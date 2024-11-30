Аванпост Александра Македонского или "новый мир" изгнанных из Ферганской долины: история поселка Нанай

14:01 01.12.2024

Истории о древнем селении с 1500 жителями в Ташкентской области в рамках спецпроекта с Uzum Market.



Около половины жителей Узбекистана, почти 18 млн человек, проживают в селах и малонаселенных пунктах. В большинстве своем, люди занимаются скотоводством или фермерством, делают молочные продукты и передают из уст в уста мифы и легенды своих селений. Точно одно - жизнь там течет своим чередом и имеет свои нюансы.



Afisha Media c Uzum Market отправились в путешествие в небольшие, но от этого не менее интересные населенные пункты страны. И да, курьеры национального маркетплейса приезжают и сюда - в Нанай.



Есть место в Ташкентской области, что зовется Нанай. Это поселок в восточной части Чарвакского водохранилища, где человек умело соседствует с природой уже много тысяч лет. Этимологически слово делится на две части: "на" - земля, и "най" - человек. И определение "человек земли" лучше всего описывает местность и людей, живущих на ней.



Нанай находится в двух часах езды от Ташкента и расположен по другую сторону от облюбованных жителем Узбекистана "бочек" и хранит в себе множество красочных пейзажей, легенд и историй. О "маленькой Швейцарии" с холмами, домиками на склоне и видами на горные хребты сегодня и пойдет речь.



В современном Узбекистане существует два селения с названием Нанай. Помимо селения, расположенного на правом берегу реки Пскем, есть еще одно, в Ферганской долине, недалеко от Намангана. По одной из легенд, давным давно односельчане наманганского Наная сильно поссорились и часть из них была вынуждена уйти из родных мест. Поскитавшись в горах, народ нашел удобную долину у реки Пскем и основал здесь селение, назвав его также, как и родные места - Нанай.



Как появился Нанай



"Почти все население Нанай - этнические таджики. Поэтому у названия села несколько версий происхождения названия. От таджикского "Нона" - богиня плодородия "чистая и прекрасная". По другой, "нана" - название лекарственной травы, излечившей первых поселенцев. А третья гласит, что название "Нанай" трансформировалось от "Нон хай", что значит "хлеб есть", возглас облегчения, после сбора первого урожая пшеницы на новом месте", - поделился один из жителей селения.



Школа №44



"Я уже на пенсии, а в школе работаю охранником, вот уже 14 лет. В школе 195 учащихся - это из оставшихся в селе, раньше было намного больше", - делится Тоджиддин ака.



А "великое переселение" нанайцев произошло всего 400 лет назад, в результате которого их родичи оказались в Сарыагаче, Газалкенте и Фергане, а в самом Нанае осталось тогда всего 1500 жителей.



Позже это место стало использоваться как караван-сарай, а потом и вовсе разросся в поселок.



Однако, сами же жители ташкентского Наная приверженцы иной версии своего происхождения.По их версии, Нанай существует с тех пор, как со своим войском здесь когда-то проходил Александр "Зулкарнай" Македонский.



Именно здесь он велел соорудить укрепление для привалов своей армии.Панорама на поселок открывается как раз до въезда на мост.



На берегу водохранилища виднеются хозяйства, множество деревьев и частый дым – это жители Наная, топят дровами свои дома.



На автомобиле заехать в поселок можно двумя путями - через Южную дорогу и "пирамиды" или через Северную, огибающую водохранилище слева.



Выбрав более извилистую дорогу на севере, в село можно попасть через регулируемый мост. Сотрудники КПП следят за трафиком на мосту, чтобы избежать заторов.



Поездка проходила в будний день, дети на улице встречались редко, они были в школе. Она в селе одна - номер 44.



Здесь радушно встречает добродушный и приветливый охранник Тоджиддин ака.



За школой виднеется футбольное поле с потрясающим видом на близлежащие холмы.



Беспокойства нанайцевВо времена Союза Муминбой ака обучился делу в Кабардино-Балкарии, а вернувшись, работал в сельхозе, совхозе, лесхозе и пчеловодческом хозяйствах.



Однако, заработной платы и средств на "завтрашний день" не хватало, поэтому Муминбой ака в 1980 году открыл свою ферму с сотней ульев. Понемногу он наращивал свое хозяйство, став первым предпринимателем в Нанае.



Тогда мед он продавал торговцам, а те, в свою очередь, продавали уже своим покупателям.



Сегодня Муминбой ака реализует чистейший мед своим постоянным и новым клиентам по всей республике, но уже ломает голову над тем, как бы выйти на более стабильные продажи через рекламу в интернете. Говорит, что хочет обучить этому невестку, а затем будет думать над масштабированием.



Вы очень молодо выглядите. Сколько вам лет?



А сколько дадите?



Ну, около шестидесяти.



Вообще-то, мне 55, - слегка насупившись отвечает Муминбой ака.



Запинаясь, команда начинает оправдываться за столь грубую ошибку.



Ладно, мне 70! - заливаясь хохотом отвечает пчеловод, довольный появившейся смущенностью, - я же постоянно в движении, к тому же горный воздух, пчелы и живой мед держат меня в тонусе. Поэтому я выгляжу гораздо моложе.



Еще одна, но уже живая легенда всех нанайцев, которые с гордостью отводят к нему домой гостей - пчеловод Муминбой ака.



Он профессиональный пчеловод со стажем в 52 года. О вкусе меда с села Нанай ходят столько же разговоров, сколько и о море. Вы видели море?



Из беседы с прохожими стала известна основная причина для беспокойств и вопрос, который волнует всех 1340 жителей Наная.



Вот уже как два-три месяца, указом Бостанлыкского района стало запрещено разводить скот, так как Нанай и прилегающие территории планируют развивать, как туристическое направление.



По словам местных, очень многие семьи занимались скотоводством, делали сметану, творог, катык или масло для себя, кормили семьи. Благодаря скотоводству, могли себе позволить оплатить учебу детей в Ташкенте, устраивать свадьбы.



Село также нередко посещают блогеры-путешественники, которые также поднимали вопрос справедливости запрета на выпас скота.



Люди в ожидании хороших новостей.