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Правила научной этики приняли в Казахстане
11:02 01.12.2024

Министр науки и высшего образования приказом от 20 ноября 2024 года утвердил Типовые правила научной этики, сообщает Zakon.kz.
Правила обеспечивают доверие общества к науке и технологиям и повышает ее роль в интересах социального прогресса и устойчивого развития и распространяются на субъектов научной и научно-технической деятельности.

Документом определены следующие понятия:

биоэтика – междисциплинарное научное направление, объединяющее биомедицинские и гуманитарные науки с целью анализа моральных, социальных, правовых аспектов применения новейших достижений наук о жизни;
научная этика – совокупность принципов, правил и норм этики, которых придерживаются субъекты научной или научно-технической деятельности;
субъекты научной или научно-технической деятельности – физические и юридические лица, осуществляющие научную или научно-техническую деятельность.
Основными принципами научной этики являются:

честность и добросовестность;
ответственное планирование и проведение исследований;
справедливость;
объективность;
профессионализм;
конфиденциальность;
социальная самостоятельность;
взаимоотношения с общественностью;
соблюдение законодательства;
самосовершенствование в области научной этики.
Основные нормы научной этики

Субъекты научной или научно-технической деятельности:

не применяют методы в процессе планирования, выполнения и оценки научных исследований, признанные научным сообществом недостоверными;
записывают методологию исследований и представляют полно, честно и объективно;
в процессе исследований предпринимают меры по минимизации ошибок, в том числе с использованием их повторения и статистических методов;
в процессе планирования, выполнения и оценки научных исследований не применяют методы, признанные научным сообществом недостоверными;
представляют результаты исследований точно, с учетом погрешностей и (или) неопределенностей, не используют утверждения, которые могут быть неверно истолкованы;
предпринимают меры по минимизации ошибок в ходе исследований, в том числе через повторение и использование статистических методов;
указывают, является ли утверждение гипотезой, частично или полностью доказанным положением;
выбирают научные издания с качественным рецензированием для публикации результатов исследований, избегают изданий, которые принимают рукописи без надлежащего рецензирования;
добросовестно участвуют в процессе рецензирования, предоставляют конструктивную, объективную и непредвзятую оценку работ;
цитируют оригинальные источники так, чтобы было понятно, кто является автором приведенных гипотез, идей, текстов, изображений и научных результатов;
не представляют ранее выполненные исследования и опубликованные результаты в качестве новых;
не используют неэтичные практики увеличения количества цитирований и наукометрических показателей;
не допускают использование и присваивание текста, идей, гипотез, выводов, методов, результатов исследований, графиков, кодов, картинок и работ авторов без ссылки на автора и источник заимствования, а также использование текста авторов с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла, включая использование текста переведенного с другого языка, фабрикацию и фальсификацию;
при выявлении ошибок в своих публикациях, которые могут нанести ущерб исследователям и (или) обществу, принимают меры по их исправлению или отзыву;
соблюдают правила безопасности и этические нормы при проведении исследований в отношении участников;
проводят биомедицинские исследования при наличии положительного заключения комиссии по биоэтике;
обеспечивают безопасность и достоинство участников исследования, получают от них информированное согласие;
уважительно относятся к особенностям, ценностям и достоинству каждой национальной культуры и граждан независимо от их происхождения, социального положения, пола, расы, национальности, языка, религиозных убеждений или любых иных обстоятельств;
обеспечивают справедливое распределение авторства и признание вклада участников исследования;
не допускают дискриминацию и преследование коллег и исследователей;
стремятся к объективности и беспристрастности при проведении научных исследований и интерпретации данных;
не допускают предвзятость и влияние личных интересов на результаты исследований;
при наличии конфликта интересов информируют участников исследования и заинтересованных лиц, а также обращаются в этическую комиссию для его урегулирования;
не допускают действий, способных повлиять на объективность членов научных советов, комиссий, экспертов и рецензентов;
критикуют исследователей объективно и обоснованно, выражают это в уважительной форме, без оскорблений и унижения достоинства;
не распространяют конфиденциальную информацию, полученную в ходе исследования;
не собирают и не обрабатывают персональные данные участников исследований без их согласия;
обеспечивают защиту персональных данных и соблюдение закона "О персональных данных и их защите" при проведении исследований;
стремятся к благу общества и его устойчивому развитию;
участвуют в популяризации науки и технологий, научного метода, методов исследования и в распространении научных знаний;
содействуют развитию науки и технологий на благо общества;
учитывают запросы общества при планировании научных работ;
участвуют в диалоге с общественностью по вопросам науки и технологий;
соблюдают законодательство Республики Казахстан и стран, на территории которых проводятся исследования;
стремятся к непрерывному самосовершенствованию и развитию этических принципов;
в сложных этических ситуациях находят конструктивные решения.
Субъекты научной или научно-технической деятельности, являющиеся физическими лицами:

открыты для критики, конструктивного обсуждения своих работ и альтернативных точек зрения;
осознают потенциальные последствия своих исследований для общества и окружающей среды;
выполняют работу с профессиональной компетентностью, эффективностью и результативностью, стремятся к высшему уровню профессионализма;
поддерживают высокий уровень собственной профессиональной компетенции, совершенствуют свои знания и навыки;
относятся к коллегам с вежливостью, придерживаются принципов морали, высоких стандартов честности, порядочности и справедливости.
Субъекты научной или научно-технической деятельности придерживаются Правил при реализации научных, научно-технических проектов и программ в рамках научной или научно-технической деятельности.

Приказ вводится в действие с 7 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане утвердили правила проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ на основе государственно-частного партнерства.

, 27 ноября 2024

Элина Черногрицкая

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733040120


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