|17:47 В Сирии снова жарко. Под удар рискуют попасть Алеппо и курдские отряды, - Къ
13:09 Вокруг российского рубля затеяна опасная игра
13:01 Гадательная магия. Новолуние в сердце Скорпиона: чем грозит декабрьская "ось катастроф"
12:55 К вопросу о салафизме, - Павел Густерин
12:52 ВС РФ наращивают силы на западном берегу Оскола – итоговая сводка Readovka за 29 ноября
10:36 Джихадисты за 3 дня взяли Алеппо. Им недосуг сопли жевать
10:22 Неужели биткоин лучше золота? бычьи тенденции на рынке криптовалют продержатся до января-февраля следующего года, - В.Катасонов
09:20 Когда мосты сожжены: три составные части суверенитета, - Сергей Батчиков
09:09 Алеппо и Идлибский халифат: ситуация резко обострилась, - Али Эрдем Кез
08:42 Al Mayadeen: Джихдисты за 2 дня захватили почти половину Алеппо
08:36 Ужесточение миграционной политики сделает РФ менее привлекательной для мигрантов, - readovka.
08:32 России предстоит нарастить добычу "цифрового золота" для нейросетей, - Анастасия Башкатова
06:47 Зеленский реорганизовал управление ВСУ: Сырский сдал командование Сухопутных сил генералу Драпатому
06:26 Еще не забытое старое: конфликт в Сирии обострился впервые за пять лет, - А.Костина
06:23 Федеративная республика Турции. На что готова Анкара ради членства в ЕС, - Ст.Тарасов
06:03 БРИКС и Турция: стоит ли спешить раскрывать объятия? - Ю.Кузнецов
05:39 Ливан в руинах: последствия бомбардировок Израилем ужасают, - репортаж Дарьи Асламовой
05:27 "Орешник" - ступень нашего восхождения к Русской Мечте, - Александр Проханов
05:22 "Взлетели, обгадились, улетели": армия России опозорила F-16 на весь мир
04:12 Эпическая битва за Часов Яр: штурмовики ВС РФ теснят бандеровский гарнизон с юга, а росДРГ везде
04:08 Глава МО России Белоусов вновь гостит в стране Ким Чен Ына. Явно что-то затевают
03:58 В Казахстане объявили в розыск бизнесмена Мусу, отказавшегося передать России "Буран"
02:54 Новый Трамп в эпоху новых технологий. Цифровизация становится стержнем решения многих проблем, - Владимир Овчинский
02:36 Казахстанский регулятор продал $1 млрд для поддержки национальной валюты
02:30 В Узбекистане разрешили передавать вокзалы и железнодорожные составы в частные руки
01:09 Важнейший визит Путина в Казахстан. Одумаются ли элиты Центральной Азии? - Айнур Курманов
01:07 Сергей Савчук: США устанавливают контроль над российским газом
00:59 Подписаны важные соглашения, однако и проблемы остаются. К итогам визита Путина в Казахстан, - Никита Мендкович
00:31 НАТО-лайт, или ОБСЕ как еще один инструмент западной экспансии, - ФСK
00:30 Аллистер Хит: Трамп – последний шанс спасти загнивающий Запад от окончательного упадка
00:29 Почему в Китае усложнили продажу товаров в РФ, - "Известия"
00:20 Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии, - Татьяна Стоянович
00:15 Когда мосты сожжены: три составные части суверенитета, - Сергей Батчиков
00:11 НАТО поделила Украину на четыре части: обнародована схема оккупации, - МК
00:05 Арахамия – загадочный американский паук в банке Зеленского, - Михаил Павлив
00:04 Акела промахнулся: Штаты обречены на второй Вьетнам, - Виктория Никифорова
00:03 Как нефтяные гиганты помогали обогащаться Кулибаеву, выяснили иностранные расследователи
00:02 "Это горький прогноз: Европа должна настроиться на раздел Украины и усиление России" – аналитик Bild Ян Бреммер
00:01 Мигрантов обяжут оформлять в Москве карту иностранца с QR-кодом
00:00 КазАрмия. Махсут Гусейнов стал новым командующим войсками регионального командования "Астана"
|Дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит принадлежит семье Назарбаева
00:07 01.12.2024
30 ноября 2024
Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и ее сын являются владельцами здания на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором жил главный сыщик Британии Шерлок Холмс в одноименных рассказах Артура Конана Дойла. Об этом сообщает издание Times.
В 2015 году недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву. Они являются дочерью и внуком Нурсултана Назарбаева, бывшего президента Казахстана.
Газета сообщает также, что помимо дома Шерлока Холмса (221В), потомкам Назарбаевых принадлежат также несколько других строений и земля между домами 215 и 237 на Бейкер–стрит.