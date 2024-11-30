На что будут направлены многомиллиардные займы Казахстана в международных банках

09:51 01.12.2024

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты ратифицировали ряд соглашений, предусматривающих займы в международных финансовых институтах. Документы направлены на рассмотрение Сената, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития, между Казахстаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития.



"Проект Закона о ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития (АБР). В соответствии с Указом президента РК от 5 августа Соглашение о займе на сумму 52,3 млрд японских йен (350 млн долларов) подписано 23 августа 2024 года. Выбор валюты в японских йенах обусловлен исторически низкими базовыми процентными ставками в Японии, а также близкой корреляцией между казахстанским тенге и йеном. Данные средства позволят поддержать первоочередные меры правительства, включая финансирование транспортной инфраструктуры, промышленности, образования и других приоритетных направлений", – сказал министр финансов Мади Такиев.

По его словам, заем АБР предоставляется Казахстану со сроком погашения 15 лет, включая трехлетний льготный период.



"Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в Соглашении о займе. В целом привлечение льготных займов международных финансовых организаций, в том числе таких как АБР, является стандартной практикой при необходимости финансирования мер по поддержанию экономического роста", – добавил Такиев.



В рамках Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций планируется заем в размере 52,7 млрд японских йен (350 млн долларов).



"Данные средства позволят поддержать первоочередные меры правительства, включая финансирование транспортной инфраструктуры, промышленности, образования и других приоритетных направлений. Заем АБИИ предоставляется Казахстану со сроком погашения 15 лет, включая трехлетний льготный период", – пояснил глава Минфина.

Между тем проект Закона о ратификации Соглашения о займе между Международным банком реконструкции и развития предусматривает заем на сумму 84,9 млрд японских йен (600 млн долларов).



"Данные средства будут направлены на финансирование ключевых направлений и обязательств, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий год, с целью охвата важных секторов нашей экономики. Заем МБРР предоставляется Казахстану со сроком погашения 11 лет, включая пятилетний льготный период", – резюмировал Такиев.

13 ноября сообщалось, что более 105 млрд йен намерен занять Казахстан для поддержания устойчивости экономики.



Мадина Мамырханова