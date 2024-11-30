Укры под обреченный Покровск перебросили американскую "золотую дивизию" - последнее, что осталось

08:47 01.12.2024

Массовый драп ВСУ: Под обреченный Покровск перебросили американскую "золотую дивизию" - последнее, что осталось

Из-за драпа "хероев" по хатам и огромных потерь захисников на Южно-Донецком участке положение бандеровцев стало критическим

Радомир Маркуш

30 ноября 2024



Местечковый бандеровский паблик "Слухи Покровска, Селидово, Курахово" сообщил о начавшихся боях в населенном пункте Пушкино (относящемся к Покровской городской общине), захват которого откроет армии России путь к трассе Покровск - Курахово. Поселок находится чуть южнее Желтого, за который сейчас идут бои, и в планах Генштаба ВСУ он считался "ребром" обороны Покровска.



С опозданием на пару суток американский Институт изучения войны (ISW) нехотя признал факты успешного наступления ВС РФ на Покровск и продвижения русских штурмовиков в центральной части Желтого, а также в лесистой местности к северо-востоку от поселка, то есть широким фронтом.



"Продвижение российских войск в центральную часть Желтого также указывает на то, что российские войска, вероятно, недавно захватили Пустынку", - вынуждены были признать эксперты ISW грустную для щирых громадян правду, несмотря на официальное заявление Генштаба ВСУ, что "Пустынка оспаривается". О том, как это произошло, рассказала накануне "Свободная пресса".



Бандеровский "голос фронта" вырусь Богдан Мирошников в своем спиче от 30 ноября ударил в набат: "Начало проседать Покровское направление" - по всей видимости, от слабой обороны и нежелания "мяса" подыхать ради просроченного Зеленского. Банковая не стала оригинальничать и поступила, как всегда, когда сыплется фронт - выпустила постановочное кино о якобы расстрелах "орками" пленных украинских солдат в районе Петровки (недалеко от Покровска).



Справедливости ради, эти страшилки от "Квартала 95" хотя и пугают простодушных хуторян, но приводят не к тому эффекту, на который рассчитывает "креативный" офис президента. Укровояки дружно записываются в "пятисотые" и разбегаются, как тараканы, по своим хатам.



Потому самостийная "телега" связывает отступление под Покровском прежде всего с массовым дезертирством в украинской армии, которое "парализует боевые планы Украины в решающий момент". Кстати, американские СМИ тоже признают, что СОЧ (самовольное оставление части) ставит ВСУ в невыгодное положение на поле боя.



"По словам украинских военных командиров и солдат, целые подразделения покинули свои позиции, оставив оборонительные линии уязвимыми и ускорив территориальные потери", - пишет Associated Press и цитирует отсидевшего в тылу неназванного "черного запорожца".



Один из редких выживших укровояк, офицер 72-й бригады, уничтоженной в Угледарском "котле", заявил AP: "Честно говоря, мы уже выжали из своих людей максимум", в переводе на русский - они самоубились по приказу просроченного в очередной "фортецi".



Покровское направление у захисников проседает еще по одной причине, утверждают жовто-блакитные милитари-блогеры. Из-за опасения потерять Великую Новоселку командование ВСУ сняло с линии Пушкино - Желтое - Лысовка неназванное количество пiдроздiлiв для укрепления Времьевского направления. Правда, это не очень-то помогло бандеровцам.



В Сети появились кадры с геолокацией, на которых наши солдаты демонстрируют флаг морской пехоты РФ в капитальном строении в центре Раздольного, тем самым подтверждая уверенный контроль этой части населенного пункта (см. карту). Продвижение ВС РФ составило более 3 км в ходе прорыва к трассе Великая Новоселка - Богатырь.



Согласно инсайдерским раскладам Генштаба ВСУ, "Раздольное - все! Под русскими", причем российские бойцы, опять-таки по данным укро-правдорубов, захватили ряд важных позиций к западу от Новодонецкого и создали угрозу гарнизонам "хероев" в Благодатном и Времевке (южнее Великой Новоселки). Хоть это несколько другая история, но она наглядно показывает, что на Южно-Донецком фронте сил у "львов" Зеленского маловато.



Ситуацию по состоянию на утро 30 ноября прокомментировал Юрий Подоляка: "Здесь за вчера наши части продвинулись довольно широким фронтом на запад на глубину от 1 до 1,5 км от Желтого до Пушкино. Причем последний мы по итогу дня заняли практически полностью, выбив из него гарнизон ВСУ. Более того, южнее Пушкино мы начали движение на следующее село Украинка, до восточных окраин которого нам осталось пройти чуть более 1 км. А западной окраиной это село уже стоит на трассе из Покровска на Курахово, к которой мы упорно и идем. До нее нам осталось пройти чуть более 3 км".



По оценке военного эксперта, расширяется зона нашего прорыва вдоль железной дороги на Покровск и создаются предпосылки для более глубокого охвата города с запада. Даже беглого взгляда на карту военных действий достаточно, чтобы увидеть южную "клешню", охватывающую "фортецю". В западной прессе появились сообщения, что при таком продолжении Покровск может пасть еще в этом году - ну, или в самом начале следующего.



Из-за нехватки захисников бандеровский Киев стал дербанить стратегический резерв. Согласно спичам ряда самостийных милитари-блогеров, главком ВСУ прибыл на Покровско-Кураховское направление и привез с собой 157-ю свежую ОМБр, нашпигованную натовской бронетехникой.



Кто не в курсе: 150-ю серию бригад украинской армии создавали янки и бритты по аналогии с иракской "золотой дивизией", которая полностью, как, собственно, и вырусь Сырский, подчиняется Пентагону.



Эти силы Вашингтон готовил для кампании 2025 года, но ситуация вынудила США задействовать их сейчас. Дополнительно сообщается, что и с Запорожского направления перетаскивается артиллерия, что тоже является сигналом острого дефицита вооружения у бандеровцев. Но, по словам Константина Машовца, популярного в незалежной аналитика, русские не станут ломиться на сильно укрепленные позиции, а ударят в другом месте - фронт-то огромный.