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В Сирии рухнул статус-кво: Алеппо пал, Иран "подавлен", Дамаск перегруппируется
00:23 01.12.2024

Боевики джихадистского альянса "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ) и их союзники в ходе стремительного наступления к этому часу захватили почти весь город Алеппо. Об этом сообщил "Сирийский наблюдательный центр по правам человека" (SOHR). По данным базирующейся в Лондоне НПО на полдень 30 ноября, сирийские правительственные войска практически без сопротивления покинули второй по величине город арабской республики.

Боевики начали оказавшееся молниеносным наступление против сирийской армии, поддерживаемой Россией и Ираном, с 27 ноября, в тот же день, когда в соседнем Ливане вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и "Хезболлой", близким союзником Дамаска. Перемирие стало результатом почти двух месяцев вооруженного конфликта, наземная фаза которого началась с вторжения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 1 октября в Южный Ливан.

ЦАХАЛ в последние часы наносит интенсивные удары по объектам "Хезболлы" на границе Ливана и Сирии, объясняя это необходимостью пресечь транзит оружия между двумя арабскими странами.

Практически все эксперты по Ближнему Востоку сходятся во мнении, что сирийские боевики, которые все последние годы накапливали силы в провинции Идлиб, воспользовались самым серьезным ослаблением "Хезболлы" в регионе в целом и в САР в частности. ХТШ до прорыва на северную столицу Сирии контролировал районы в Идлибе, а также части соседних провинций Алеппо, Хама и Латакия.

По данным турецкого государственного информагентства Anadolu, подразделения ХТШ вошли в центр Алеппо с запада, 10 тысяч жителей города и окрестных сел бежали в контролируемые правительственными силами районы провинции Идлиб, южнее Алеппо.

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свой источник передает, что боевики продолжают наступление на южном, западном и северном направлениях от Алеппо, вошли в район Рашиддин, захватили научно-исследовательский центр на западе мегаполиса и уже просочились в его южные окраины.

На юге провинции Идлиб обстрелу подверглись позиции боевиков в Эр-Рувайсе, Хан-эс-Сабиле и Маардабсе, сообщает сирийская проправительственная газета "Аль-Ватан". Российская и сирийская авиация наносят удары по позициям противника в горном районе Джебель-эз-Завия к югу от Идлиба и в городе Марея к северу от Алеппо.

Минувшей ночью российская авиация впервые с 2016 года атаковала позиции и скопления боевиков в районе города Алеппо. Однако их продвижение на земле продолжается.

Алеппо в ближайшие часы окажется под полным контролем ХТШ. Под угрозой захвата Международный аэропорт города.

Американское информагентство Associated Press (AP) указывает на отсутствие серьезного сопротивления со стороны сирийских военных на земле, большая часть которых оставляла позиции без боя и с находящимся там вооружением. AP при этом приводит мнение бывшего посол США в Сирии Роберта Форда, согласно которому сирийская армия "в некоторых местах почти разгромлена".

Ночные авиаудары ВКС РФ и ВВС САР совпали с прибытием крупных подкреплений правительственных сил в зону боевых действий. В беседе с агентством France-Presse представитель сирийских служб безопасности на условиях анонимности сообщил об этом.

Сирийская армия, в свою очередь, утверждала накануне, что "отражает" крупное наступление на город.

"Наши силы продолжают отражать крупное наступление вооруженных террористических группировок",
- говорилось в заявлении, в котором также отмечалось, что им "удалось вернуть контроль над некоторыми позициями".
По информации на текущий час, сирийские военные объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против боевиков. В Дамаске заявили, что вывод сил был частью усилий по перегруппировке перед прибытием подкреплений для начала контрнаступления.

Остается неясной роль Турции в произошедшем. Как, впрочем, и позиция ее главного противника в регионе в лице поддерживаемых Соединенными Штатами курдских военизированных формирований.

Согласно сведениям отдельных источников, Анкара "приложила руку" к прорыву в целом лояльных ей боевиков из довольно разношерстного ХТШ. Другая версия - наступление стало сюрпризом и для турок. Хотя с учетом активного присутствия их "советников" на северо-западе САР и плотного разведывательного контроля в северных регионах соседней арабской страны в неведение Турции верится с большим трудом.

Что касается сирийских курдов, то их участие в эскалации также представляется до конца не уточненным. Поступает противоречивая информация: от нейтралитета курдов в вооруженном конфликте между ХТШ и Дамаском до их прямой или косвенной поддержки той или иной стороны противостояния.

На пути к Алеппо боевики добились других серьезных успехов на северном фронте, включая захват стратегически расположенного города Саракиб (провинция Идлиб) на дороге в сирийский мегаполис, примерно в 40 километрах к юго-западу от него.

"Аль-Джазира" со ссылкой на свои турецкие источники передает о взятии ХТШ под контроль "шоссе М-5 (Дамаск - Алеппо), которое является очень мощным логистическим и военным маршрутом переброски" сил и техники.

"Учитывая ситуацию на юге Ливана, оппозиция увидела возможность вернуть эти территории у сирийского правительства",
- добавили собеседники катарского телеканала.
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что "более 14 000 человек, почти половина из которых - дети, были перемещены" в результате боевых действий в Северной Сирии.

Между тем предполагается, что боевики вряд ли смогут продвинуться дальше Северо-Западной Сирии.

"Они ограничены контролем над Идлибом, Алеппо… Думаю, что у них полно дел по управлению нынешней территорией. Я бы не ожидал, что они выйдут за пределы Северо-Западной Сирии в данный момент",
- полагает Колин Кларк, старший научный сотрудник аналитического Центра Суфана (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Он также считает, что развитие событий, "вероятно, вызовет обеспокоенность в Иране", ключевом союзнике сирийского правительства.

"Иранцы подавлены. То, что когда-то было этим грандиозным проектом, эта ось сопротивления, желание создать так называемый шиитский полумесяц, теперь рухнуло",
- утверждает Кларк.
С марта 2020 года в Идлибе действует перемирие, заключенное при посредничестве России и Турции, которое до последнего времени в значительной степени соблюдалось, несмотря на неоднократные нарушения. Теперь статус-кво обрушен и на его восстановление, как можно с уверенностью предположить, могут уйти месяцы.

Одним из признаков этого, а также в целом крайне сложной ситуации в Северной Сирии стала экстренная эвакуация армянской гуманитарной миссии в САР. Министерство обороны Армении приняло решение о временном приостановлении деятельности армянских специалистов гуманитарного разминирования в Алеппо и их возвращения на родину. Как сообщила пресс-служба военного ведомства, поздно вечером 29 ноября весь персонал группы специалистов гуманитарного разминирования и медицинских работников на военно-транспортном самолете Минобороны Армении вернулся в закавказскую республику.

"В последние дни в ряде районов Сирийской Арабской Республики резко обострилась оперативная обстановка и начались активные боевые действия, в результате чего нормальное функционирование группы специалистов гуманитарного разминирования и медработников Армении, выполняющих миссию в районе Алеппо с 2019 года, стало невозможным",
- говорится в сообщении.
Напомним, Армения с февраля 2019 года участвует в гуманитарной миссии в Сирии, став тогда единственным из других государств - членов ОДКБ партнером России в САР. Армянские саперы и медики работали в провинции Алеппо, очищая территорию от мин и оказывая помощь местному населению.

По данным ряда СМИ, Москва пообещала Дамаску срочную дополнительную военную помощь, сообщается, что она начнет поступать в ближайшие 72 часа.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ

Вячеслав Михайлов

Источник - eadaily.com
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