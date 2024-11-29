Тихоокеанский шторм. США начали облаву на Китай, - Сергей Кожемякин

22:11 30.11.2024 Тихоокеанский шторм. США начали облаву на Китай



Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена в Лиме не разрядила напряжение в отношениях двух стран. Наоборот, США примеряют роль охотника, расставляя флажки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Курс на "политическую облаву" наверняка продолжит администрация Трампа.



Пекин предлагает мир



Ноябрь оказался богат на международные форумы. В Рио-де-Жанейро прошел саммит "большой двадцатки", а в другой части южноамериканского континента, в Лиме, собрались главы стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).



Объединяя государства с разными, можно сказать, противоположными политическими и экономическими системами, эти организации не являются формализованными блоками. Скорее, это площадки для обмена мнениями и постановки злободневных вопросов. Ждать решения серьезных проблем от них не стоит, зато саммиты таких объединений позволяют измерить "международную температуру", поняв основные тенденции мировой политики. Важны при этом не только пленарные заседания.



В случае с АТЭС событием, привлекшим интерес даже больший, чем собственно форум, стала встреча председателя КНР с президентом США. Дело, разумеется, не в Байдене - "уходящей натуре", остаток политической карьеры которго измеряется неделями. Главным объектом внимания был Си Цзиньпин. От него ждали оценок перспектив китайско-американского сотрудничества при Трампе.



И эти слова прозвучали, причем не в виде намеков, а как четкая декларация. Напомнив, что цель Пекина - здоровые и устойчивые отношения с Вашингтоном, председатель КНР заявил о готовности работать с новой администрацией "для урегулирования разногласий и расширения сотрудничества на благо двух народов".



Си Цзиньпином обозначены "красные линии", отделяющие нормальные международные связи от гегемонизма. "В отношениях между двумя великими державами ни одна из стран не может трансформировать другую в соответствии со своими собственными желаниями и не может подавлять другую силой, не говоря уже о том, чтобы лишить другую страну ее законного права на развитие для сохранения собственных лидирующих позиций", - подчеркнул он.



Руководитель КНР предостерег Вашингтон от вмешательства в двусторонние споры в регионе и организации провокаций вокруг Тайваня, Южно-Китайского моря и Корейского полуострова. "Сдерживание Китая неразумно, неприемлемо и обречено на провал", - заключил Си Цзиньпин.



То, что Белый дом отзовется на призывы к разуму, мягко говоря, маловероятно. Это подтвердилось на том же саммите АТЭС. Проведя трехстороннюю встречу, главы США, Японии и Южной Кореи договорились "противостоять опасному и дестабилизирующему сотрудничеству между КНДР и Россией". Было объявлено о создании секретариата для формализации трехстороннего союза и укрепления совместной системы противоракетной обороны. Кроме того, на полях саммита Байден провел переговоры с главой тайваньской делегации Линь Синьи.



Тенденция сближения позиций демократов и республиканцев, которую "Правда" подробно анализировала в номере от 8-11 ноября с.г., в отношении КНР проявляется, пожалуй, ярче всего. Придя к власти, Байден не отказался ни от одной карательной инициативы администрации Дональда Трампа. Повышенные пошлины на китайскую продукцию были сохранены и даже увеличились. В мае этого года США установили тарифы от 25 до 100 процентов на ввоз электромобилей, солнечных батарей и другой продукции. Из 79 млрд долл., которые Вашингтон выручает от таможенных пошлин, 77 млрд приходятся на импорт из КНР.



К этому нужно добавить санкции против китайских компаний и лиц за сотрудничество с Россией, ужесточение контроля за полупроводниковыми технологиями. Совсем недавно американский минторг потребовал от тайваньского производителя TSMC прекратить поставку чипов Китаю. Там послушно согласились…



Участники облавы



И уж конечно, наивно ждать смягчения политики от "второго издания" Трампа. Ключевые посты в правительстве займут ярые противники Пекина. Выдвинутый Трампом на должность госсекретаря сенатор Марко Рубио входил в число инициаторов всех антикитайских инициатив последних лет, включая нападки из-за ситуаций вокруг Гонконга и Тайваня, "нарушения прав человека", спекуляции вокруг "искусственного происхождения" COVID-19. Американское общество, призывает Рубио, должно сплотиться для "преодоления китайского вызова и сохранения факела свободы для будущих поколений". За эту политику ненависти Пекин внес будущего госсекретаря в санкционные списки.



