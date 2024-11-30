Дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит принадлежит семье Назарбаева

00:07 01.12.2024

30 ноября 2024



Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и ее сын являются владельцами здания на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором жил главный сыщик Британии Шерлок Холмс в одноименных рассказах Артура Конана Дойла. Об этом сообщает издание Times.



В 2015 году недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву. Они являются дочерью и внуком Нурсултана Назарбаева, бывшего президента Казахстана.



Газета сообщает также, что помимо дома Шерлока Холмса (221В), потомкам Назарбаевых принадлежат также несколько других строений и земля между домами 215 и 237 на Бейкер–стрит.