Гадательная магия. Новолуние в сердце Скорпиона: чем грозит декабрьская "ось катастроф"

13:01 30.11.2024 Особое влияние новой Луны испытают на себе представители огненных знаков зодиака



Наина Курбанова



Декабрь 2024 года открывается и закрывается знаковыми астрономическими событиями - двумя новолуниями. Так, 1 декабря Луна и Солнце встретятся в огненном знаке Стрелец на так называемой оси катастроф и в соединении с мощной звездой Антарес. Эти события вызывают широкий интерес как у ученых, так и у астрологов. Подробнее о том, какие изменения несет первое зимнее новолуние и почему соединение с Антаресом вызывает столько обсуждений, - в материале "Известий".



Фазы Луны: почему они меняются



Понимание лунных фаз имеет важное значение как для астрономических процессов и феноменов, так и для культурных или социальных феноменов. Положение спутника по отношению к Земле заметно влияет и на окружающую среду: от него зависят приливы и отливы, уровень воды и изменения температуры.



С древности люди верили, что с циклом фаз Луны связано и состояние здоровья. Так, в зависимости от положения спутника человек может испытывать склонность к депрессивным состояниям или периоды высокой продуктивности, перепады настроения или же плохое самочувствие.



В западной культуре четырьмя основными фазами Луны являются новолуние, первая четверть, полнолуние и третья четверть, также называемая последней. Они постепенно и циклически сменяют друг друга в течение периода синодического месяца (около 29,5 средних солнечных суток).



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Когда Солнце и Луна оказываются на орбите по одну сторону от Земли, Луна находится в фазе новолуния, а ее обращенная к Земле сторона не освещена Солнцем. Видимость спутника в этом случае не станет лучше ни в какой-либо географической точке нашей планеты, ни при пересечении Луной линии горизонта.



На этапе первой четверти (растущей Луны) освещенной оказывается ровно половина видимой части Луны, причем, в отличие от последней четверти, доля ее освещенности в этот момент увеличивается. Данная фаза наступает через неделю после новолуния.



В период, когда Солнце и Луна находятся на противоположных сторонах Земли, звезда полностью освещает спутник, и начинается самая красивая фаза - полнолуние. Астрономы отмечают, что период данной фазы в течение нескольких часов может происходить так называемый оппозиционный эффект, который объясняется полным исчезновением для земного наблюдателя теней на поверхности спутника. По мере того, как освещенность Луны уменьшается, наступает последняя четверть, или убывающая Луна. Лучшее время для наблюдения - перед восходом Солнца.



Точное время наступления новолуния в декабре 2024 года



Декабрь откроется мощным новолунием и завершится им же в новогоднюю ночь. Первое астрономическое явление пройдет 1 декабря в 09:21 мск. В фазу новой Луны спутник совсем не видно. Слабо освещенный диск можно будет разглядеть в Москве и во многих других городах незадолго до новолуния или спустя время после него, но только в случае ясного неба. Следующая фаза начнется 2 декабря.



Новолуние 1 декабря будет уникальным по нескольким причинам. Оно пройдет в знаке Стрельца в соединении со звездой Антарес, расположенной в созвездии Скорпиона. Астролог Юлия Пугачева отмечает, что одно из самых ярких небесных тел часто ассоциируется с разрушением, трансформацией и великими переменами. Подобный тандем активирует "ось катастроф", которая астрологически связана с кризисами, переломными моментами и масштабными событиями.



- Звезда Антарес, расположенная на оси 9 градуса Стрельца, исторически связывалась с воинственной энергией. В древней астрологии ее называли сердцем Скорпиона и приписывали ей влияние на страсти, конфликтные ситуации и стремление к лидерству, - дополняет эксперт.



Отметим, что Антарес - это красный сверхгигант, расположенный примерно в 550 световых годах от Земли. Ее визуальное сияние не оказывает прямого физического влияния на нашу планету.



По общему мнению эзотериков, это идеальный момент для постановки целей и "посева" намерений. Астролог и таролог Натали Райдо подмечает, что энергия Стрельца в первую очередь направлена на долгосрочные планы, расширение горизонтов и поиск смысла жизни.



- Стрелец считается знаком учителей, морали, творчества и глубоких размышлений. Однако соединение Луны с Антарес может предвещать большие изменения в жизни. Так, неожиданные проверки на прочность весь период новолуния будут требовать от нас проявления терпеливости и дипломатичности, - говорит астролог.



В связи с этим данный период провоцирует амбиции и страсть, обещает глубокие трансформации не только в личной жизни отдельного человека, но и большие перемены в жизни всего общества.



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"Ось катастроф": что это в астрологии, влияние на человека



В астрологии "ось катастроф" относится к двум особым точкам зодиакального круга, которые расположены точно напротив друг друга в проекции на эклиптику - это Альдебаран и Антарес. Первое небесное тело попадает в 9-й градус созвездия Близнецов, а второе - в 9-й градус Стрельца. Так, если мы проведем прямую от одной звезды к другой, получим ту самую ось.



