Динамика акций: ожидает ли Грузию украинский сценарий, - Иван Дубровин

00:00 01.12.2024

30 ноября 2024,



Решение властей страны поставить на паузу вопрос о евроинтеграции активизировало протесты оппозиции

Иван Дубровин



Акции протеста оппозиции вспыхнули в Тбилиси с новой силой после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить вопрос о евроинтеграции до 2028 года. Десятки силовиков были ранены в стычках со сторонниками оппозиции на улицах столицы в ночь на 29 ноября. Вечером того же дня демонстранты снова собрались у здания парламента. При этом эксперты уверены, что у противников действующей власти не хватит сил, чтобы повторить сценарий украинского майдана. О потенциале оппозиции и реакции еврочиновников на действия Тбилиси - в материале "Известий".



Оппозиция продолжает протесты в Тбилиси

Беспорядки охватили Грузию после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о том, что ставит на паузу процесс евроинтеграции. Оппозиция не согласна с решением властей отложить до 2028 года переговоры с Брюсселем по вступлению страны в ЕС.



Если предыдущие акции протеста проходили достаточно мирно, то в ночь на 29 ноября спецназ применил водометы и слезоточивый газ против протестующих, которые жгли мусорные баки, покрышки, бросали в правоохранителей дымовые шашки и другие предметы, пытались ослепить их лазерами. В результате, по данным МВД, пострадали 32 полицейских, 43 протестующих были задержаны. Вечером 29 ноября сторонники оппозиции снова вышли на акцию протеста перед зданием парламента.



По мнению Кобахидзе, беспорядки стали следствием "заранее организованного и спланированного насилия радикальной оппозиции". Учитывая ситуацию в столице республики, секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии призвала российских граждан воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей.



Происходящее в Тбилиси, конечно, воскрешает в памяти события ноября 2013 года в Киеве. Тогда решение украинского правительства приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом стало поводом для масштабных и многомесячных акций протеста оппозиции на майдане, которые в итоге привели к государственному перевороту в феврале 2014 года. Бывший депутат грузинского парламента Петре Мамрадзе считает, однако, что повторение украинского сценария Грузии не грозит.



- У оппозиции на это не хватит сил, и у нее нет никакой стратегии. Единственная их стратегия состоит в том, чтобы просто продолжать протест. Но сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которых отличает самая прозападная позиция и которые сейчас кричат, что спасают Грузию, слишком малочисленны. Со стороны молодежи у них также мало сторонников, чтобы устраивать серьезные акции протеста. Никакого более-менее общенародного протеста нет и быть не может. А главное: в правящей партии и в государственных структурах нет никакого раскола. Я считаю, что "цветной революции" в Грузии не будет, - подчеркнул политолог.



протесты

Митинг протеста, после того как правительство приостановило процесс подачи заявок на вступление в ЕС до 2028 года, перед зданием парламента в Тбилиси, Грузия, 29 ноября 2024 года



Стоит отметить, что закон "О прозрачности иностранного влияния", который и стал одной из причин охлаждения отношений между Тбилиси и Брюсселем, был принят, по признанию Ираклия Кобахидзе, именно как ответная мера на предыдущие попытки западной оппозиции свергнуть законную власть - после парламентских выборов в 2020 году и во время протестных акций в 2022 году.



Грузинская оппозиция, представленная четырьмя парламентскими партиями, все равно не смогла даже выдвинуть единого лидера. Поэтому на протестной акции 28 ноября особая роль принадлежала президенту страны Саломе Зурабишвили. Вслед за заявлением Кобахидзе гражданка Франции Зурабишвили обвинила правящую партию "Грузинская мечта" в конституционном перевороте, назвав себя единственным представителем легитимной власти в стране. Она заявила, что уже встретилась с послами стран Евросоюза и попросила их сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов.



Перейти в отступление: ЕС готов разморозить процесс евроинтеграции Грузии

Но Тбилиси решил поставить на паузу этот вопрос до 2028 года

Реальная роль Зурабишвили сводится лишь к тому, что она еще некоторое время будет президентом и в этом статусе может делать какие-то официальные заявления, отметил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.



- Собственных сторонников у нее нет, и весь смысл состоит только в должности. После выборов нового президента она спокойно уедет во Францию. Оппозиции же трудно выбрать своего лидера. Отличие происходящего в Грузии от событий на Украине в том, что украинские власти в 2013 году стеснялись отдавать полиции ясные приказы, а нынешние власти Грузии не стесняются, - сказал он.



Как на ситуацию в Грузии реагирует ЕС

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что незаинтересованность грузинских властей идти по пути евроинтеграции вызывает "крайнее разочарование". В ответ на это "Грузинская мечта" обвинила дипломата в дезинформации. "На самом деле грузинские власти подчеркнули, что они будут тщательно следить за выполнением Соглашения об ассоциации, и к 2028 году 90% Соглашения об ассоциации будут выполнены", - говорится в заявлении департамента коммуникации партии. Соглашение об ассоциации между Грузией и Евросоюзом, подписанное летом 2014 года, давало ряд преимуществ в торговле с ЕС.



Кобахидзе пообещал, что Грузия примет дипломатические меры, если посол ЕС не изменит риторику и не прекратит вмешиваться во внутренние дела страны. Кроме того, премьер-министр снова упрекнул ЕС в шантаже, отметив, что происходящее вокруг Грузии напрямую связано с попытками Запада втянуть страну в конфликт на Украине еще в 2022 году.



- Они продолжаются и сейчас. У нас нет оснований полагать, что этот шантаж прекратится в ближайшее время. Он продолжится до окончания войны на Украине. ЕС напрямую был включен в предвыборный процесс в стране, также продолжается вмешательство во внутренние дела Грузии, - заявил политик.



В свою очередь, в Москве считают, что грузинское руководство и общество подвергалось "жесточайшим и оскорбительным нападкам" со стороны Запада. Как отметил 29 ноября замглавы МИД России Михаил Галузин, эти нападки на Тбилиси связаны с его стремлением "защищать традиционные ценности и проводить прагматичную политику, отвечающую национальным интересам грузинского народа".



В Евросоюзе, впрочем, открыто заявляют, что именно законы об иноагентах и о запрете пропаганды ЛГБТ, принятые ранее в этом году, остаются основными препятствиями на пути Грузии в ЕС.



Официальный Брюссель пока никак не прокомментировал решение властей Грузии поставить на паузу вопрос членства страны в ЕС. По мнению Николая Силаева, еврочиновники пока думают, какой ответ дать, чтобы не потерять лицо.



- Вступать или нет в ЕС - это дело добровольное. Грузия в данном случае отложила этот вопрос. ЕС же не может заставить передумать. Тем более что инициатива приостановить переговоры исходила от ЕС, - добавил он.



Пока Европарламент 28 ноября принял резолюцию, призывающую Брюссель наложить санкции на премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и высокопоставленных чиновников "Грузинской мечты". Впрочем, резолюция не носит обязательного к исполнению характера.