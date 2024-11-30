Алишер Усманов вернулся на пост президента Международной федерации фехтования

00:06 01.12.2024

30.11.2024,

Главный по олимпийскому оружию



Алишер Усманов после двухлетнего перерыва, связанного с добровольной приостановкой исполнения своих обязанностей из-за санкций Евросоюза, вернулся на пост главы Международной федерации фехтования (FIE). Его победа на ташкентских выборах получилась очень убедительной. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, учитывая колоссальный уровень поддержки господина Усманова в фехтовальном сообществе и бесспорность прогресса, которого за полтора десятилетия добилась под его началом FIE. Алишер Усманов пообещал сделать все для того, чтобы фехтование "закрепилось на пьедестале самых популярных олимпийских видов спорта" уже в ближайшие годы.



В субботу в Ташкенте состоялись выборы президента Международной федерации фехтования, одной крупнейших спортивных структур. Победу на них одержал предприниматель Алишер Усманов. Она получилась чрезвычайно убедительной. Алишер Усманов получил 120 голосов, в то время как его единственный соперник, швед Отто Дракенберг,- 26.



Господин Усманов, таким образом, вернул себе должность главы мирового фехтования, которую занимал на протяжении почти полутора десятилетий.



Он впервые возглавил FIE в 2008 году, а затем трижды подряд - в 2012-м, 2016-м и 2021-м - переизбирался руководителем федерации. При этом реальных оппонентов у Алишера Усманова никогда не было. В 2022 году господин Усманов объявил о том, что добровольно приостанавливает исполнение своих полномочий в связи с санкциями Евросоюза, наложенными на него, как и на многих других российских или связанных с Россией предпринимателей, после начала специальной военной операции на Украине.



В том, что, приняв решение после паузы снова баллотироваться на президентскую должность, он добился такого безусловного успеха, нет ничего странного. Дело в том, что уровень поддержки Алишера Усманова, несмотря на обстоятельства, вынудившие его эту паузу взять, остался колоссальным.



Выдвижение господина Усманова поддержали 103 страны, две трети из всех, входящих в состав FIE.



О его безальтернативности как лидера "классического" олимпийского вида говорили многие заметные представители фехтовального сообщества, включая получившего статус временно исполняющего обязанности президента Манолиса Кациадакиса. Господин Кациадакис вскоре после состоявшейся летом Олимпиады в Париже подробно перечислил все составляющие прогресса, достигнутого федерацией под началом господина Усманова. Они затрагивают различные аспекты. Это и укрепление финансовой стабильности FIE, в том числе благодаря созданному Алишером Усмановым благотворительному фонду "За будущее фехтования", и повышение "прозрачности" и качества судейства, и превращение фехтования в едва ли не самый чистый с точки зрения количества допинговых нарушений вид, и имплементация авангардных технологий в борьбе за повышение зрелищности состязаний.



А наиболее явными и доступными для публики признаками совершенного фехтованием рывка были рост "удельного веса" вида в олимпийской программе и расширение географии. На позапрошлой Олимпиаде (в 2021 году в Токио) фехтовальщики впервые разыгрывали 12 комплектов медалей вместо привычных 10. И сражается за эти медали все больше и больше стран. В Париже в олимпийском фехтовальном турнире впервые приняли участие спортсмены из Кабо-Верде, Кении, Нигера, Руанды, Кипра. А призовые места в нем достались атлетам из 13 государств. Этот показатель свидетельствует о высочайшем уровне конкуренции.



В распространенном пресс-службой Алишера Усманова после его победы на выборах заявлении он поблагодарил "международную фехтовальную семью" "за доверие и поддержку", которые "убедили его в правильности решения баллотироваться на пост президента FIE".



"Хочу заверить всех в светлом будущем фехтования и его динамичном развитии. Сделаю для этого все от меня зависящее, несмотря на имевшие в недавнем прошлом место попытки очернить и оклеветать наш любимый вид спорта и сделать его ареной для отнюдь не спортивных видов борьбы",- отметил господин Усманов.



Предприниматель напомнил, что против него "действуют незаслуженные ограничения", которые он "в настоящий момент оспаривает в суде". "В связи с этим заявляю, что всегда руководствовался интересами FIE и впредь буду предпринимать все необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении меня, на FIE и ее деятельность. Я убежден, что впереди у нашего любимого спорта новый виток расцвета и ярких побед. Я уверен, что фехтование достойно того, чтобы закрепиться на пьедестале самых популярных олимпийских видов спорта, и это достижимо уже в ближайшие годы",- резюмировал Алишер Усманов.



Алексей Доспехов