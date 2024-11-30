Многоствольный фейерверкомет. Протестующие в Грузии попытались поджечь здание парламента

13:53 01.12.2024

Протестующие в Грузии попытались поджечь здание парламента. Об этом 30 ноября говорится в заявлении на сайте министерства внутренних дел Грузии.



В ведомстве указали, что участники митинга имеют полную возможность выразить свой протест в мирной обстановке, однако собравшиеся лица массово нарушают общественный порядок.



"Участники митинга бросали пиротехнику в сторону здания законодательного органа. Кроме того, камнями и различными предметами они повредили окна одного из кабинетов, расположенных на фронтальном и боковом фасадах парламента. При этом в сторону законодательного органа были брошены зажженные предметы, в результате чего в нескольких помещениях здания парламента возник пожар, который на данный момент потушен", - рассказали в МВД.



