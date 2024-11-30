|Многоствольный фейерверкомет. Протестующие в Грузии попытались поджечь здание парламента
13:53 01.12.2024
Протестующие в Грузии попытались поджечь здание парламента. Об этом 30 ноября говорится в заявлении на сайте министерства внутренних дел Грузии.
В ведомстве указали, что участники митинга имеют полную возможность выразить свой протест в мирной обстановке, однако собравшиеся лица массово нарушают общественный порядок.
"Участники митинга бросали пиротехнику в сторону здания законодательного органа. Кроме того, камнями и различными предметами они повредили окна одного из кабинетов, расположенных на фронтальном и боковом фасадах парламента. При этом в сторону законодательного органа были брошены зажженные предметы, в результате чего в нескольких помещениях здания парламента возник пожар, который на данный момент потушен", - рассказали в МВД.
В ведомстве отметили, что из-за пиротехники, примененной участниками акции, один сотрудник МВД получил ожоги.
Кроме того, уточняется, что митингующие повредили защитные железные ограждения здания, после чего периодически пытались сломать въездные ворота в парламент и ворваться во двор. Также участники протеста возвели искусственные заграждения на проезжей части и повредили материальное имущество, принадлежащее мэрии Тбилиси.
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Решение властей страны поставить на паузу вопрос о евроинтеграции активизировало протесты оппозиции
В Грузии несколько дней не утихают протесты оппозиции, не согласной с результатами прошедших в стране выборов. 18 ноября президент Саломе Зурабишвили не признала итоги парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября, и призвала к их повторному проведению. По ее словам, страна стоит на пути дестабилизации и двоевластия. Политик призвала граждан государства продолжать протесты против итогов парламентских выборов.
По данным ЦИК республики, на парламентских выборах победила "Грузинская мечта". При этом три оппозиционные политические силы - "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" - отказались признавать результаты выборов.
Госдепартамент США 30 ноября заявил о приостановке стратегического партнерства с Грузией. В ведомстве также осудили чрезмерное использование силы местной полицией при протестах, призвав правительство Грузии вернуться на евроатлантический путь.
26 ноября депутат от партии "Грузинская мечта" Шота Хабарели сообщил "Известиям", что правящая партия открыта к диалогу с партнерами из оппозиции, однако сотрудничество с радикалами там исключают. Парламент Грузии 28 ноября утвердил на пост премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе.