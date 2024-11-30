Сюрреалистический финский дуализм: как враждовать с Россией, когда делать этого не хочется?

13:46 01.12.2024

Только одна из провинций из-за отсутствия россиян теряет до миллиона евро каждый день



30.11.2024 | Алексей БЕЛОВ



В Финляндии заговорили об открытии границы для туристов из России. Опять. Это, видимо, забава такая у горячих финских парней, раз в пару месяцев рассказывать о том, что вот-вот, еще чуть-чуть и КПП снова заработают.



На этот раз новой датой называется конец февраля 2025 года – то ли к Дню защитника Отечества, то ли к третьей годовщине начала СВО, а быть может, и синхронно с выборами в германский бундестаг, которые обещают принести некоторые перемены во внешней политике ФРГ. Но об этом в следующий раз.



