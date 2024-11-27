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Отрицание, поражение и новый мировой порядок, - Хорхе Эльбаум
10:53 01.12.2024

Pagina 12Аргентина
27 ноября 2024

Pagina12: Запад должен признать свое поражение перед Россией или погибнуть

Возможная война в Европе при любом раскладе закончится поражением НАТО, пишет Pagina12. У Запада есть три варианта: признать свою ошибку в противостоянии с Москвой, признать военное поражение или упрямо все отрицать и погибнуть в ядерном апокалипсисе.
Хорхе Эльбаум (Jorge Elbaum)

Исход военного конфликта в Восточной Европе имеет решающее геополитическое, стратегическое и экономическое значение. Формирующийся новый мировой порядок происходит из конфликта, который начался тысячу дней назад, 24 февраля 2022 года. Тогда Россия решила остановить провокацию НАТО, начавшуюся еще в середине 1990-х годов. Последний этап наступления Североатлантического союза на Москву должен был произойти на Украине под руководством неонацистского режима, символом которого стал Степан Бандера, член СС, причисленный в 2018 году к украинским национальным героям.

Уходящая в отставку администрация Джо Байдена решила поставить Дональда Трампа в зависимость от эскалации конфликта. Она изо всех сил пытается добиться ядерного ответа России, чтобы дискредитировать обещание Трампа прекратить конфликт. Вашингтон разрешил использовать американские ракеты против России для того, чтобы оставить следующую администрацию под руководством нью-йоркского магната в хаотичной геополитической ситуации.

Трамп, второй президентский срок которого начнется в январе, уже наметил себе цели в Юго-Восточной Азии по сдерживанию роста китайской экономики и на Ближнем Востоке, где он хочет заключить соглашение между нефтяными странами и Израилем, чтобы ослабить и изолировать Исламскую Республику Иран. Трамп заявил, что выделение Украине 175 миллиардов долларов истощило экономику США, и без того подорванную снижением производительности и конкурентоспособности в противостоянии с Пекином. Избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс указал на то, что Украина должна уступить захваченные земли России и забыть о вступлении в НАТО.

Пока Западу удается избежать очевидного военного поражения благодаря информационной войне, манипуляциям и агентам влияния, Москва продолжает наступление на поле боя против 32 стран, входящих в НАТО. На прошлой неделе Вашингтон, Париж и Лондон разрешили Киеву запускать ракеты средней дальности – американские ATACMS, британские Storm Shadows и французские Scalp.
Чтобы предотвратить изменение внешней политики США в январе следующего года, глобалисты из Демократической партии совершили последний отчаянный шаг, разрешив применение крылатых ракет и противопехотных мин на Украине. Ответные действия озадачили стратегических аналитиков в Брюсселе и в частности генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Через день после атаки ракетами ATACMS Москва запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Орешник", способную развивать гиперзвуковую скорость в 10 махов (около трех километров в секунду), что в шесть-десять раз быстрее, чем крылатые ракеты, доставленные в Киев.
Атака, заранее объявленная Владимиром Путиным, была направлена на промышленный завод "Южмаш" в Днепропетровске, где собирают украинские баллистические ракеты. Российские ракетные разработки были ускорены после одностороннего выхода США в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Институт изучения войны в Вашингтоне, который ежедневно следит за конфликтом, сообщает, что Москва заняла 110 649 квадратных километров украинской территории, в то время как Киеву удалось захватить всего 500 квадратных километров российской территории в ходе вторжения в Курскую область. Вооруженные силы РФ, в свою очередь, заняли более тысячи квадратных километров в период с 1 сентября по 3 ноября, продемонстрировав несомненную мощь. Это означает, что в 2024 году Москва получила почти в шесть раз больше украинской территории, чем в предыдущем году. За этот же период Владимир Зеленский с большим трудом смог пополнить войска наемниками и новобранцами.

Военный конфликт - это продолжение с помощью других методов политики, которая зависит от разных уровней власти и способности навязать противнику определенные условия. Результаты любого военного противостояния заканчиваются капитуляцией (такой, какую признала нацистская Германия в 1945 году), перемирием, которое приостанавливает военные действия без окончательного разрешения конфликта, или мирным соглашением. Во всех трех случаях война в Восточной Европе закончится поражением НАТО, что ускорит изменения в структуре глобальной власти.

Известный и крайне активный российский международный аналитик Виктор Терновский предполагает, что в ближайшие месяцы члены НАТО будут вынуждены выбирать из трех вариантов: (а) признать свою ошибку в противостоянии с Москвой; (б) признать военное поражение; или (в) упрямо все отрицать, продолжать безумствовать и в итоге погибнуть в ядерном апокалипсисе. Настало время выбора в условиях явного поражения.

Источник - inosmi.ru
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