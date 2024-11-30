Анти-Запад. Нужна своя глобальная организация, - Александр Дугин

13:28 01.12.2024

Запад - это организация. Там есть идеология, совет директоров, бюджет, департаменты, бухгалтерия, отделы, сотрудники. В эту организацию входят как отдельные модули целые государства, международные фонды, монополии, институции, движения, десятки тысяч НКО, все мировые и почти все национальные СМИ, армии. Внутри работают тысячи научных и технологических центров, лабораторий, кафедр и think tank’ов. Запад - это промышленность и финансовые системы, новейшие технологии и культурные институции с огромным финансированием и глобальным присутствием. Это мировые спецслужбы и системы слежения, которые в курсе любого нашего действия, шага, проекта, замысла.



И все это отнюдь не разновекторная хаотическая масса, где каждый следует своей цели. Здесь существует четкое управление, контроль, планирование, надзор, система поощрений и наказаний. Это организация вполне тоталитарная.



Под "свободой" Запад понимает право любого человека на земле вступить в эту организацию, заняв в ней свое место - от нищего безработного до топ-менеджера (если повезет). Тот, кто не желает воспользоваться такой "свободой", стирается, как ненужный файл.



Вот с этим всем мы сегодня воюем. Вот это все объявило войну нам, поставив целью нанести стратегическое поражение.



Конечно, мы просто часть Запада. Но мы в силу обстоятельств подняли против него восстание. И теперь нам приходится за это отвечать.



Не стоит удивляться, что Запад нас постепенно от всего отключает. И в какой-то момент отключит полностью. Мы для него как сектор Газа для Израиля.



Мы выстоим, только если немедленно начнем строить всерьез полностью самостоятельную и автаркийную альтернативную организацию. Мы должны создать Анти-Запад. Не просто Не-Запад, но именно Анти. Иначе он будет создавать против нас новые и новые Анти-России. Он и так это делал, когда мы были слабее и не отваживались восстать против него. И делает сейчас.



Что-то подсказывает, что когда мы поднимали восстание против Запада, то не до конца понимали масштаб задачи, рассматривали ее локально. Теперь начинаем понимать. Увы, только теперь.



Нам нужна своя глобальная организация. С идеологией, советом директоров, бюджетом, департаментами, отделами и т.д. С контролем и системой поощрений за успехи и наказаний за провалы.



Ведь советская система, как к ней не относись, и была такой глобальной анти-западной организацией. СССР и соцлагерь были Анти-Западом. С единым центром управления. Глобальным и на какой-то период вполне успешным. Значит, это возможно.



Но все же советская глобальная организация частично была продолжением Запада - только в особом марксистском левом преломлении. Это был извод Запада, идеологический дериватив.



Теперь же предстоит делать нечто еще более масштабное. Намного более масштабное. И в условиях, когда Запад за последние 30 лет вошел в нас намного глубже и прочнее.



Без прямой помощи Бога мы с этим не имеем никаких шансов справиться. Но ведь современный Запад - это цивилизация Анти-Бога. Цивилизация Антихриста.



Мы справимся только тогда, когда осознаем себя цивилизацией Бога.