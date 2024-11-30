|Сюрреалистический финский дуализм: как враждовать с Россией, когда делать этого не хочется?
13:46 01.12.2024
Только одна из провинций из-за отсутствия россиян теряет до миллиона евро каждый день
30.11.2024 | Алексей БЕЛОВ
В Финляндии заговорили об открытии границы для туристов из России. Опять. Это, видимо, забава такая у горячих финских парней, раз в пару месяцев рассказывать о том, что вот-вот, еще чуть-чуть и КПП снова заработают.
На этот раз новой датой называется конец февраля 2025 года – то ли к Дню защитника Отечества, то ли к третьей годовщине начала СВО, а быть может, и синхронно с выборами в германский бундестаг, которые обещают принести некоторые перемены во внешней политике ФРГ. Но об этом в следующий раз.
Как пишут многочисленные эксперты, прежде всего из страны Суоми, само по себе решение финских властей закупорить российско-финскую границу было, мягко говоря, не очень дальновидным и принесло финскому бизнесу, ориентированному в основном на восточного соседа, серьезные проблемы.
В итоге отмечается, что суровая реальность давит на власть и официальный Хельсинки вынужден начать переговоры с Москвой о возвращении к прежней практике, когда жители приграничных российских районов могли без виз посещать Финляндию, поскольку нынешнее положение дел значительно ухудшило экономическую ситуацию с финской стороны границы из-за отсутствия там русских туристов.
Как с большим неудовольствием для себя выяснили местные туроператоры, Страна тысячи озер (на территории Финляндии насчитывается около 190 000 озер, занимающих 9% ее площади) не представляет никакого интереса для путешественников из Центральной Европы.
Так, финское издание Ilta-Sanomat пишет, что весь восток Финляндии превратился в "двойную периферию", по сути, став отдаленным районом не только этой страны, но всего ЕС, а, скажем, финский регион Южная Карелия (Этеля-Карьяла) из-за отсутствия россиян теряет до миллиона евро в день. Миллион в день!
Немудрено, что с такими убытками финские предприниматели жадно ловят любую новость о скором снятии всех ограничений и возвращении в Финляндию туристов из соседней страны, с которой марионеточные власти Хельсинки, похоже, стремятся разбить все "горшки", какие только можно.
Впрочем, пока что большинство подобных сообщений даются в формате "потерпите, вот закончится война и все наладится". То есть налицо прямая увязка нормализации отношений между нашими странами и ситуацией на бывшей Украине.
В этой связи как-то даже не удивляешься, когда читаешь заявление главы МВД Финляндии Мари Рантанен о том, что восточная граница остается закрытой, поскольку "оценка угроз финскими властями не изменилась".
Стоит ли напоминать, что вышеупомянутая "оценка" основана исключительно на голословных обвинениях и идеологических предубеждениях, в рамках которых "русские" сегодня рассматриваются финскими властями исключительно как враги и даже потенциальные агрессоры.
Этот странный дуализм, когда бизнес буквально стонет без российских партнеров и клиентов, а политическая власть продолжает идти по пути конфронтации, и определяет сегодняшнюю сюрреалистическую реальность Финляндии.
А потом и возникают ситуации, когда, с одной стороны, служба судебных приставов Суоми, как сообщает агентство STT, по иску неназванных украинских компаний накладывает арест на более чем 30 объектов российской недвижимости, расположенных на финской территории.
А с другой – только за девять месяцев 2024 года финские компании поставили в Россию почти вдвое больше алюминия, чем годом ранее. На общую сумму 22,3 млн. евро.
Как отмечает местный телеканал Yle со ссылкой на представителя финской таможенной службы, металл поставляется из Финляндии в Россию напрямую морским транспортом или через балтийские страны, при этом рост экспорта, скорее всего, объясняется увеличением поставок алюминиевых шпилек.
Забавно то, как комментируют происходящее в финском МИД. По словам главы тамошнего санкционного отдела Пиа Сариваара, "если нет юридических препятствий для экспорта той или иной продукции, компания сама решает, экспортировать ее или нет".
Во он тот самый сюрреалистический финский дуализм во всей его красе: официально Россия вроде бы враг, но на торговлю с ней власти спокойно закрывают глаза. И так во всем, даже в подходе к военной доктрине Финляндии, которая определяется ее новым статусом члена НАТО.
Так, скажем, финны охотно участвуют в программе по производству БПЛА для Украины. Намедни об этом радостно заявил глава компании Summa Defence Холопайнен, отметив, что, помимо воздушных беспилотников, Summa Drones также будет производить наземные и морские дроны, причем не только для нужд Киева, но и партнеров по ЕС и НАТО. Еще бы ему не радоваться, деньги-то на это выделаются из бюджета Североатлантического альянса.
В ходе беспрестанных учений, помимо наступления и обороны, финские военнослужащие разыгрывают сценарий переброски личного состава к границе с Россией, учатся вести штурм малыми тактическими группами и забрасывать ДРГ в лесистую местность на территории, сопредельной Карелии, природный ландшафт которой схож с финляндским, что не может не наводить на различного рода размышления. И тут же приходят сообщения, что дорожная и железнодорожная инфраструктура финской Лапландии (северная часть Финляндии, примыкающая непосредственно к нашей Мурманской области), оказывается, не соответствуют необходимым требованиям для размещения там баз и сил НАТО.
А ведь ранее, как сообщает все тот же канал Yle, министры обороны стран альянса поддержали инициативу по созданию в Финляндии многокорпусного командования сухопутных войск (Multi Corps Land Component Command) и размещения там передовых частей сухопутных войск (Forward Land Forces) НАТО.
И все же, как верно подметил на днях президент Ассоциации прибалтийских исследований политолог Николай Межевич, выстраивая наши отношения с Финляндией мы все равно будем исходить из того, что на данный момент это государство, входящее в НАТО и демонстрирующее по отношению к нам открытую враждебность.
Но в то же время сложно отделаться от ощущения, что эта враждебность, скорее, тяготит финнов, чем отражает их реальное мнение о нас и нашей стране. Скажу больше: мало кто из них не хотел бы возвращения к временам нейтралитета, когда Финляндия была, возможно, самым надежным и в чем-то даже привилегированным партнером тогда еще СССР среди всех западных стран. Да уж, "профукать" такое преимущество надо было суметь...