первому президенту РК?
- В Астане прошло Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
- Соблюдение и полноценное исполнение закона по обеспечению безопасности женщин и детей – на контроле Национальной комиссии
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Правительству пора готовить антикризисную программу
- РК, КНР и РФ укрепляют связи в сфере e-commerce
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  