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Путин придумал. В РосАрмии БПЛА будут как отдельный вид войск
07:32 01.12.2024

Событие недели в СВО: БПЛА как отдельный вид войск
Евгений Норин 30.11.24

На днях президент Владимир Путин заявил, что российское политическое руководство обдумывает выделение БПЛА в отдельный вид войск. По словам главы государства, Андрей Белоусов, как "современный министр обороны", разбирается в теме и занимался беспилотниками еще в свою бытность вице-премьером. Для чего нужна эта реформа, и чего от нее ожидать?

За время русской спецоперации на Украине БПЛА прочно прописались в войсках на самых разных ролях. Самая очевидная функция – разведка и наблюдение, включая объективный контроль попаданий артиллерии и других беспилотников. Но дроны также сами наносят удары, причем существует сразу несколько классов таких машин, начиная с тяжелых "Охотников", которые суть бомбардировщики без экипажа, через более легкие системы к вездесущим "Мавикам", дооборудованным кустарными приспособлениями для сброса небольших боеприпасов. Отдельно идут одноразовые БПЛА-камикадзе разных классов: дальнобойные "Герани", работающие в средней зоне "Ланцеты" и, наконец, легкие FPV с нагрузкой типа выстрела к гранатомету или артиллерийской миной. Кроме того, дроны еще используют в качестве транспортных машин: воздушных и сухопутных, самоходных саперов, постановщиков мин и, наконец, в последнее время начали придавать беспилотникам функцию охотников на чужие "птички" – тут экспериментируют с разными вариантами, вплоть до сбрасываемых сетей, которыми захватывают чужие дроны.

Вся эта эволюция была проделана фактически за 2-3 года от положения, когда БПЛА – это средство, имеющееся у командования весьма высокого уровня, мы дошли до момента, когда взводный беспилотник – это не то чтобы у всех есть, но, вообще, никого не удивляет.

Очевидная проблема вытекает именно из этого стремительного роста. Область БПЛА откровенно не назовешь упорядоченной. Промышленность и военное ведомство долгое время сосредотачивались на стратегических системах, развертывая производство "Орионов", "Гераней", "Ланцетов" и тому подобной техники дальнего радиуса. В то же время все, что касается легких беспилотников и техники, которая используется малыми подразделениями, в огромной степени насыщение ей, отработка тактики, организация подготовки операторов – отчасти на плечах самих военных и волонтеров. Такое сочетание активности сверху и снизу привело к появлению очень развитой, но не слишком упорядоченной ниши. В двух соседних полках дронщиков готовят по-разному, парк самих беспилотников серьезно различается, а расчеты БПЛА комплектуются из людей, которые записаны в штат кем угодно, только не в соответствии с реально выполняемыми функциями.

Кроме того, БПЛА используются весьма децентрализованно. Это не плохо, когда речь идет о насыщении беспилотниками мотострелковых рот. Но это проблема, когда требуется массированно и системно использовать дроны разных классов на одном участке, когда нужно сосредоточить силы и получить устойчивую мощную боевую единицу под единым командованием. Здесь можно провести очень дальнюю, но вполне пригодную в качестве иллюстрации аналогию с танками на заре их появления: рота танков или штурмовых орудий в составе пехотной дивизии – это приятно, но в целом просто усиление. А вот танковая дивизия – это уже единица, серьезно меняющая все лицо войны.

А значит, то, чего действительно можно ожидать от выделения БПЛА в отдельное командование, – это стандартизация и концентрация сил. Во-первых, хаотичное развитие требует формализации правил подготовки, учебных программ, самой техники, которая необходима в войсках. На данный момент существует ситуация, когда, например, более-менее все воюющие согласны, что легкие БПЛА уровня "летающего бинокля" необходимы как минимум на ротном уровне (а то и взводном), и как минимум очень пригодится место для операторов и техники в штатном расписании, чтобы хотя бы было ясно, в какую сторону идти, обеспечивая подразделения. Кроме того, надо осознавать потребность в соответствующих запчастях, расходниках и специалистах по ремонту и обслуживанию техники. Очень пригодятся стандартизация боеприпасов для БПЛА и их выпуск промышленным способом, потому что чаще всего полезная нагрузка беспилотников – это пришаманенная к дрону граната от РПГ (или ВОГ, или ручная граната в случае с "мавиками").

Что касается организационных мер, очевидно, требуется введение стандартных батальонов, а то и бригад БПЛА, которые будут включать разные средства борьбы (от беспилотных разведчиков дальнего радиуса действия до FPV), собственные ремонтные базы и подразделения материального обеспечения, подразделения связи, однозначно – собственные зенитные части и части РЭБ, а возможно, и собственную артиллерию, потому что, например, уничтожение украинских дронщиков – это задача, которую разумнее решать своими большими пушками, и возможность самостоятельно стрельнуть по вскрытому укрытию из гаубицы – это весьма полезное дело. Плюс, разумеется, командование такого подразделения может и обязано аккумулировать боевой опыт и передавать его выше. А это одна из проблем современных российских сил: опыт, накопленный в бригаде или полку, зачастую не идет дальше конкретного направления, а то и вообще в своей бригаде остается.

Причем важно, чтобы сочетались именно два подхода: с одной стороны, БПЛА необходимы обычным войскам не в качестве отдельного вида, а как усиление обычных пехотных, танковых, артиллерийских, саперных и других частей, вплоть до медицинских. И одновременно было бы крайне полезно создать отдельные подразделения, которые усиливали бы войска там, где это нужно, подобно отдельным артиллерийским полкам и дивизиям 40-х годов. Причем теоретические наработки силами энтузиастов в войсках уже давно существуют.

Сейчас у нас все очень неплохо с беспилотными системами. В стране есть опыт их применения. Есть теоретические наработки. Есть производители дронов и разнообразных дополнительных систем для них (блоки самонаведения, боеприпасы и т.д. и т.п.). Есть масса наработок по обучению операторов и самих операторов. Осталось объединить это все в единую смертоносную для противника систему.

Источник - readovka.news
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