Под стать Рубио претендент на пост советника президента по национальной безопасности Майк Уолтц. Выступая на мероприятии, организованном фондом Рейгана, он обвинил Си Цзиньпина в намерении "заменить западные ценности диктатурой технологического надзора". Если не остановить противника сейчас, предупреждает Уолтц, КНР захватит Тайвань и установит контроль над важнейшими судоходными путями. А финансист и будущий министр торговли Говард Лютник поддержал удушающие пошлины, способные, по его уверениям, принести США 400 млрд долл.



Характерен доклад близкого к команде Трампа фонда "Наследие". Он советует уделять особое внимание Азиатско-Тихоокеанскому региону, чтобы "ограничить китайские амбиции и лишить Китай плацдарма в военных операциях". В унисон этим идеям звучит двухпартийный закон "О тихоокеанском партнерстве", принятый палатой представителей США. Для сопротивления "доминированию злонамеренных субъектов" [читай: Китаю] конгрессмены требуют ежегодного обновления тихоокеанской стратегии, расширения связей с Японией, Австралией, Новой Зеландией и странами Океании.



Республиканцы и демократы совместными усилиями превращают регион в главную арену глобального противостояния. Их тактика напоминает облаву, при которой кольцо охотников постепенно сжимается, направляя жертву навстречу гибели. Главная задача США на нынешнем этапе - собрать как можно больше участников жестокой игры.



Подписанием соглашений об обмене развед-информацией и передаче военных технологий завершился визит главы Пентагона на Филиппины. Вместе со своим коллегой Гилберто Теодоро Ллойд Остин заложил фундамент координационного центра на базе Кэмп-Агинальдо. Офицеры двух стран будут разрабатывать здесь совместные операции. Напомним, Манила предоставила Пентагону несколько баз, и американские военные "обживаются" здесь ускоренными темпами. Весной на северный остров Лусон были доставлены комплексы Typhon, способные запускать ракеты "Томагавк" и SM-6. Поводом стали совместные учения, однако теперь вооружения решено оставить на неопределенный срок.



Другой провокацией стали американо-филиппинские маневры в Южно-Китайском море, включающие отработку захвата островов. Это неприкрытый вызов Пекину, который Манила обвиняет в посягательстве на ее суверенитет. В госдепе пригрозили, что действие договора 1951 года о взаимной обороне распространяется на филиппинские корабли, которые будут подвергнуты атакам КНР "в любой точке моря". Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший одним из первых поздравил Трампа с избранием, заявив, что "непоколебимый союз двух стран служит процветанию по обе стороны Тихого океана".



Углубляется сотрудничество США, Великобритании и Австралии в рамках блока AUKUS. Стороны подписали соглашение о совместной разработке гиперзвукового оружия, договорившись к 2028 году провести как минимум шесть летных испытаний. Канберра объявила о начале подготовки персонала для атомных подводных лодок, которые, по соглашению с Вашингтоном и Лондоном, будут строиться на местных верфях.



В деятельность AUKUS втягиваются другие страны. США, Австралия и Япония запустили новый формат трехсторонних консультаций в сфере безопасности. На первой же встрече было решено повышать оперативную совместимость вооруженных сил и сотрудничать в области военных разработок. Японская амфибийная бригада будет регулярно тренироваться на севере Австралии, где уже развернуты 2 тыс. американских морских пехотинцев. В самой Японии Пентагон планирует разместить ракеты средней дальности и подразделение космических сил.



Приближение тайфуна



Как обычно, экспансия преподносится как собственное желание стран-партнеров США. Президент островного государства Палау Сурангел Уиппс обвинил Китай в нарушении морских границ, призвав Вашингтон разместить зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот". Вместе с Микронезией и Маршалловыми островами Палау имеет с США договор о "свободной ассоциации". Последний означает передачу Вашингтону функций обороны и в значительной степени внешней политики. В этом году соглашения были продлены на двадцатилетний срок, в обмен островным странам обещана помощь на 7 млрд долл.



