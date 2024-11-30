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|Протестующие в Грузии применили фейерверкомет
06:47 01.12.2024
Митингующие в Тбилиси начали использовать петарды против полицейских, трансляцию акции протеста ведет телеканал Mtavari Arkhi.
Столкновение протестующих и сотрудников правоохранительных органов началось у здания парламента на проспекте Руставели. Силовики применили против сторонников оппозиции водометы и слезоточивый газ, митингующих задерживают. В ответ участники акции стали бросать в полицейских бутылки, яйца и запускать фейерверки.
Кроме того, демонстранты бросали камни и пиротехнику в здание парламента, из-за чего внутри начался пожар, который оперативно потушили. Один полицейский получил ожоги.
Протесты в Грузии начались с вечера 28 ноября. Поводом стало решение премьер-министра Ираклия Кобахидзе снять с повестки вопрос о переговорах по поводу вступления Тбилиси в Евросоюз до 2028 года.
К вечеру 29 ноября митингующие переместились к зданию парламента в Тбилиси. Начались столкновения с полицией, в результате которых были задержаны более 100 человек, среди которых восемь россиян. По информации МВД Грузии, в столкновениях тяжело пострадали около 40 полицейских.
Протестующих поддерживает президент страны Саломе Зурабишвили. Политик назвала парламент "нелегитимным".
видео тут -
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/674b907a9a79479a773225c1?from=from_main_13