Генпрокурор ФРГ Роммель: Нам удалось установить личности двух подозреваемых подрывов "Северных потоков"

00:01 01.12.2024

Генеральная прокуратура Германии продвинулась вперед в расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", установила личности двух подозреваемых. Об этом заявил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель в интервью журналу Der Spiegel.



"Да, мы продвигаемся вперед в расследовании [подрывов „Северных потоков"]. Нам удалось установить личности двух подозреваемых", - сказал Роммель. "На мой взгляд, это успех, на который изначально не обязательно было рассчитывать", - отметил он, добавив, что еще многое предстоит сделать. "Личность других участников, мотивация преступления и, в частности, вопрос о возможной государственной вовлеченности в операцию являются предметом продолжающегося расследования", - подчеркнул генпрокурор ФРГ.