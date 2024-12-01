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На смену КОВИД пришла микоплазменная пневмония. Хит сезона
09:50 01.12.2024

1 декабря 2024,
Нехороший кашель: в России растет заболеваемость микоплазменной пневмонией
В группе риска - дети и люди с ослабленным иммунитетом
Мария Фролова

В России растет число людей, заболевших микоплазменной пневмонией. В группе риска находятся дети и люди с ослабленным иммунитетом. "Известия" выяснили, чем опасна эта болезнь, как выявить ее у себя и как защититься от нее.

Рост заболеваемости
В Москве и других регионах России растет число заболевших микоплазменной пневмонией. Об этом "Известиям" рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

По статистике лаборатории, заболеваемость микоплазменной пневмонией резко выросла за последний год. Например, если в октябре – декабре 2023 года частота выявления Mycoplasma pneumoniae у пациентов составляла лишь 4,9%, то в аналогичном периоде текущего года (не учитывая декабрь) этот показатель увеличился до 19,6% - практически в четыре раза.

- Каждый год вспышка начиналась ближе к осени - в этом апреле – июне микоплазменной пневмонией болели 10,8% из числа обследованных, а в июле – сентябре показатель вырос до 21,5%. Чаще всего болеют дети и люди с ослабленным иммунитетом, - рассказывает эксперт.

О росте случаев заражения микоплазменной пневмонией говорит и врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин. Он тоже отмечает, что вспышки болезни фиксируются в разных регионах страны. При этом сама болезнь протекает не явно, и люди, не зная своего диагноза, не изолируются и заражают других.

- Опасность - в отсутствии выраженных симптомов. У пациентов сохраняется нормальная температура, а мокрота не выделяется. Выдать болезнь может только легкое покашливание, которое часто остается без внимания. Отсутствие лечения приводит к формированию фиброза легких, люди становятся уязвимы к любым другим инфекциям, - отмечает собеседник "Известий".

В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
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Что такое микоплазменная пневмония
Микоплазменная пневмония - это атипичная форма пневмонии, вызванная бактерией Mycoplasma pneumoniae. Несмотря на кажущуюся легкость симптомов, микоплазма требует специфического лечения, так как традиционные антибиотики, такие как амоксициллин, против нее неэффективны.

- Возбудитель болезни - бактерия микоплазма - попадает в организм воздушно-капельным путем. У здорового человека она долгое время существует в "спящем" состоянии. Однако при малейшем ослаблении иммунной системы микроорганизмы начинают размножаться, - рассказывает пульмонолог ФНКЦ ФМБА Сергей Ложкин. - В осенне-зимний период возрастает количество ОРВИ. Именно в это время ослабленный организм уязвим перед микоплазмой, что и становится причиной роста числа заболевших пневмонией.

В начале болезни симптомы схожи с обычной ОРВИ. У человека наблюдается общая слабость, возможны насморк, боль в горле и мышцах, озноб и легкий кашель. По таким признакам заподозрить пневмонию достаточно сложно. Однако, если через пять – семь дней кашель или озноб не проходят, стоит обратиться за медицинской помощью и пройти компьютерную томографию (КТ), которая позволит выявить очаги воспаления.

- Микоплазменная пневмония опасна не только длительным отсутствием симптомов, но и сложностью подбора подходящих лекарств. Дело в том, что большинство антибактериальных препаратов действует на ферменты клеточных стенок бактерий. А микоплазма вместо этого имеет цитоплазматическую мембрану. Поэтому, при подозрении на эту болезнь, важно определить возбудителя пневмонии с помощью лабораторных исследований, - отмечает пульмонолог.

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Какие бывают пневмонии
Пневмония - это воспаление легочной ткани, которое затрагивает нижние отделы респираторного тракта, а иногда и стенки бронхов, рассказывает кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. Все случаи болезни делятся на две основные группы: внебольничные и внутрибольничные. Это разграничение определяет особенности течения, методики лечения и профилактики. Внебольничная пневмония возникает у людей, находящихся за пределами медицинских учреждений - например, дома, на учебе или на работе.

- Такие пневмонии делятся на типичные и атипичные. Типичные вызываются обычной флорой, например, пневмококками или стрептококками, и часто связаны с сезонными простудами. Атипичные пневмонии характеризуются участием редких возбудителей, таких как хламидии, микоплазмы или пневмоцисты. Они отличаются нетипичной клинической картиной, что затрудняет их диагностику и начало правильного лечения, - говорит собеседник "Известий".