Успешными для региональной стратегии Белого дома стали итоги саммита Форума тихоокеанских островов - организации, объединяющей 18 стран Океании. Статус двух колониальных владений США - Гуама и Американского Самоа - повышен с наблюдателей до ассоциативных членов, что позволит им выступать на пленарных заседаниях и выдвигать кандидатов в рабочие группы.



Вашингтон наверняка использует это для закрепления своих позиций. Начальник штаба американских ВВС Дэвид Олвин обнародовал концепцию "Гибкое боевое развертывание", подразумевающую создание сети военных баз и аэродромов на Тихом океане. Начаты работы по восстановлению военной инфраструктуры на Тиниане - одном из Марианских островов. Ведется подготовка нового соглашения о статусе сил с Фиджи. США намерены нарастить масштаб учений на Тихом океане, хотя их уже проводится сорок с лишним каждый год. В октябре Пентагон провел маневры Great Power War, включающие высадку десанта на островах и уничтожение противника.



Наверняка не ослабнет и значение Тайваня как центрального пункта антикитайской политики. При первом сроке Трампа продажи оружия острову резко выросли. США выделили 11 пакетов военной помощи на 21 млрд долл. (при Байдене объем продаж составил лишь 7 млрд). Президент установил прямые контакты с руководством Тайваня, чего избегали его предшественники.



Поэтому есть большая вероятность того, что Тайбэй получит не только ракетные комплексы NASAMS, чьи поставки одобрены Белым домом в конце октября, но и другие вооружения. Спустя считанные дни после победы Трампа стало известно о планах Тайваня запросить оружия более чем на 15 млрд долл. Среди них эсминец с боевой системой "Иджис", 60 истребителей F-35, комплексы "Пэтриот".



Комиссия по обзору отношений США и Китая при американском конгрессе между тем призвала включить остров в группу "НАТО Плюс", объединяющую важнейших союзников Вашингтона вне альянса. Как отмечается, это облегчит поставки оружия и технологий. Предлагается также учредить "фонд союзников Тайваня", выделяя помощь тем, кто имеет официальные дипотношения с Тайбэем. Ответом Пекина на эти действия стал отказ министра обороны Дун Цзюня от встречи с Остином на полях саммита "АСЕАН Плюс" в Лаосе.



В "облаву" на Китай затягиваются государства, пытающиеся придерживаться нейтралитета. 18-19 ноября представители военных ведомств США и Индонезии провели переговоры, обсудив сотрудничество. Последнее развивается весьма динамично. Вашингтон выделил 8 млн долл. на строительство морского учебного центра в Батаме и укрепление системы наблюдения за морскими территориями. Цель все та же: спровоцировать столкновения с КНР в Южно-Китайском море. Стороны провели серию совместных учений, среди которых Super Garuda Shield в августе-сентябре, Keris MAREX в ноябре и т.д. В закупках вооружений Индонезия ориентируется на Запад, закупив истребители и подводные лодки у Франции, транспортные самолеты и вертолеты у США, боевые корабли у Италии.



Вьетнам 19 ноября получил пять учебно-тренировочных самолетов Beechcraft T-6 Texan II - первую партию из двенадцати машин, заказанных у США. Их предполагается использовать для патрулирования Южно-Китайского моря - как и полученные ранее катера Metal Shark. Также Вьетнам получил доступ к платформе осведомленности в морской сфере SeaVision, используемой Вашингтоном и его союзниками. Частью американской стратегии являются соглашения с Ханоем в полупроводниковой сфере и добыче редкоземельных металлов.



Следовать авантюристической политике элит хотят далеко не все. На Тайване нормализации отношений с КНР требует партия "Гоминьдан", имеющая большинство в местном парламенте. В Австралии городской совет Аделаиды отверг планы строительства атомных подводных лодок. Против подчинения интересам США все активнее выступают жители Филиппин и других стран.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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