Астрологи говорят, что во время зарождения их науки данные звезды находились на углах гороскопа, то есть в точках равноденствий (осеннего и весеннего) и солнцестояний (летнего и зимнего). Они "сторожили" стороны света и, соответственно, времена года. Так, Альдебаран был привратником Востока, а Антарес - Запада.



Традиционно звезды считаются зловредными, их оппозиционное положение в зодиаке и создало идею об оси катастроф.



В своих трудах российский астролог Павел Глоба характеризует звезду Альдебаран как одну из священных, но при этом связанных с дьяволом и злом. Она провоцирует насилие и постоянные несчастья. В случае звезды Антарес астролог не был так критичен в своих высказываниях.



"На бытовом уровне звезда страшная, на более высоких - получше. Звезда черной магии, часто сатанизма. На МС (середина неба) - человек попадает под власть магии. На Асценденте - сатанинские инициации, человек становится проводником сил зла. На границе четвертого дома - это неизбежное разрушение, связанное с родителями, брошенный ребенок, страшное детство, детские комплексы на всю жизнь. Антарес всегда дает страхи на всю жизнь, постоянные столкновения со злой силой", - пишет астролог.



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В то же время, сербский астролог Александр Имширагич упоминает в своем труде, что обе звезды традиционно несут негативный характер, который можно констатировать по-разному. Так, период звезды Альдебаран указывает на успех и дает удачу в любых начинаниях (поскольку ассоциируется со всем, что восходит). Звезда Антарес может придать человеку дополнительную силу, неустрашимость и готовность к действию.



Некоторые эзотерики поддерживают мысль сербского астролога и также утверждают, что "ось катастроф" принесет в жизнь человека тотальные изменения. Однако перемены могут быть как положительными, так и отрицательными. По словам специалистов, важно в этот период реалистично оценивать свои возможности, не торопиться с решениями и действиями, а также помнить: все новое - хорошо забытое старое.



Новолуние 1 декабря 2024: что можно и нельзя делать



Новолуние всегда связано с началом нового цикла. Однако в этот раз, учитывая мощную энергию Антареса, эзотерики предлагают дополнительные аспекты. Они особенно советуют прислушаться к знакам, снам или интуитивным озарениям.



Помимо привычных для новолуния действий, связанных с планированием и постановкой целей, Юлия Пугачева отмечает, что в этот день стоит отпустить прошлое. Так, 1 декабря подходит для ритуалов прощания с ненужным - будь то вещи, эмоции или отношения. Можно также заняться духовными практиками, такими как медитации и чтение книг.



В то же время, астролог советует избегать поспешных решений. Ведь из-за высокой эмоциональной напряженности это время не подходит для серьезных изменений, особенно в области финансов, работы или отношений.



- Влияние Антареса может усилить страсти, а новолуние - обострить недопонимание. Экстремальные виды спорта, дальние поездки или рискованные мероприятия лучше отложить, - предупреждает эксперт.



Кроме того, Натали Райдо напоминает, что новолуние в Стрельце приходится на период ретроградного Меркурия. По ее словам, это может не только вызвать в воспоминаниях психологические триггеры, но и вернуть в нашу жизнь людей из прошлого.



- При таком совпадении планет не стоит рисковать и давать слабинку старым эмоциям. Ведь существует высокая доля вероятности, что данные ситуации могут только дестабилизировать и привести к потере сил. Поэтому этот день следует провести без суеты и возможных встреч, посвятив свое время оздоровительным процедурам. В любом случае, провести выходной дома будет полезным и приятным решением, - говорит эксперт.



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Новолуние в Стрельце окажет влияние на всех представителей зодиакального круга. Однако особенное влияние этот период почувствуют представители огненных знаков зодиака - Овны, Львы и Стрельцы. Они переживут сутки с наибольшими качелями.



- Людям, родившимся под этими знаками, стоит соблюдать особую осторожность. Уже с первых дней новолуния они могут испытать неимоверную тягу встретиться с бывшими или попробовать расставить все точки над "и". В этот период главное - найти время для приятных дел, например, заняться спортом, погулять на свежем воздухе и т. д, - говорит Натали Райдо.



Новолуние у Водолеев, Близнецов и Весов пройдет довольно эмоционально. Но ощущение нестабильности может перерасти в нервное заедание стресса вредной едой. Представители этих знаков должны постараться найти дело по душе и с головой окунуться в подготовку к новогодним праздникам.



Тельцы, Девы и Козероги могут ощущать повышенную тревожность, хотя никаких оснований для этого не будет. Очень важно обратить свое внимание на построение новых целей и возможности их достижения. А солевые ванны или поход в спа-салон помогут не только расслабиться телом, но и перезагрузить свои мысли, выбросив весь негатив из головы.



Представителям водных знаков - Ракам, Скорпионам и Рыбам - повезло чуть больше. Астрологи рекомендуют им сосредоточиться на выполнении давно отложенных дел. В эти дни лучше постараться больше обращать внимание на происходящее вокруг. Интуиция поможет водным знакам раскрыть особо важные секреты и определиться с новым направлением в жизни. Источник - Известия

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