 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Курская дуга, 30 ноября: Зондеркоманды Зеленского расстреливают ВСУшников, решивших сдаться в плен, из минометов, - Р.Маркуш
12:43 01.12.2024

Для бандеровцев русские украинцы - все равно что негры для янки во Вьетнамской войне
Радомир Маркуш
1 декабря 24

Морские пехотинцы из 810-й бригады Черноморского флота РФ уничтожили в районе населенного пункта Куриловка под Курском расчет операторов FPV-дронов-камикадзе ВСУ вместе с их наземным оборудованием, в том числе с ретрансляторами.

По данным нашего военного ведомства, уничтоженный украинский расчет из четырех человек был приписан к 112-й ОБрТРо. Вражеские дроноводы были выявлены, когда выходили с позиций, и по ним сразу же было нанесено огневое поражение.

В Сети появились очередные кадры поражения "Князем Вандалом" на "оптике" немецкой БМП Marder и американского легкого танка Bradley. Врагу не скрыться и ночью. Наши бойцы с помощью БПЛА с камерой ночного видения в темное время суток выследили боевую бронированную машину укровермахта, экипаж которой пытался скрыть ее в лесополосе в Харьковской области, и эпично ее сожгли.

Севернее Суджи ударом "Искандера" ликвидирован крупный район сосредоточения личного состава и техники 17-й бригады ВСУ. Потери противника составили более 30 оккупантов, 2 танка Т-64 и станция РЭБ.

Подобных новостей в последнее время поступает очень много. Похоже, "северяне" поставили на поток истребление "хероев", причем речь идет не о текстовых заявках, а о видеодоказательствах. Поэтому официальные сообщения, что группировка войск "Север" выполняет задачи по уничтожению врага в приграничных районах Курской области, в полной мере отражают реальность в зоне вторжения.

Что касается оперативки, то, согласно обновлению портала Liveuamap (работающего, по слухам, в интересах Пентагона и заблокированного в РФ), Плехово находится под полным российским контролем. Оккупанты выдавлены за границу с территории восточнее реки Псел.

Также развернулось самое настоящее сражение за Николаево-Дарьино с явным замыслом "северян" отсечь порядка 30 тысяч укровояк от Сумщины. Командование группировки "Пiвнiч" это видит и отправляет на убой новые пiдроздiли, которые заступают на позиции взамен недавно уничтоженных.

Стало известно, что расстрельные команды ВСУ обеспечены минометами, которые применяются исключительно по своим. Об этом рассказал сдавшийся в плен прикомандированный к 47-й ОМБр "Магура" вояка Владимир Горбатко. По его словам, после "сидения" 3 дня в окопе под дождем и без снабжения, всей позицией приняли верное решение и сдались в плен, проявив чудеса благоразумия. Но когда русские бойцы их начали выводить, каратели "начали крыть нас минометами".

Появилась информация, что зондеркоманды Зеленского переодеваются в форму военнослужащих ВС РФ и якобы от имени "москалей" предлагают укровоякам сдаться. Если те не проходят последнюю бандеровскую проверку, их расстреливают, причем кадры казни передают в Генпрокуратуру незалежной. Этим мерзким схематозом, оказывается, "мотивируют" русскоговорящих громадян к обороне до последнего.

Кстати, "русню", насильно "могилизованную" в Одессе и Харькове, украинские фашисты используют исключительно в качестве "пушечного мяса", опираясь на американский опыт ведения войны во Вьетнаме, и, видимо, с подачи советников из Пентагона

По данным полковника Корпуса морской пехоты США в отставке и спецсоветника заместителя министра обороны в Ираке и Афганистане Гэри Андерсона, во Вьетнаме чернокожих жителей Соединенных Штатов, как недо-граждан, янки-командиры бросали в суицидальные атаки или оставляли в арьергарде без шанса выжить.

Об этом звездно-полосатый правдоруб, со слов афроамериканских ветеранов, рассказал на страницах журнала American Spectator.

Собственно, поэтому неудивительны те варварские порядки, которые царят в самостийной армии. Понятно, что укроСМИ об этом не напишут, изображая "хероев" белыми и пушистыми рексами, тем не менее в последнее время жовто-блакитная пресса стала писать о провалах ВСУ на Курском направлении.

Так, Military analytics (заблокированный в нашей стране паблик) сообщил, что армия России освободила населенный пункт Нижний Клин (бои за это село велись неоднократно, и ранее Нижний Клин уже переходил под контроль ВС РФ, но был отбит Вооруженными силами Украины). Сейчас же на этом участке фронта российские силы пытаются добраться по трассе на Суджу до Свердликово.

Кроме того, говорун неназванной украинской бригады, действующей на Курском направлении, пожаловался экспертам американского Института изучения войны (ISW), что российские войска продолжают использовать большое количество бронетехники, включая танки, для контратак в Курской области, и что российские подразделения ВДВ также используют в бою мотоциклы и квадроциклы.

Тем самым он опроверг сделанное ранее Сырским заявление, что у "северян" почти не осталось бронетехники, якобы "все подбили львы Зеленского".

А тем временем жителям Курской области, покинувшим свои дома из-за вторжения врага, начали выдавать сертификаты на приобретение жилья. Как сообщил губернатор Алексей Смирнов, за 2 дня выдали уже 256. Область на эти цели получила очередной транш - 14 млрд рублей. В первую очередь сертификаты получают семьи участников СВО и КТО, ветераны, многодетные семьи и инвалиды.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733046180


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