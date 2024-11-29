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ВС РФ наращивают силы на западном берегу Оскола – итоговая сводка Readovka за 29 ноября
12:52 30.11.2024

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 29 ноября в разрезе СВО. Русские войска расширили плацдарм на западном берегу реки Оскол у пгт Двуречная. СВР России сообщила о планах НАТО ввести войска на Украину для попытки заморозить конфликт.

Прорыв-провокация и реальный плацдарм



Русские войска продолжают наращивать численность сил в зоне высадки на западном берегу Оскола в лесном массиве у пгт Двуречная. Несмотря на скудность поступающей с мест информации, можно уверенно сказать, что плацдарм не просто усилился, получив подкрепления, он разросся до размеров, угрожающих ВСУ. Новомлынск прочно контролируется русскими подразделениями, ВС РФ также сформировали "пояс обороны" по оврагам, уходящим на запад от села. Благодаря этому положение наших сил на плацдарме упрочилось и позволило приступить к его дальнейшему расширению. Стало также известно, что русские штурмовики сумели закрепиться в северо-восточной части пгт Двуречная, используя прилегающие лесные массивы как прикрытие. Учитывая то, что противник в указанном секторе малочислен, его возможности по проведению контратак весьма ограничены. Судя по действиям ВС РФ, подразделения ВСУ пребывают в глухой обороне, они сами не в силах даже эффективно обороняться, не говоря о том, чтобы вынудить русскую армию отказаться от атакующих действий. А это говорит о многом, так как ее продвижение не может поддерживаться бронетехникой.

Отдельным вопросом стоит поднять недавно прозвучавшее в среде отечественных военных блогеров заявление, что подразделения ВС РФ, ранее действовавшие в промышленной зоне Купянска, якобы были выбиты украинскими частями из города. Данное утверждение со ссылкой на неназванные источники широко распространилось и тем самым сформировало не совсем адекватную оперативную картину в глазах обывателя. Всему виной ошибка в термине, что в военных вопросах имеет крайне важное значение, так как плановый отход и вынужденное отступление в результате давления противника – фундаментально разные вещи. Суть вопроса состоит в том, что ВС РФ специально в течение определенного времени действовали в городской черте Купянска и тем самым "примагнитили" к себе вообще все наличные силы противника из окрестностей и соседних секторов. Именно это привело к тому, что позиции ВСУ на берегу реки Оскол у пгт Двуречная оказались пустыми. Как только плацдарм был сформирован, расширен и усилен, то задача ложного прорыва в Купянск оказалась выполненной, а командование дало приказ на отход русским передовым подразделениям. Стоит упомянуть и еще один момент – в рамках рассуждений о мнимом "выбивании" ВС РФ из городской промзоны сообщалось о том, что ВСУ якобы перебросили из сектора своей активности в Курской области весомые подкрепления, которые якобы и обеспечили оттеснение наших войск. Задается справедливый вопрос – если ВСУ пошли на ослабление своей главной медийной операции ради спасения Купянска, то от чего же эти якобы прибывшие подкрепления еще никак не обозначились в действиях против русского плацдарма у пгт Двуречная? Ведь надо отдавать отчет в том, что он в перспективе несет для незалежной куда большую угрозу, чем прорыв в восточную часть Купянска. А наличие лишних сил у украинской группировки на Купянском направлении не могло бы обойтись без решительной попытки уничтожить плацдарм в момент максимальной уязвимости последнего. Однако ВСУ в первые и последующие дни его существования действенных мер против него не предприняли. Соответственно, можно прийти к выводу, что фальшивый прорыв, как только достиг цели – был свернут. И говорить о том, что "ВС РФ были выбиты" – это ретрансляция укрТВ. Объективная оперативная картина требует осторожности в использовании тех или иных формулировок.

Но не стоит думать о том, что отход русской армии из промышленной зоны Купянска наконец даст командованию незалежной возможность высвободить личный состав для удара по плацдарму у пгт Двуречная. Наши части находятся менее чем в километре от городской черты, и в случае если неприятель решит выделить из населенного пункта силы для формирования ударного кулака против плацдарма, то прорыв в Купянск повторится. ВСУ попали в ситуацию, когда они вынуждены держать гарнизон в постоянном напряжении без возможности отвлекаться на другие задачи, а русский плацдарм тем временем продолжает усиливаться и расширяться.

Шаг ва-банк

Пресс-служба Службы внешней разведки России сообщила о том, что страны Запада готовятся ввести на Украину свои воинские контингенты общей численностью в 100 тыс человек. По информации разведведомства, Германия, Польша, Румыния и Британия готовятся развернуть войска на контролируемых режимом Зеленского территориях с целью принуждения России к остановке боевых действий, тем самым заморозив конфликт, что является главной задачей НАТО в целом и США в частности. СВР также сообщила, что цель, которую ставит перед собой Запад – это попытаться навязать России угрозу начала новой мировой войны. План Альянса также подразумевает восстановление боевого потенциала ВСУ.

Не стоит сомневаться в информации от разведслужбы РФ. Подобное планирование ведется уже давно, и началом его стоит считать появление первых сообщений о планах немецкого военного концерна Rheinmetall организовать на территории Украины свое производство, относящихся еще к началу 2023 года. Всегда выглядело странным то, что европейский военный производитель планирует вкладывать громадные средства в развертывание собственных мощностей на территории, где они станут законной мишенью. А вот планирование этого на основании расчета, при котором конфликт будет заморожен, уже видится чем-то достоверным. Но важно понимать, несмотря на то, что информация СВР на все 100% соответствует действительности, как сложится ситуация в будущем, не может знать никто. Но, к сожалению, вероятность таких действий Альянса крайне велика. Мотивация Запада к подобному потенциальному шагу диктуется не "миротворчеством", а жаждой наживы. Зеленский ведь пообещал ему недра страны и "заложил" украинцев, сделав их придатком и расходным материалом военных амбиций НАТО. А ослепленный алчностью всегда падает в пропасть.

Упорядочить крипту. Закон о налогообложении цифровой валюты подписан президентом

Владимир Путин подписал закон о порядке налогообложения цифровой валюты. Нововведений несколько, и все это в конечном счете можно считать полезным упорядочиванием отрасли хозяйства.

Во-первых и в-главных, цифровая валюта признается имуществом. При этом майнинг и продажа не облагаются НДС. Доходы от сделок облагаются НДФЛ в обычном порядке – 13%, если речь о сумме до 2,4 млн рублей, и 15% – свыше 2,4 млн. Режим самозанятого для майнинга не применяется.

При этом обязательно сообщать в налоговые органы, кто добывает крипту, а стоимость определяет рынок. Расходы на майнинг относят к налоговым вычетам.

Все это хорошо и полезно, поскольку майнинг в нашей жизни уже давно и прочно, вреда как такового он не наносит, и сама по себе "крипта" – это полезный инструмент. Вопрос исключительно в том, чтобы упорядочить данное занятие, вывести его из серой зоны, создать понятные для всех исполнимые правила жизни. "Биток" когда-то наделал шуму, к нему относились просто неадекватно, но сейчас волна хайпа спала, и, безусловно, регламентация этой отрасли – это даже не полезное, а неизбежное решение. В России есть целый ряд регионов с избытком электроэнергии, и промышленный майнинг – это отличное направление для бизнеса – ну, и неплохой способ пополнить казну. Князю прибыль – белке честь.

Вчера, 28 ноября, главным событием дня стало освобождение ВС РФ села Сонцовка севернее Курахово.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732960320


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