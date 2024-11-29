ВС РФ наращивают силы на западном берегу Оскола – итоговая сводка Readovka за 29 ноября

12:52 30.11.2024

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 29 ноября в разрезе СВО. Русские войска расширили плацдарм на западном берегу реки Оскол у пгт Двуречная. СВР России сообщила о планах НАТО ввести войска на Украину для попытки заморозить конфликт.



Прорыв-провокация и реальный плацдарм



