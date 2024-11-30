 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 01.12.2024
01:40  Метеоритные удары по планете не прошли даром. Катастрофизм в истории возникновения жизни на Земле , - И.Лалаянц
00:53  Президент-иноагент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покидать пост по истечении каденции 16/12
00:46  Как изменилось отношение общества и политической элиты к елбасы? Д.Ашимбаев
00:41  Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям
00:34  Дроны с гашишем, проституция и автоугоны: украинский "бизнес" освоил Европу
00:23  В Сирии рухнул статус-кво: Алеппо пал, Иран "подавлен", Дамаск перегруппируется
00:09  Китайские продавцы приостанавливают продажи в РФ из-за курса рубля

00:07  Дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит принадлежит семье Назарбаева
00:06  Алишер Усманов вернулся на пост президента Международной федерации фехтования
00:01  Генпрокурор ФРГ Роммель: Нам удалось установить личности двух подозреваемых подрывов "Северных потоков"
00:00  Динамика акций: ожидает ли Грузию украинский сценарий, - Иван Дубровин
Суббота, 30.11.2024
17:47  В Сирии снова жарко. Под удар рискуют попасть Алеппо и курдские отряды, - Къ
13:09  Вокруг российского рубля затеяна опасная игра
13:01  Гадательная магия. Новолуние в сердце Скорпиона: чем грозит декабрьская "ось катастроф"
12:55  К вопросу о салафизме, - Павел Густерин
12:52  ВС РФ наращивают силы на западном берегу Оскола – итоговая сводка Readovka за 29 ноября
10:36  Джихадисты за 3 дня взяли Алеппо. Им недосуг сопли жевать
10:22  Неужели биткоин лучше золота? бычьи тенденции на рынке криптовалют продержатся до января-февраля следующего года, - В.Катасонов
09:20  Когда мосты сожжены: три составные части суверенитета, - Сергей Батчиков
09:09  Алеппо и Идлибский халифат: ситуация резко обострилась, - Али Эрдем Кез
08:42  Al Mayadeen: Джихдисты за 2 дня захватили почти половину Алеппо
08:36  Ужесточение миграционной политики сделает РФ менее привлекательной для мигрантов, - readovka.
08:32  России предстоит нарастить добычу "цифрового золота" для нейросетей, - Анастасия Башкатова
06:47  Зеленский реорганизовал управление ВСУ: Сырский сдал командование Сухопутных сил генералу Драпатому
06:26  Еще не забытое старое: конфликт в Сирии обострился впервые за пять лет, - А.Костина
06:23  Федеративная республика Турции. На что готова Анкара ради членства в ЕС, - Ст.Тарасов
06:03  БРИКС и Турция: стоит ли спешить раскрывать объятия? - Ю.Кузнецов
05:39  Ливан в руинах: последствия бомбардировок Израилем ужасают, - репортаж Дарьи Асламовой
05:27  "Орешник" - ступень нашего восхождения к Русской Мечте, - Александр Проханов
05:22  "Взлетели, обгадились, улетели": армия России опозорила F-16 на весь мир
04:12  Эпическая битва за Часов Яр: штурмовики ВС РФ теснят бандеровский гарнизон с юга, а росДРГ везде
04:08  Глава МО России Белоусов вновь гостит в стране Ким Чен Ына. Явно что-то затевают
03:58  В Казахстане объявили в розыск бизнесмена Мусу, отказавшегося передать России "Буран"
02:54  Новый Трамп в эпоху новых технологий. Цифровизация становится стержнем решения многих проблем, - Владимир Овчинский
02:36  Казахстанский регулятор продал $1 млрд для поддержки национальной валюты
02:30  В Узбекистане разрешили передавать вокзалы и железнодорожные составы в частные руки
01:09  Важнейший визит Путина в Казахстан. Одумаются ли элиты Центральной Азии? - Айнур Курманов
01:07  Сергей Савчук: США устанавливают контроль над российским газом
00:59  Подписаны важные соглашения, однако и проблемы остаются. К итогам визита Путина в Казахстан, - Никита Мендкович
00:31  НАТО-лайт, или ОБСЕ как еще один инструмент западной экспансии, - ФСK
00:30  Аллистер Хит: Трамп – последний шанс спасти загнивающий Запад от окончательного упадка
00:29  Почему в Китае усложнили продажу товаров в РФ, - "Известия"
00:20  Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в Грузии, - Татьяна Стоянович
00:15  Когда мосты сожжены: три составные части суверенитета, - Сергей Батчиков
00:11  НАТО поделила Украину на четыре части: обнародована схема оккупации, - МК
00:05  Арахамия – загадочный американский паук в банке Зеленского, - Михаил Павлив
00:04  Акела промахнулся: Штаты обречены на второй Вьетнам, - Виктория Никифорова
00:03  Как нефтяные гиганты помогали обогащаться Кулибаеву, выяснили иностранные расследователи
00:02  "Это горький прогноз: Европа должна настроиться на раздел Украины и усиление России" – аналитик Bild Ян Бреммер
00:01  Мигрантов обяжут оформлять в Москве карту иностранца с QR-кодом
00:00  КазАрмия. Махсут Гусейнов стал новым командующим войсками регионального командования "Астана"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям
00:41 01.12.2024

30 НОЯБРЯ 2024,

Генерал Верховцев заявил, что Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям@ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости
Tекст: Вера Басилая

Российский полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в полной готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний, заявил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев.
Российский полигон на архипелаге Новая Земля находится в полной готовности к возобновлению ядерных испытаний, передает ТАСС.

"Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время", – отметил Верховцев.

Он также подчеркнул, что хотя техническая информация, накопленная СССР и США, считается достаточной, возможное возобновление испытаний может быть обусловлено политической необходимостью.

Каслинское литье. Чугун. Коллекционная редкость малого тиража
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее сообщил, что вопрос о возобновлении ядерных испытаний для России актуален на фоне эскалационного курса США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшем будущем в России могут появиться новые ракетные комплексы.

На саммите ОДКБ Путин подчеркнул, что украинской стороне и западным странам следует помнить о наличии у России гиперзвуковых ракет и другого оружия, аналогов которому не существует.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733002860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Позволяющий повысить доходность аграрной отрасли закон одобрили сенаторы
- Спикер Мажилиса принял участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Объединенных Арабских Эмиратов
- Как изменилось отношение общества и политической элиты к первому президенту РК?
- В Астане прошло Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
- Соблюдение и полноценное исполнение закона по обеспечению безопасности женщин и детей – на контроле Национальной комиссии
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Правительству пора готовить антикризисную программу
- РК, КНР и РФ укрепляют связи в сфере e-commerce
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  