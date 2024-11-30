 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 30.11.2024
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Президент-иноагент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покидать пост по истечении каденции 16/12
00:53 01.12.2024

Зурабишвили заявила, что останется президентом Грузии до избрания нового парламента
Зурабишвили: парламент Грузии нелегитимен, президентские выборы откладываются

Саломе Зурабишвили сочла грузинский парламент нелегитимным, сообщает "Новости-Грузия". Поэтому президент Грузии отказалась покидать пост до появления легитимно избранного парламента. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, поскольку парламент является нелегитимным.
"Я останусь вашим президентом, легитимного парламента не существует. Нелегитимный парламент не может избрать нового президента, не может быть никакой инаугурации. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента, который законно изберет кого-то вместо меня", - сказала Зурабишвили в видеообращении.
"Мы будем работать вместе, вместе мы представим будущее, которого мы очень скоро достигнем, с новыми выборами, новой Грузией, которая вернет свой европейский путь, свою независимость и, самое главное, свой свободный путь развития, который мы никому не уступим", - заявила президент.

Полномочия Саломе Зурабишвили истекают 16 декабря. Ранее "Грузинская мечта" объявила, что выборы нового президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация - 29 декабря. Партия власти планирует утвердить президентом ветерана футбола и депутата Михаила Кавелашвили, известного антизападной риторикой.

Саломе Зурабишвили стала последним президентом Грузии, избранным прямым голосованием. Нового главу государства должна выбрать коллегия, состоящая из 300 человек. Это 150 депутатов парламента и 150 делегатов регионов.
Сейчас в парламенте представлены только 89 депутатов "Грузинской мечты". Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы и категорически исключает, что присоединится к работе законодательного органа.

Источник - inosmi.ru
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