Помимо микоплазмы, пневмонию часто вызывает пневмококковая инфекция. Ее симптомы развиваются быстро, в течение двух дней. Болезнь сопровождается высокой температурой, сильным кашлем с обильно выделяющейся мокротой, болью в груди и одышкой. При отсутствии лечения болезнь опасна осложнениями: абсцессом легкого, плевритом, острой дыхательной недостаточностью.

- Воспалительный процесс может распространиться по всему организму, затрагивая сердце, печень, почки и головной мозг. Поэтому важно срочно обратиться к врачу, - предупреждает Буланов.

Внутрибольничные пневмонии обычно развиваются у пациентов, находящихся в стационарах, чаще всего у тех, кто находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Возбудителями часто становятся полирезистентные штаммы бактерий, которые обладают устойчивостью к большинству антибиотиков. Внутрибольничная пневмония часто развивается у ослабленных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, что осложняет лечение. Именно поэтому важно проводить строгий санитарный контроль в больницах, включая регулярную уборку, дезинфекцию поверхностей и посев воздуха на микрофлору.

Почему возникает пневмония
Как рассказывает Дмитрий Буланов, причины развития болезни связаны с характеристиками возбудителя и состоянием организма человека. Если возбудитель агрессивен, то воспалительный процесс может развиваться быстро, с ярко выраженной клинической картиной. При этом важно и состояние иммунитета: ослабленные больные, особенно пожилые люди или лица с хроническими заболеваниями, подвержены более тяжелому и быстрому течению пневмонии.

- В среднем, у людей с нормальным иммунитетом острый период пневмонии длится около двух-трех недель, а для полного разрешения воспалительных изменений в легочной ткани может потребоваться до месяца. Однако есть формы, которые имеют затяжной характер. Например, атипичные пневмонии могут длиться месяцами, особенно если возбудитель не был вовремя определен, и лечение оказалось неэффективным, - говорит собеседник "Известий".

В целом, пневмония считается заразным заболеванием, особенно если ее вызывают вирусы. Контагиозность, или степень заразности, во многом зависит от характера возбудителя. Вирусные инфекции, такие как грипп, COVID-19 или респираторно-синцитиальный вирус, передаются легко и могут вызвать пневмонию, особенно у ослабленных людей.

- Повторные или частые пневмонии несут серьезную опасность: они могут приводить к хроническим заболеваниям дыхательной системы. Например, у таких пациентов повышен риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), плевритов или бронхоэктатической болезни. Постоянные воспалительные процессы и кашель могут деформировать бронхи, ухудшая их функцию. Кроме того, частые пневмонии увеличивают вероятность формирования стойких изменений в легочной ткани, - заключает эксперт.

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Профилактика и лечение
Профилактика пневмонии включает несколько моментов. Во-первых, рассказывает Дмитрий Буланов, это вакцинация от пневмококковой, гемофильной инфекции и гриппа. Регулярно прививаться от гриппа важно людям из групп риска, включая пожилых пациентов, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто проживает в организованных коллективах, таких как дома престарелых. Делать это нужно до начала сезона эпидемий, чтобы организм успел выработать иммунитет.

- Для того, чтобы снизить риск развития пневмонии, важно лечить простудные и респираторные заболевания, укреплять иммунитет, соблюдать правила гигиены и обращать внимание на состояние здоровья. Если кашель, слабость или другие симптомы не проходят в течение нескольких недель, необходимо обратиться к врачу. Игнорирование симптомов может привести к серьезным осложнениям и затяжному течению болезни, - говорит собеседник "Известий".

Для защиты от атипичных пневмоний, включая микоплазменную, следует избегать массовых скоплений людей, мыть руки с мылом, проветривать жилые и рабочие помещения. Кроме того, добавляет врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Анна Сажина, важно укреплять иммунитет - высыпаться, разнообразно питаться, чаще гулять на свежем воздухе.

- Если вы заболели, нужно лечиться под контролем специалистов. Правильная дозировка и соблюдение длительности приема антибиотиков очень важны для полного излечения и предотвращения развития устойчивости у бактерий, - говорит терепевт.

Врач может своевременно заметить ухудшение и скорректировать тактику ведения пациента для предотвращения возникновения осложнений, например, плеврита, абсцесса легкого или сепсиса, которые требуют специализированной медицинской помощи. Консультации и ведение лечения помогают улучшить прогноз и сократить риски, связанные с любой из пневмоний.

Источник - Известия
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