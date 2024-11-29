Китайские продавцы приостанавливают продажи в РФ из-за курса рубля

00:09 01.12.2024

Падение курса рубля побудило некоторых китайских экспортеров временно отказаться от продажи на российских маркетплейсах. По данным газеты The South China Morning Post, решение связано с растущими ожиданиями девальвации российской валюты, снижением прибыли торговцев в связи с колебаниями обменного курса, а также сокращением количества заказов из-за роста цен в России.



По данным издания, сегодня на платформах Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркет" работает около 150 тыс. китайских экспортеров, их число продолжает расти. Опрошенный изданием торговец Джордан Си отметил, что у российских потребителей есть покупательная способность, однако заявил о растущих расходах. "Сейчас девальвация рубля настолько пугает, а количество возвратов товаров настолько велико, как и расходы на логистику, что многим китайским торговцам приходится отказываться от возврата товаров в Китай, и мы теряем много денег",- сказал он.



Специалист по цепочке поставок одежды Пэн Бяо также отметил, что растущие риски приводят к тому, что ряд продавцов предпочитает "подождать и посмотреть". "Немногие хотят отказаться от российского рынка, но нынешние риски заставляют нас сомневаться. Это настоящая дилемма",- подытожил господин Бяо.



Минфин США 21 ноября наложил санкции на 52 кредитные организации, среди которых был Газпромбанк, через которые европейские страны оплачивали российский трубопроводный газ. После этого курс рубля к доллару США превысил отметку 100 руб. 29 ноября официальный курс Банка России составил 109,5782 руб./$.