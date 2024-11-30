Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям

00:41 01.12.2024

30 НОЯБРЯ 2024,



Генерал Верховцев заявил, что Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям



Генерал Верховцев оценил готовность Новой Земли к ядерным испытаниям@ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

Tекст: Вера Басилая



Российский полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в полной готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний, заявил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-полковник Владимир Верховцев.

Российский полигон на архипелаге Новая Земля находится в полной готовности к возобновлению ядерных испытаний, передает ТАСС.



"Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время", – отметил Верховцев.



Он также подчеркнул, что хотя техническая информация, накопленная СССР и США, считается достаточной, возможное возобновление испытаний может быть обусловлено политической необходимостью.



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Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее сообщил, что вопрос о возобновлении ядерных испытаний для России актуален на фоне эскалационного курса США.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшем будущем в России могут появиться новые ракетные комплексы.



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