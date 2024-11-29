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Вокруг российского рубля затеяна опасная игра
13:09 30.11.2024

Ольга Самофалова

На этой неделе доллар доходил аж до 111 рублей, а евро поднимался выше 115. Трехзначный курс для российской валюты становится нормальной реальностью. Еще чуть-чуть - и дошел бы до максимума весны 2022 года в 120 рублей за доллар. Однако власти остановили девальвацию.

Слабеть рубль стал еще в начале августа, и за четыре неполных месяца курс упал почти на четверть. Резкое снижение на этой неделе стало следствием санкций США против Газпромбанка, через который проходят платежи за российский газ от европейских поставщиков. Плюс ограничения США против других российских банков осложнили и иные поступления экспортных платежей в Россию. Таким образом, экспортной валюты стало поступать в страну меньше, а чтобы найти способ обойти новые санкции, потребуется время.

С другой стороны, растет спрос на импорт и импортеры тратят все больше иностранной валюты на закупку товаров. Спрос растет не только потому, что население скупает подарки и готовится к Новому году. К концу года традиционно возрастают бюджетные расходы, так как закрываются многие проекты и сделки, под которые были выделены деньги.

Вот и получается, что валюты стало поступать меньше, вся имеющаяся в стране валюта уходит за границу на закупку импорта и внутри страны остается много рублей. Так экспортно-импортные операции и ослабляют рубль.

В 2022 и 2023 годах, когда рубль показывал чудеса крепости, ситуация с импортом и экспортом была иная. Тогда экспортная выручка из-за санкций тоже просела, но импорт провалился еще сильнее. В итоге приходящая валюта оседала в стране: ее не на что было тратить. Постепенно торговые потоки были перенаправлены с Запада на Восток - и экспортно-импортные операции были налажены.

И здесь рубль поддерживал указ об обязательной продаже экспортерами валютной выручки на 80%. Валюта в стране всегда была. Однако с лета этого года власти постепенно стали уменьшать порог, и с октября он составляет уже лишь 25%. Теперь экспортеры меньше продают валютной выручки на рынок, плюс еще санкции мешают выводить деньги. Это двойной удар по курсу рубля.

Смягчение требований к экспортерам может указывать на то, что сейчас настало время, когда государству выгоднее иметь слабый, а не сильный рубль.

В предыдущие два года важно было наладить импорт, чтобы обеспечить импортными товарами как население, так и бизнес. В одночасье наш рынок бросили многие западные компании, и нужно было срочно решить проблему дефицита - от банальной одежды и обуви до деталей и комплектующих для всевозможных производств. И крепкий рубль очень помог.

Слабый рубль тоже способен помочь российской экономике. Каким образом? Министр финансов Антон Силуанов заявил, что слабый рубль способен поддержать экспортеров в сложных условиях, когда давят и санкции, и снижение цен на нефть. Более того, слабый рубль выгоден бюджету, так как приносит ему дополнительные доходы. Падение курса рубля к доллару только на пять рублей может дополнительно принести бюджету 500-700 миллиардов рублей в год. Таким образом, рост доллара на 20 рублей может дать бюджету прибавку в 2-2,8 триллиона рублей в год.

США начали очередную атаку на доходы России, и в ЕС обсуждают новый, 15-й пакет санкций. Россия может в такой ситуации надеяться на лучшее, но обязана быть готовой к худшему - и именно в финансовом плане.

На этом плюсы для российской экономики не заканчиваются. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов считает, что слабый рубль может принести положительные изменения в экономике России и в сфере импорта товаров. Каким образом? Во-первых, дорогой импорт заставит импортеров искать альтернативных поставщиков, у которых можно приобрести товары дешевле. Вместо зависимости от одного или двух поставщиков появится выбор, у кого покупать, и это сделает экономику России более устойчивой.

С другой стороны, ничто так не способствует развитию отечественного производства, как дорогой импорт. США вот специально вводят пошлины, чтобы сделать импорт из Китая более дорогим и поддержать отечественные компании. Но можно добиться аналогичного эффекта и через слабую валюту.

Такая ситуация не только помогает отечественному бизнесу создавать научные разработки, открывать собственные производства, но и привлекает иностранных партнеров открывать заводы в России или локализовывать уже существующие мощности.

Власти позволили ослабеть курсу рубля, однако вряд ли они дадут рублю уйти к 120 за доллар, как это было весной 2022 года в моменте. Слишком слабый рубль тоже никому не нужен, более того, он может быть опасен. Здесь пролегает очень тонкая грань. Сильная девальвация грозит уже паникой на финансовом рынке, слишком сильным разгоном инфляции, ухудшением благосостояния из-за дефицита и слишком дорогого импорта, падением экспорта и доходов бюджета вместо их роста. Иными словами, слишком слабый рубль может привести к экономическому кризису. Поэтому на этой неделе ЦБ уже сделал первый шаг по поддержке рубля - отказался покупать валюту на рынке до конца года, и рубль отреагировал укреплением. Тем не менее ждать от этой меры отскока курса доллара к 90 рублям не стоит. Возврат более высокого лимита по продаже экспортной выручки был бы куда более действенным шагом. Однако власти могут не желать слишком крепкого рубля или этот шаг сейчас будет не таким эффективным из-за санкций, так как валютную выручку сложно в данный момент вернуть в страну. Скорее всего, трехзначный курс рубля теперь - новая реальность, которая поможет российской экономике справиться с новыми ударами Запада.

И сейчас нет никаких сомнений в том, что в декабре Банк России вновь поднимет ключевую ставку - вопрос лишь насколько: с 21% до 22%, 23% или даже до 25%? Такая жесткость необходима, чтобы нивелировать отрицательное последствие слабого рубля - разгон инфляции. Импортные товары становятся дороже. А это не только готовая одежда, телефоны и прочее - это еще и комплектующие, детали, семена, из которых в России производят товары и продукты. В конечном счете более дорогой импорт обеспечит рост расходов почти любому бизнесу. Легче будет тем компаниям, у которых зависимость от импортных поставок минимальна.

Источник - РИА Новости
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